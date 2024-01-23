Почеттино об игре с «Мидлсбро»: «Важнейший матч сезона, шанс выйти в финал и выиграть трофей – хороший стимул. «Челси» должен показать, что заслуживает этого»

Теги Челси Мидлсбро премьер-лига Англия Кубок английской лиги Уэмбли чемпионшип Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино поделился ожданиями от матча с «Мидлсбро».

Сегодня «Челси» и «Мидлсбро» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. В первом матче «синие» уступили со счетом 0:1.

«Это самый важный матч сезона, потому что это наш доступ в финал. Чтобы победить, мы должны смотреться убедительно. Возможность сыграть в финале и выиграть его – хороший стимул. Мне нравятся такие испытания.

Думаю, что игра действительно важна, потому что это возможность выиграть трофей. Лично я очень рад этому. Это шанс сыграть на «Уэмбли» в финале, возможность выиграть титул. Я очень мотивирован и пытаюсь донести до игроков, как здорово было бы сыграть в финале на «Уэмбли».

Мы не можем просто мечтать о трофее, не обращая внимания на «Мидлсбро» – мы должны быть лучше, наша энергия должна им соответствовать. Это самое главное.

Мы должны сконцентрироваться и выложиться по максимуму. Мы много говорили, мы готовы – теперь нужно показать, что мы заслуживаем выхода в финал», – сказал главный тренер «Челси».

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоха Чейз, топим за тебя! 💪
+10
-3
+7
Вперёд Синие, за победой!
+11
-5
+6
Ответ a2wai
Если Каррик второй раз укатает Почеттино, его ну просто необходимо увольнять. У Челси 0 игры и 0 идей, но из-за того, что через медиа активно проталкивается больше Тен Хаг, никто не замечает, что Почеттино еще больший шарлатан чем голландец)))
Это поэтому Челси по xG в пятёрке, а МЮ во второй половине? Чтобы понимать, что Челси хотя бы есть атака, достаточно иметь глаза
+6
-1
+5
Ответ a2wai
Если Каррик второй раз укатает Почеттино, его ну просто необходимо увольнять. У Челси 0 игры и 0 идей, но из-за того, что через медиа активно проталкивается больше Тен Хаг, никто не замечает, что Почеттино еще больший шарлатан чем голландец)))
если Каррик выиграет то можно вместо Тен Хага . Красивое возвращение
+5
-1
+4
Удачи Челси! Необходимо взять реванш.
+3
-2
+1
Кэррик укатает зарвавшегося Поча)
+5
-4
+1
кому нужен этот кубок? (с)
в том году кричали все Хейтеры.
а в этом году прям такой интерес 😂😂😂
Хейтеры такие Хейтеры
+2
-1
+1
Напомните правила пожалуйста, если Челси пройдет в финал, но проиграет Ливерпулю, это даст выход в еврокубки?
+1
-1
0
Ответ a2wai
Ага, только вот по реальным голам Челси даже не в топ-5, а Мидлсбро в первом матче они и вовсе забить не смогли)) xG это хорошо конечно, но только не когда команда реально идет девятой в чемпионате и проигрывает (пусть и в первом матчей) команде из Чемпионшипа))) Да и потом, атака это не заслуга Почеттино, это заслуга по большей части тех кривоногов, которых Челси купил))
Сейчас бы оценивать атаку по одному конкретному матчу, в котором Челси мог три забивать за один первый тайм. Когда они сегодня эти три забивают, ты резко зауважаешь атаку Челси?

Так если моменты создаются без влияния Поча, то получается игроки и не кривоноги вовсе?

xG – показатель качества в построении игры, у чемпа ещё целая вторая половина осталась. Выводы делают по итогам сезона. Что бывают, когда их делают посреди сезона мы уже видели по увольнениям Тухеля и Поттера за один сезон
+1
-1
0
Ответ a2wai
Если Каррик второй раз укатает Почеттино, его ну просто необходимо увольнять. У Челси 0 игры и 0 идей, но из-за того, что через медиа активно проталкивается больше Тен Хаг, никто не замечает, что Почеттино еще больший шарлатан чем голландец)))
Забавно, но по созданным моментам Челси один из лидеров апл, в том время как автобус Тенхага на дне, то, что они выше в таблице лишь везение и судейские отскоки.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий