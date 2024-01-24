«Сочи» подпишет чилийского опорника Сааведру как свободного агента («Чемпионат»)
«Сочи» подпишет чилийского опорника Игнасио Сааведру.
25-летний игрок перейдет на правах свободного агента, он уже прошел медосмотр, как сообщает «Чемпионат».
Сааведра – воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года.
В чемпионате Чили 2023 года он провел 28 матчей, в которых получил 7 желтых карточек и одну красную. Его клуб занял 7-е место в таблице.
«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ с 11 очками за 18 матчей.
это когда в менеджера играешь освобождаешься от старых и высокооплачиваемых игроков и берешь бесплатно молодых
Тут нужно рассматривать каждый случай индивидуально - условно если этот латинос теоретически сильнее или вариативнее конкурентов по позиции в сочи + его обслуживание трансфера (агентские/подъёмные/зарплата) является адекватным на рынке - тогда да, такое решение полностью оправдано.
ибо давайте будем объективны - никто в рпл не поедет через полмира играть за зарплату в 2 тысячи зеленых в месяц. точнее таких привезти можно , но уровень их в лучшем случае будет - фнл