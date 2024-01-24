«Сочи» подпишет чилийского опорника Сааведру как свободного агента («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чили Универсидад Католика возможные трансферы Игнасио Сааведра Чемпионат.com Сочи Футбол

«Сочи» подпишет чилийского опорника Игнасио Сааведру.

25-летний игрок перейдет на правах свободного агента, он уже прошел медосмотр, как сообщает «Чемпионат». 

Сааведра – воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года.

В чемпионате Чили 2023 года он провел 28 матчей, в которых получил 7 желтых карточек и одну красную. Его клуб занял 7-е место в таблице. 

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ с 11 очками за 18 матчей.

10 комментариев
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почти всех в аренду или свободных агентов)
это когда в менеджера играешь освобождаешься от старых и высокооплачиваемых игроков и берешь бесплатно молодых
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На уровне чилийского чемпионата довольно хорошо продвигает мяч за счет движения с ним. Такой Райс на серьезных минималках.
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Я уж подумал, тоже тёзка Мигеля де Сервантеса. =)
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На самом деле сейчас брать средних латиноамериканцев в средние клубы - правильная тактика, Оренбург показал путь. Во-первых, 90 процентов из них технически лучше оснащены, чем ребята а-ля Мелкадзе или Арбузов какой-нибудь, во-вторых, хотя в нашем футболе это не значимо вообще, можно успешно перепродать их. Что делают всякие португальские клубы уровня Жил Висенте и Фамаликана.
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Сервантеса?
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Приезжий жулик взялся за осваивание средств. Широко шагает, кабы штаны не порвал. Чуйка подсказывает, что все с ним закончится, как с Клокетом в Торпедо. Но бабла он наживет. К бабке не ходи))
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Ответ Дядя ТУРА
почти всех в аренду или свободных агентов) это когда в менеджера играешь освобождаешься от старых и высокооплачиваемых игроков и берешь бесплатно молодых
Типичный путь команды навылет, как Торпедо и Химки в том сезоне
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Ответ Дядя ТУРА
почти всех в аренду или свободных агентов) это когда в менеджера играешь освобождаешься от старых и высокооплачиваемых игроков и берешь бесплатно молодых
Родригао тоже свободным агентом привозили, а того же Кассьерру привозили за 2 миллиона
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Ответ Бюрофакс Барселоны
На уровне чилийского чемпионата довольно хорошо продвигает мяч за счет движения с ним. Такой Райс на серьезных минималках.
Ни одного матча за сборную, вот показатель его уровня
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Ответ Кирилл Голивец
На самом деле сейчас брать средних латиноамериканцев в средние клубы - правильная тактика, Оренбург показал путь. Во-первых, 90 процентов из них технически лучше оснащены, чем ребята а-ля Мелкадзе или Арбузов какой-нибудь, во-вторых, хотя в нашем футболе это не значимо вообще, можно успешно перепродать их. Что делают всякие португальские клубы уровня Жил Висенте и Фамаликана.
ну всё же насчёт правильной тактики вы погорячились - к сожалению, приживаемость латиносов/юж американцев в рпл ниже среднего и на условного хорошего игрока придут еще два пирожка . тут очень сильно зависит от качества скаутского отдела . если бы всё было так прекрасно , наши клубы закупались бы оттуда оптом.
Тут нужно рассматривать каждый случай индивидуально - условно если этот латинос теоретически сильнее или вариативнее конкурентов по позиции в сочи + его обслуживание трансфера (агентские/подъёмные/зарплата) является адекватным на рынке - тогда да, такое решение полностью оправдано.
ибо давайте будем объективны - никто в рпл не поедет через полмира играть за зарплату в 2 тысячи зеленых в месяц. точнее таких привезти можно , но уровень их в лучшем случае будет - фнл
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