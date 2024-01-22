Сергеев о вере: «Чувствую, что мне это нужно: что-то попросить, кому-то простить, подумать – правильно это или нет. Никогда не сомневался»

Теги Зенит премьер-лига Россия Иван Сергеев религия Футбол

Иван Сергеев рассказал о роли религии в своей жизни.

– Хочется спросить об отношениях с верой и религией. Они ведь занимают большую часть вашей жизни? 

– Да, мама приучила, мы раньше с ней много ходили в церковь, на службу. И сейчас, в Петербурге, мы с Ковалем часто можем зайти в храм, который рядом с нашей базой. Мне кажется, это важно.

На рождественскую службу в этом году я не попал, потому что уезжал к родителям, но перед отъездом на сборы зашел, помолился, поставил свечи за здравие близких, внутри спокойнее стало.

– Что для вас вера? Она поддерживает вас, помогает?

– Скорее оберегает. Я крещеный человек, чувствую, что мне это нужно. Что-то попросить, что-то кому-то простить. Перед тем, как сделать что-нибудь, подумать – правильно это или нет.

– Часто обращаетесь к высшим силам?

– Перед игрой всегда перекрещусь, попрошу о помощи, чтобы все прошло удачно, чтобы не было травм и команда побеждала – и выхожу на поле. Есть еще то, что проговариваю про себя, но об этом не расскажу.

– Бывали моменты, когда сомневались, стоит ли вообще верить?

– Никогда не сомневался. Самое главное – не опускать руки, потому что удача всегда вознаградит тебя. Если идешь до конца, то все сбудется и тебе помогут, – сказал нападающий «Зенита».

