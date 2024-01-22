Булатов об Абаскале: «Не понимаю назначение таких людей. Я за то, чтобы работали известные европейские специалисты или бывшие игроки «Спартака»

Виктор Булатов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Как вы смотрите на работу на посту главного тренера в « » – клубом, где вы трижды становились чемпионом под руководством Олега Романцева?

– Я бы понял, если бы в «Спартаке» работал иностранный специалист, доказавший всем свою состоятельность и бравший титулы. Например, как Спаллетти, который тренировал «Зенит». Но назначение таких людей, как Абаскаль, не понимаю. Я за то, чтобы работали известные европейские специалисты или кто-то, кто ранее играл за «Спартак».

– Есть ли кто-то в спартаковском сообществе, кто поддерживает Абаскаля?

– Не со всеми общаюсь, но пока не встречал ни одного человека, который грудью стоял бы за Абаскаля.

– «Спартак» хорошо начал сезон, но потом стало хуже, случились истории с Соболевым, который не нашел взаимопонимания с тренером, и капитаном Джикией, переведенным в запас. Как вы на это смотрите?

– Если брать функции главного тренера, тем более в топ-команде, важна и методическая часть, и управление. Жизненный опыт тоже нужен, чтобы налаживать микроклимат. Слышал, у Абаскаля с этим большие проблемы. Думаю, в этом главная проблема его неудач и нестабильной игры команды. Он потерял раздевалку, не нашел контакт с некоторыми игроками, чтобы выстроить правильную линию.

– Видите ли вы ошибки со стороны футболистов?

– У футболистов всегда есть ошибки. Я бы не стал на заострять на ком-то внимание. В нынешней ситуации все больше зависит от руководства, от главного тренера.

– Чего вы ждете от Абаскаля в оставшейся части чемпионата?

– Если Абаскаль сделает выводы из предыдущего периода, поймет ошибки и сделает корректировки в управлении командой, допускаю, что он может выправить ситуацию. Если работа над ошибками в этом направлении сделана не будет, ничего не поменяется и прогресса не увидим, – сказал экс-игрок «Спартака».