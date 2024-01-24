Эрнесто Вальверде: «Барса» – фаворит Кубка Испании, они еще не проигрывали на выезде. «Атлетик» покажет свою лучшую игру»
Эрнесто Вальверде назвал «Барселону» фаворитом Кубка Испании.
Сегодня «Атлетик» и «Барселона» сыграют в 1/4 финала турнира.
«Мы ждем этой игры с нетерпением. Мы можем обеспечить себе место в полуфинале – многое поставлено на карту, как и у них [«Барселоны»]. Мы знаем, что будет сложно.
«Барса» – действующий чемпион Испании, они еще ни разу не проигрывали на выезде, и мы знаем их как сильного соперника. Они фавориты не только этого матча, но и всего турнира.
Но мы играем на «Сан-Мамес», при наших болельщиках, и хотим победить. Мы сделаем все, чтобы вечер получился отличным.
Восемь оставшихся команд знают, что находятся в шаге от полуфинала, и мы должны бороться. Они покажут свою лучшую игру, как и мы», – сказал главный тренер «Атлетика».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:30 по московскому времени.
Даже с командами из 3,4 дивизиона не всё гладко идёт.
Надо выкладываться по максимуму.
Кубок - это единственный шанс зацепиться за трофей в этом сезоне.
Верим в Барсу!