49 комментариев
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Повылезали спортсовские атеисты…
Ничего против атеистов не имею. Веру нельзя ни в коем случае навязывать. Человек должен сам понимать: надо это ему или нет. Но то как местные доказывают обратное всем подряд - вызывает удивление. Ну хочет человек верить - пусть верит. Наверняка умирать морально будет проще в самом конце. Но тут прям осуждают за это… не понимаю чего они добиваются
+42
-9
+33
Правильно всё сказал. Исключительно про себя и без навязывания другим своего мнения. Действительно, если тебе хочется и помогает, то почему бы не ходить в храм. Другим это никакого ущерба не несёт.
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Ответ Beast
Комментарий удален пользователем
Ну хорошо, если так. Рад за него.
+11
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+7
Ответ Алешка Терминатор
Сейчас убеждения Сергеева наверняка будут критиковать граждане, верящие в выборы из двух и более кандидатов. Т.е. средневековые мракобесы.
Что-то я логики не вижу. Как одно к другому относится?
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+3
Ответ Пашка Донофф
Повылезали спортсовские атеисты… Ничего против атеистов не имею. Веру нельзя ни в коем случае навязывать. Человек должен сам понимать: надо это ему или нет. Но то как местные доказывают обратное всем подряд - вызывает удивление. Ну хочет человек верить - пусть верит. Наверняка умирать морально будет проще в самом конце. Но тут прям осуждают за это… не понимаю чего они добиваются
Ни одного доказывающего на ветке нет))
Кажется, ты свой внутренний диалог сюда притащил...
+6
-3
+3
Никогда бы не подумал, что подобное вызовет такую дискуссию. По моему, это личное дело каждого человека. Если про религию, то кто-то верит, кто-то нет, кто-то не туда не сюда. Каждый имеет право на своё мнение.
Есть то, во что каждый верит. Одни поклоняются инопланетянам, другие уверены, что Земля плоская и поддерживается трехкитовой конструкцией. Некоторые утверждают, что черное – это на самом деле белое. Кто-то верит в то, что ему все должны по праву рождения и все его проблемы из-за кого-то. Кто-то считают, что только их мнение истинное, кто так не думает, являются рабами... И все эти убеждения тоже можно рассматривать как своего рода религию.
+3
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Ответ Ярик01
Просить Бога чтобы команда побеждала, это как. А вдруг в другой команде тоже верущие, Хоттабыч бороду на две части разделит что ли.
Аргентинцы те постоянно крестятся и вот вам результат Сборной налицо !
+2
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+2
Ответ Пашка Донофф
Комплексы?))) то есть в таком вопросе давить на отсутствие запятой после смайла это не комплексы?))) у меня никакой тревожности не было в этом вопросе и нет. У меня только удивление
Нет, кажется, это именно ты поднял тему интеллектуального развития. И неплохо так его проиллюстрировал ;)
+3
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Ответ Жорег Борщофф
Интересно, а In God we trust это откуда?
из начала 19го века, когда в России все ещё людьми торговали
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Ответ Антимосковский
проблема в том, что в большинстве случаев вера = лицемерие, и в лучшем случае используется для показухи перед окружающими, дабы выставить себя более высокодуховным, в худшем же вообще является прикрытием для самых что ни на есть «грехов», кто детишек развращает, кто наживает на религии большое состояние, кто просто убивает и идет грехи отмаливать и так по кругу, люди осуждают именно этот прогнивший и объективно устаревший социальный институт, а не чьи-то личные порывы, до которых никому и дела нет.
По лицемерию (особенно со стороны «верхушки»)полностью согласен. Но только именно тут пылесосят почти любого, кто высказывается про свою веру.
+2
-1
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Ответ Пашка Донофф
Ну то есть цель атеиста тупо пропагандировать спокойным верующим людям что они неправильные? Это так работает?
В то время, когда у вашего брата, верящего в магию, чуть ли не главная цель - оскорбиться чуть что.
А сегодня вы еще и хозяевами страны обласканы, что позволяет вам оскорбившись, настучать на неугодного товарищу майору.
+5
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+1
Ответ tolobas
Мало того, что они веру осуждают. Они считают, что это деградация и средневековье
Это стеб в словах? Или возврат к религиозной бытовухе, когда и раздевалку "освятят" и барашка убьют и кровью ворота ради победы окропят, это развитие и Новое Время?
+8
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+1
Ответ Василий Питерский
Комментарий скрыт
Не стоит судить о других по себе.
+5
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Самое зло здесь спортс и прочие сми специально провоцирующие многих людей на злые комментарии в адрес того же Сергеева путем размещения таких новостей
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Ответ Евгений Пугачев
Вера - хорошо,Знания лучше. У каждого свой бог,но не каждому нужны посредники для общения с ним.Посредники нужны только рабам божьим,детям божьим они не нужны.
Вам правда 71 год?
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Ответ Wiley Fox
А что это православные не к богу обращаются, а ежегодно путину звонят на прямую линию по любому поводу? И как шары желания на кремлевской ёлке как с православием сочетаются? Неужели, бог ненастоящий или просят неискренне? С развала СССР навязывали глупому народу религию. И что в итоге имеем? Подчинение народа - 90% верят, что власть от бога и России без путина не может быть В общем, у него на лице всё написано, все три класса цпш
Все как при Романовых,а что не так?
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Ответ MAXIMum1
А как же сменяемость власти, которую нам вливают в уши много лет. Говорят не демократично. Типа диктатура.
Человечество много сотен лет жило, например, в средневековье. Где ему вливали в уши много другой бредятины. Например, что земля плоская. И ничего. А сейчас мы живём при либерализме. Где тоже вливается бредятина, просто немного другого характера. Например, что регулярные выборы из двух и более кандидатов это всегда хорошо, а диктатура это всегда плохо. Это не плохо и не хорошо, это просто данность. Особенность времени.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Алешка Терминатор
"Не обязательно" означает, что помимо вариантов: 1. Выборы из двух и более кандидатов 2. На всю жизнь приколоченная гвоздями несменяемая власть Есть очень много других. Но речь не об этом. Речь о том, что простые граждане должны кушать, какать, упахиваться на работе и платить как можно больше налогов. А влиять на управление государством они не должны. Потому что это очень вредно для государства.
А как же сменяемость власти, которую нам вливают в уши много лет. Говорят не демократично. Типа диктатура.
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Ответ MAXIMum1
Ну так ты же говоришь, что выборы не нужны? Что значит "не обязательно", почему исключения есть, раз человечество не придумало алгоритмов?
"Не обязательно" означает, что помимо вариантов:

1. Выборы из двух и более кандидатов
2. На всю жизнь приколоченная гвоздями несменяемая власть

Есть очень много других.

