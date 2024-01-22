Сергеев о вере: «Чувствую, что мне это нужно: что-то попросить, кому-то простить, подумать – правильно это или нет. Никогда не сомневался»

Иван Сергеев рассказал о роли религии в своей жизни.

– Хочется спросить об отношениях с верой и религией. Они ведь занимают большую часть вашей жизни?

– Да, мама приучила, мы раньше с ней много ходили в церковь, на службу. И сейчас, в Петербурге, мы с Ковалем часто можем зайти в храм, который рядом с нашей базой. Мне кажется, это важно.

На рождественскую службу в этом году я не попал, потому что уезжал к родителям, но перед отъездом на сборы зашел, помолился, поставил свечи за здравие близких, внутри спокойнее стало.

– Что для вас вера? Она поддерживает вас, помогает?

– Скорее оберегает. Я крещеный человек, чувствую, что мне это нужно. Что-то попросить, что-то кому-то простить. Перед тем, как сделать что-нибудь, подумать – правильно это или нет.

– Часто обращаетесь к высшим силам?

– Перед игрой всегда перекрещусь, попрошу о помощи, чтобы все прошло удачно, чтобы не было травм и команда побеждала – и выхожу на поле. Есть еще то, что проговариваю про себя, но об этом не расскажу.

– Бывали моменты, когда сомневались, стоит ли вообще верить?

– Никогда не сомневался. Самое главное – не опускать руки, потому что удача всегда вознаградит тебя. Если идешь до конца, то все сбудется и тебе помогут, – сказал нападающий « ».