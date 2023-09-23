Жоаозиньо: «Игроки, фанаты и Галицкий заслуживают чемпионства «Краснодара»

Жоаозиньо надеется, что «Краснодар» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Краснодар» идет первым в таблице Мир РПЛ после 8 туров. Команда Владимира Ивича набрала 18 очков.

«Я очень болею за то, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в этом сезоне. Для меня в этом удачном для «Краснодара» старте нет ничего неожиданного.

Надеюсь, что команда до конца будет показывать хорошие результаты и сможет стать чемпионом. Игроки, фанаты и президент Галицкий этого заслуживают», – сказал экс-игрок «Краснодара», ныне выступающий за «Новоризонтино».

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