Жоаозиньо: «Россия для меня такой же дом, как Бразилия, люблю их одинаково. Мне было комфортно в Краснодаре, Сочи, Москве и в любом российском городе»

Жоаозиньо заявил, что считает Россию своим домом.

– Где вам комфортнее жить: в России или ?

– По уровню комфорта все одинаково. В России мне было удобно жить в каждом городе. Краснодар, Сочи, Москва и любой другой российский город комфортабельные для меня и каждого.

Какой-то разницы с Бразилией нет, для меня Россия такой же дом. Просто на первой родине тропическая погода и море круглый год. А так, одинаково люблю и Россию, и Бразилию, – сказал экс-игрок « » и « », ныне выступающий за бразильский « ».