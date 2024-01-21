Захарян о «Сосьедаде»: «Тренер с 1-го дня сказал, что я за стандарты отвечаю. Было приятно, что доверяют. Больше всего запомнились игры с «Интером», «Зальцбургом», «Вильярреалом»

Теги Интер премьер-лига Россия Вильярреал Реал Сосьедад серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Динамо Москва Лас-Пальмас Ред Булл Зальцбург Сан-Сиро Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян рад, что ему доверили стандартные положения в «Сосьедаде».

«С первого дня, игра с «Лас-Пальмас», когда я выходил, тренер сказал, что я за стандарты отвечаю. С первого дня так пошло. Они мне сказали, что у меня хорошие подачи. Наверное, они видели, как я исполнял в «Динамо».

Сразу было приятно, что мне доверяют. Не каждому дадут сразу исполнять все штрафные и угловые», – сказал полузащитник в эфире Okko Sport.

Также россиянин перечислил самые запоминающиеся игры за новую команду.

«Матч с «Зальцбургом» мне запомнился, потому что это игра в старте в Лиге чемпионов. Удалось провести очень хороший матч.

С «Вильярреалом» тоже хорошая игра, с ассистом – и мог забить тоже. Матч с «Интером» на «Сан-Сиро» тоже понравился, много болельщиков было. Вот эти три матча запомнились больше всего», – заявил Захарян.

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19 комментариев
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Арсен красавчик, интервью раздает прямо во время матча с Сельтой со скамейки. Уровень Кокорина или даже выше.
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Миранчук: Гасперини с первого дня сказал, что я за скамейку отвечаю
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Хоть один точный был? сколько смотрел ни одного удара после стандартов у сосьедада.
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Народ, вы чё, гоните? Вы 20 летнего пацана своей желчью и слюнями поливаете. В вас хоть совесть есть или хоть капля души человеческой? Что вас в Такое превратило? Это омерзительно. Это не поведение людей. Это проявление самого омерзительного что есть во Вселенной
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Как бы то ни было молодец, что вырвался, главное не расслабляться, работать и дальше расти, после адаптации ещё себя покажет, хороший пример для других наших молодых и перспективных, нужно больше обращать на себя внимание, рисковать, где то снижать аппетиты по зарплате ...
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«Тренер с 1-го дня сказал, что я за подавание мячей отвечаю
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Захарян не уровень Сосьедада,медленный очень,смотрится инородным телом на поле.
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Интересно сколько с его стандартов забили
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я понять не могу, человек в 20 лет перешел в топовый чемпионат в клуб, который играет в плей офф лиги чемпионов и в этом сезоне так же идут в чемпионате в зоне еврокубков, команда входит в топ 20 команд всего мира, совершенно понятно, что после мертвейшего РПЛ нужна адаптация, но человек уже выходит в основе такого клуба в львиной доле матчей! человеку доверяют стандарты и это видно, когда Арсен на поле. его позиция изначально не подразумевает огромного количества голевых действий, да и в принципе голевые действия это не единственное, что делают люди на футбольном поле. всех лимитчиков хаят, что сидят и никуда не уходят, а тут человек перешел в топ клуб и от него требуют сиюминутного результата. радоваться надо, что наш молодой игрок играет в топ клубе и в топ чемпионате. голевые действия не маст хев, все у парня хорошо.
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