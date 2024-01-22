Булатов об Абаскале: «Не понимаю назначение таких людей. Я за то, чтобы работали известные европейские специалисты или бывшие игроки «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виктор Булатов Гильермо Абаскаль Футбол

Виктор Булатов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Как вы смотрите на работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера в «Спартаке» – клубом, где вы трижды становились чемпионом под руководством Олега Романцева?

– Я бы понял, если бы в «Спартаке» работал иностранный специалист, доказавший всем свою состоятельность и бравший титулы. Например, как Спаллетти, который тренировал «Зенит». Но назначение таких людей, как Абаскаль, не понимаю. Я за то, чтобы работали известные европейские специалисты или кто-то, кто ранее играл за «Спартак».

– Есть ли кто-то в спартаковском сообществе, кто поддерживает Абаскаля?

– Не со всеми общаюсь, но пока не встречал ни одного человека, который грудью стоял бы за Абаскаля.

– «Спартак» хорошо начал сезон, но потом стало хуже, случились истории с Соболевым, который не нашел взаимопонимания с тренером, и капитаном Джикией, переведенным в запас. Как вы на это смотрите?

– Если брать функции главного тренера, тем более в топ-команде, важна и методическая часть, и управление. Жизненный опыт тоже нужен, чтобы налаживать микроклимат. Слышал, у Абаскаля с этим большие проблемы. Думаю, в этом главная проблема его неудач и нестабильной игры команды. Он потерял раздевалку, не нашел контакт с некоторыми игроками, чтобы выстроить правильную линию.

– Видите ли вы ошибки со стороны футболистов?

– У футболистов всегда есть ошибки. Я бы не стал на заострять на ком-то внимание. В нынешней ситуации все больше зависит от руководства, от главного тренера.

– Чего вы ждете от Абаскаля в оставшейся части чемпионата?

– Если Абаскаль сделает выводы из предыдущего периода, поймет ошибки и сделает корректировки в управлении командой, допускаю, что он может выправить ситуацию. Если работа над ошибками в этом направлении сделана не будет, ничего не поменяется и прогресса не увидим, – сказал экс-игрок «Спартака».

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18 комментариев
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Те самые известные европейские специалисты в Спартаке, ага. Даже в сытые времена максимум были Эмери да Руй с именами, да и то такие эксперты как Булатов носы воротили.
А уж про бывших спартаковцев еще смешнее…
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Спартаковский ветеран - уже звучит как диагноз
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Или бывшие игроки «Спартака», например Я.(с)
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Один "такой человек" Спартачок к последнему чемпионству привёл, до сих пор бы счётчик Спартак без титулов бы тикал и тикал
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Если бы это сказал тренер который добился успеха - я бы с ним согласился, а так ... Для меня главным критерием является результат. И если этот результат будет давать бородатая карлица которая всю жизнь играла на фортепьяно - тогда так тому и быть. Если бы в Европе кто-то выбирал по тем критерием что предлагает Булатов, мы бы никогда не узнали о тренере Сакки, Аллегри или Моуриньо. И еще много других. А тренировать должны Лэмпэрды, Руни, Мостовые и Булатовы с Аленичевыми.
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Что надо сделать,чтобы бывшие игроки Спартака,оставили клуб в покое??? У любого клуба куча ветеранов, но почему то только у Спартака они "выдающиеся".
Каждый суслик в поле агроном (с).
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Можно послужной список Булатова-тренера?
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ясно, с кем пьет
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Так называемые Спартаковские ветераны похоже не успокоятся никогда. со времен Романцева реально сильных тренеров - бывших игроков клуба кот наплакал (Ярцев, ну Валера с натяжкой) и это за тридцать с лишним лет, Зато те же Каррера, Ваноли и Тедеско брали медали и титулы в пятилетнем промежутке
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это какая-то побочка борща или что? Ты, Витя, посмотри на достижения бывших спартаковцев - там Юран на голову всех опережает, а это как бы показатель. Какой тупизм махровый. Был уже Аленичев - до сих пор ему 7 защитников вспоминают
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Наши уже тренировали...
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Ну тут два варианта: Капелло или Мостовой. )))
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Ответ Ебздрогыч
Спартаковский ветеран - уже звучит как диагноз
Там мания величия вместо логики уже давно в голове. Судя по таким словам тренером должен быть либо Клопп, либо Комбаров ))
Нафиг этот Спартак сдался мало-мальски известному европейскому тренеру, который что значимое выиграл - они не понимают, для них это клуб уровня МЮ минимум.
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Ответ Peter Parker
Те самые известные европейские специалисты в Спартаке, ага. Даже в сытые времена максимум были Эмери да Руй с именами, да и то такие эксперты как Булатов носы воротили. А уж про бывших спартаковцев еще смешнее…
Ну Невио Скала был, тоже имя
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Ответ Алекс Мелкумян
Ну Невио Скала был, тоже имя
Да, запамятовал, спасибо!
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Ответ Spartakus1984
Юран кого опережает?))кого он тренировал?,из ФНЛ в основном выводил команды
он хотя бы постоянно при деле в РПЛ. А не как Тихонов или Аленичев, которые по 8 раз заходили в одни и те же команды, там знатно обсирались и уходили до нового цикла
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