Почеттино об игре с «Мидлсбро»: «Важнейший матч сезона, шанс выйти в финал и выиграть трофей – хороший стимул. «Челси» должен показать, что заслуживает этого»

Маурисио Почеттино поделился ожданиями от матча с «Мидлсбро».

Сегодня «Челси» и « » сыграют в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. В первом матче «синие» уступили со счетом 0:1.

«Это самый важный матч сезона, потому что это наш доступ в финал. Чтобы победить, мы должны смотреться убедительно. Возможность сыграть в финале и выиграть его – хороший стимул. Мне нравятся такие испытания.

Думаю, что игра действительно важна, потому что это возможность выиграть трофей. Лично я очень рад этому. Это шанс сыграть на «Уэмбли» в финале, возможность выиграть титул. Я очень мотивирован и пытаюсь донести до игроков, как здорово было бы сыграть в финале на « ».

Мы не можем просто мечтать о трофее, не обращая внимания на «Мидлсбро» – мы должны быть лучше, наша энергия должна им соответствовать. Это самое главное.

Мы должны сконцентрироваться и выложиться по максимуму. Мы много говорили, мы готовы – теперь нужно показать, что мы заслуживаем выхода в финал», – сказал главный тренер « ».