Жоаозиньо: «Игроки, фанаты и Галицкий заслуживают чемпионства «Краснодара»

Теги премьер-лига Россия Жоаозиньо Краснодар Сергей Галицкий Новоризонтино Футбол

Жоаозиньо надеется, что «Краснодар» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Краснодар» идет первым в таблице Мир РПЛ после 8 туров. Команда Владимира Ивича набрала 18 очков.

«Я очень болею за то, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в этом сезоне. Для меня в этом удачном для «Краснодара» старте нет ничего неожиданного.

Надеюсь, что команда до конца будет показывать хорошие результаты и сможет стать чемпионом. Игроки, фанаты и президент Галицкий этого заслуживают», – сказал экс-игрок «Краснодара», ныне выступающий за «Новоризонтино».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Они заслуживают большого уважения, прежде всего. А заслуживают ли чемпионства-определится на поле. Если конечно подковерных игр сами знаете кого не будет 😁
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ответ Красная стрела
Они заслуживают большого уважения, прежде всего. А заслуживают ли чемпионства-определится на поле. Если конечно подковерных игр сами знаете кого не будет 😁
Кто о чём , а спартаковец - о заговоре!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гол-хрен-штанга
Ну в общем и целом, да. Только рановато об этом рассуждать. Всё только началось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоша Спирин
А фанаты Факела заслуживают его чемпионства. Только вот денег нет и чемпионом станет Зенит. К сожалению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий