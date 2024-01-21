Захарян о «Сосьедаде»: «Тренер с 1-го дня сказал, что я за стандарты отвечаю. Было приятно, что доверяют. Больше всего запомнились игры с «Интером», «Зальцбургом», «Вильярреалом»

Арсен Захарян рад, что ему доверили стандартные положения в «Сосьедаде».

«С первого дня, игра с « », когда я выходил, тренер сказал, что я за стандарты отвечаю. С первого дня так пошло. Они мне сказали, что у меня хорошие подачи. Наверное, они видели, как я исполнял в « ».

Сразу было приятно, что мне доверяют. Не каждому дадут сразу исполнять все штрафные и угловые», – сказал полузащитник в эфире Okko Sport.

Также россиянин перечислил самые запоминающиеся игры за новую команду.

«Матч с «Зальцбургом» мне запомнился, потому что это игра в старте в чемпионов. Удалось провести очень хороший матч.

С « » тоже хорошая игра, с ассистом – и мог забить тоже. Матч с « » на «Сан-Сиро» тоже понравился, много болельщиков было. Вот эти три матча запомнились больше всего», – заявил Захарян.