Захарян о «Сосьедаде»: «Тренер с 1-го дня сказал, что я за стандарты отвечаю. Было приятно, что доверяют. Больше всего запомнились игры с «Интером», «Зальцбургом», «Вильярреалом»
Арсен Захарян рад, что ему доверили стандартные положения в «Сосьедаде».
«С первого дня, игра с «Лас-Пальмас», когда я выходил, тренер сказал, что я за стандарты отвечаю. С первого дня так пошло. Они мне сказали, что у меня хорошие подачи. Наверное, они видели, как я исполнял в «Динамо».
Сразу было приятно, что мне доверяют. Не каждому дадут сразу исполнять все штрафные и угловые», – сказал полузащитник в эфире Okko Sport.
Также россиянин перечислил самые запоминающиеся игры за новую команду.
«Матч с «Зальцбургом» мне запомнился, потому что это игра в старте в Лиге чемпионов. Удалось провести очень хороший матч.
С «Вильярреалом» тоже хорошая игра, с ассистом – и мог забить тоже. Матч с «Интером» на «Сан-Сиро» тоже понравился, много болельщиков было. Вот эти три матча запомнились больше всего», – заявил Захарян.