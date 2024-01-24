«Сочи» подпишет чилийского опорника Сааведру как свободного агента («Чемпионат»)

«Сочи» подпишет чилийского опорника Игнасио Сааведру.

25-летний игрок перейдет на правах свободного агента, он уже прошел медосмотр, как сообщает «Чемпионат».

Сааведра – воспитанник клуба « ». Он выступал за основную команду с 2018 года.

В чемпионате Чили 2023 года он провел 28 матчей, в которых получил 7 желтых карточек и одну красную. Его клуб занял 7-е место в таблице.

« » занимает последнее место в турнирной таблице Мир с 11 очками за 18 матчей.