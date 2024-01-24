Эрнесто Вальверде: «Барса» – фаворит Кубка Испании, они еще не проигрывали на выезде. «Атлетик» покажет свою лучшую игру»

Теги Барселона Атлетик Эрнесто Вальверде Ла Лига Кубок Испании Сан-Мамес Футбол

Эрнесто Вальверде назвал «Барселону» фаворитом Кубка Испании.

Сегодня «Атлетик» и «Барселона» сыграют в 1/4 финала турнира.

«Мы ждем этой игры с нетерпением. Мы можем обеспечить себе место в полуфинале – многое поставлено на карту, как и у них [«Барселоны»]. Мы знаем, что будет сложно.

«Барса» – действующий чемпион Испании, они еще ни разу не проигрывали на выезде, и мы знаем их как сильного соперника. Они фавориты не только этого матча, но и всего турнира.

Но мы играем на «Сан-Мамес», при наших болельщиках, и хотим победить. Мы сделаем все, чтобы вечер получился отличным.

Восемь оставшихся команд знают, что находятся в шаге от полуфинала, и мы должны бороться. Они покажут свою лучшую игру, как и мы», – сказал главный тренер «Атлетика».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:30 по московскому времени.

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10 комментариев
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Барса нигде не фаворит сейчас.
Даже с командами из 3,4 дивизиона не всё гладко идёт.
Надо выкладываться по максимуму.
Кубок - это единственный шанс зацепиться за трофей в этом сезоне.
Верим в Барсу!
+3
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+2
есть чутка, что Атлетик пройдёт. они свежее, играют дома и у них меньше проблем с составом.
+2
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+1
Кто что покажет увидим в 23.30)))
+1
0
+1
Ответ Глиномес
Ну, твоя Барселона была сильнее, каждый год брали чемпионат, вылеты в лч конечно такое себе, но всякое бывает, так что у атлетика есть все шансы разобрать Барселону
у него был пиковый Лео, Бус,Суарес,Альба.. все были в самом соку. и да, он один из главных виноватых в нынешнем кризисе, челу дали игроков на разные позиции, покупали игроков за 600+ млн а из тех прижился только Френки и то при Вальверде играл очень слабо. вывез все на багаже старой компании а когда команда уже начала сдавать физически начинали все сливать, в итоге после его ухода в старте было игроков моложе 30ти, только Семеду(середняк,)Роберто и Френки..все остальные были уже 33+ лет.. Вальверде виноват тем что упустил момент перестройки, игроки пришедшие при нем не заиграли. тот же Куман хоть и как тренер слабее но оставил за собой фундамент в лице Педри,Гави и Араухо которые принесли потом при Хави титул, и все они в топ5 лучших игроком команды сезона. от Вальверде который работал 2.5 года остался лишь престарелый состав.
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+1
Ответ Глиномес
Ну, твоя Барселона была сильнее, каждый год брали чемпионат, вылеты в лч конечно такое себе, но всякое бывает, так что у атлетика есть все шансы разобрать Барселону
Эксперт,которого мы заслужили
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Ответ predMBAPPE
Кто что покажет увидим в 23.30)))
23.30 ###…
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