Капитану ДР Конго Мбемба отправляли эмозди обезьяны и писали расистские комментарии после игры Кубка Африки. У футболиста произошла перепалка с тренером Марокко Реграги

Теги Марсель Валид Реграги лига 1 Франция Кубок Африки Сборная ДР Конго по футболу Шансель Мбемба расизм дискриминация Футбол

Шансель Мбемба подвергся расистским оскорблениям после матча Кубка Африки.

В матче турнира сборные ДР Конго и Марокко (1:1) сыграли вничью.

После игры у Мбемба, капитана ДР Конго и футболиста «Марселя», произошла перепалка с главным тренером сборной Марокко Валидом Реграги.

В аккаунте Мбемба в социальной сети пользователи отправляли на его уже ранее сделанные публикации эмодзи обезьяны или гориллы и писали расистские комментарии.

Мбемба в общении с журналистами предположил, что Реграги оскорбил его.

«Я промолчу, так лучше. Все меня знают, я всех уважаю. Но я никогда бы не подумал, что услышу это слово от тренера, что оно исходит из его уст», – сказал Мбемба.

6 комментариев
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Дожили - уже в Африке расизм к африканцам.
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+9
Ответ Great ManUtd
Дожили - уже в Африке расизм к африканцам.
Не "дожили", а "вернулись к корням". Арабы занимались негритянской работорговлей за столетия до того, как это стало мейнстримом.
+9
0
+9
Предлагаю в честь этого в следующем матче поставить пенальти на 1 секунде в пользу нашего реала
+12
-7
+5
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