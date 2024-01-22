Капитану ДР Конго Мбемба отправляли эмозди обезьяны и писали расистские комментарии после игры Кубка Африки. У футболиста произошла перепалка с тренером Марокко Реграги

Шансель Мбемба подвергся расистским оскорблениям после матча Кубка Африки.

В матче турнира сборные ДР Конго и Марокко (1:1) сыграли вничью.

После игры у Мбемба, капитана и футболиста « », произошла перепалка с главным тренером сборной Марокко Валидом Реграги.

В аккаунте Мбемба в социальной сети пользователи отправляли на его уже ранее сделанные публикации эмодзи обезьяны или гориллы и писали расистские комментарии.

Мбемба в общении с журналистами предположил, что Реграги оскорбил его.

«Я промолчу, так лучше. Все меня знают, я всех уважаю. Но я никогда бы не подумал, что услышу это слово от тренера, что оно исходит из его уст», – сказал Мбемба.