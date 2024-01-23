Жоаозиньо: «Россия для меня такой же дом, как Бразилия, люблю их одинаково. Мне было комфортно в Краснодаре, Сочи, Москве и в любом российском городе»
Жоаозиньо заявил, что считает Россию своим домом.
– Где вам комфортнее жить: в России или Бразилии?
– По уровню комфорта все одинаково. В России мне было удобно жить в каждом городе. Краснодар, Сочи, Москва и любой другой российский город комфортабельные для меня и каждого.
Какой-то разницы с Бразилией нет, для меня Россия такой же дом. Просто на первой родине тропическая погода и море круглый год. А так, одинаково люблю и Россию, и Бразилию, – сказал экс-игрок «Краснодара» и «Сочи», ныне выступающий за бразильский «Новоризонтино».