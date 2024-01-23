Почеттино об игре с «Мидлсбро»: «Важнейший матч сезона, шанс выйти в финал и выиграть трофей – хороший стимул. «Челси» должен показать, что заслуживает этого»
Маурисио Почеттино поделился ожданиями от матча с «Мидлсбро».
Сегодня «Челси» и «Мидлсбро» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. В первом матче «синие» уступили со счетом 0:1.
«Это самый важный матч сезона, потому что это наш доступ в финал. Чтобы победить, мы должны смотреться убедительно. Возможность сыграть в финале и выиграть его – хороший стимул. Мне нравятся такие испытания.
Думаю, что игра действительно важна, потому что это возможность выиграть трофей. Лично я очень рад этому. Это шанс сыграть на «Уэмбли» в финале, возможность выиграть титул. Я очень мотивирован и пытаюсь донести до игроков, как здорово было бы сыграть в финале на «Уэмбли».
Мы не можем просто мечтать о трофее, не обращая внимания на «Мидлсбро» – мы должны быть лучше, наша энергия должна им соответствовать. Это самое главное.
Мы должны сконцентрироваться и выложиться по максимуму. Мы много говорили, мы готовы – теперь нужно показать, что мы заслуживаем выхода в финал», – сказал главный тренер «Челси».
в том году кричали все Хейтеры.
а в этом году прям такой интерес 😂😂😂
Хейтеры такие Хейтеры
Так если моменты создаются без влияния Поча, то получается игроки и не кривоноги вовсе?
xG – показатель качества в построении игры, у чемпа ещё целая вторая половина осталась. Выводы делают по итогам сезона. Что бывают, когда их делают посреди сезона мы уже видели по увольнениям Тухеля и Поттера за один сезон