Жоаозиньо: «Россия для меня такой же дом, как Бразилия, люблю их одинаково. Мне было комфортно в Краснодаре, Сочи, Москве и в любом российском городе»

Теги премьер-лига Россия Жоаозиньо Краснодар Д2 Бразилия Новоризонтино Сочи Футбол

Жоаозиньо заявил, что считает Россию своим домом.

 – Где вам комфортнее жить: в России или Бразилии?

– По уровню комфорта все одинаково. В России мне было удобно жить в каждом городе. Краснодар, Сочи, Москва и любой другой российский город комфортабельные для меня и каждого.

Какой-то разницы с Бразилией нет, для меня Россия такой же дом. Просто на первой родине тропическая погода и море круглый год. А так, одинаково люблю и Россию, и Бразилию, – сказал экс-игрок «Краснодара» и «Сочи», ныне выступающий за бразильский «Новоризонтино».

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7 комментариев
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если бы не уточнение, что "Новоризонтино" это бразильский клуб, можно было бы прочитать это название с ударением на последний слог и подумать, что это какой-то новый раойн Москвы 😺
+13
0
+13
Ответ rhymemaker
если бы не уточнение, что "Новоризонтино" это бразильский клуб, можно было бы прочитать это название с ударением на последний слог и подумать, что это какой-то новый раойн Москвы 😺
Скорее в Питере новый район бразильский уже строится во всю...
+4
-2
+2
Ответ rhymemaker
если бы не уточнение, что "Новоризонтино" это бразильский клуб, можно было бы прочитать это название с ударением на последний слог и подумать, что это какой-то новый раойн Москвы 😺
Нерезиновонтино
+2
-2
0
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