Но речь не об этом. Речь о том, что простые граждане должны кушать, какать, упахиваться на работе и платить как можно больше налогов. А влиять на управление государством они не должны. Потому что это очень вредно для государства.
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Ответ Алешка Терминатор
Не обязательно
Ну так ты же говоришь, что выборы не нужны? Что значит "не обязательно", почему исключения есть, раз человечество не придумало алгоритмов?
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Ответ MAXIMum1
То есть оставить во всех странах тех кто есть у руля своих стран?
Не обязательно
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Ответ Алешка Терминатор
"А кто должен определять, когда нужно проводить выборы, а когда нет?" Никто. На данном этапе развития однозначно правильных алгоритмов человечество пока не придумало.
То есть оставить во всех странах тех кто есть у руля своих стран?
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Ответ MAXIMum1
Ну ок. Давай подискутируем без оскорблений и подколов. Мне просто интересно мнение. А кто должен определять, когда нужно проводить выборы, а когда нет?
"А кто должен определять, когда нужно проводить выборы, а когда нет?"

Никто. На данном этапе развития однозначно правильных алгоритмов человечество пока не придумало.
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Ответ Алешка Терминатор
Выборы в принципе не обязательно проводить. Потому что когда-то они полезные, когда-то - вредные, а когда-то - не оказывают влияния на текущую ситуацию. А вот считать их однозначно нужными и полезными - одноклеточная тупость и средневековое мракобесие.
Ну ок. Давай подискутируем без оскорблений и подколов. Мне просто интересно мнение.
А кто должен определять, когда нужно проводить выборы, а когда нет?
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Ответ MAXIMum1
"Считать выборы из двух и более кандидатом чем-то полезным - это одноклеточная тупость" Ну ка объясни? А из скольки кандидатов должны быть выборы? Из одного? Из ста?
Выборы в принципе не обязательно проводить. Потому что когда-то они полезные, когда-то - вредные, а когда-то - не оказывают влияния на текущую ситуацию. А вот считать их однозначно нужными и полезными - одноклеточная тупость и средневековое мракобесие.
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Ответ Алешка Терминатор
Считать выборы из двух и более кандидатом чем-то полезным - это одноклеточная тупость. Примерно такая же, как считать, что земля - плоская. Тем не менее, у нас на спорсте много адептов выборов из двух и более кандидатов. Которые, не замечая бревна в своём глазу, критикуют, например, религиозных людей. В силу своей одноклеточности не имея на это морального права.
"Считать выборы из двух и более кандидатом чем-то полезным - это одноклеточная тупость"
Ну ка объясни? А из скольки кандидатов должны быть выборы? Из одного? Из ста?
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Ответ MAXIMum1
Что-то я логики не вижу. Как одно к другому относится?
Считать выборы из двух и более кандидатом чем-то полезным - это одноклеточная тупость. Примерно такая же, как считать, что земля - плоская. Тем не менее, у нас на спорсте много адептов выборов из двух и более кандидатов. Которые, не замечая бревна в своём глазу, критикуют, например, религиозных людей. В силу своей одноклеточности не имея на это морального права.
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Ответ analogia
А что удивляться, эти атеисты верят что все существующие произошло само по себе, по счастливой случайности, мол никогда ничего не существовало, и вдруг не с того не с сего возник большой взрыв, даже не включая мозги, что само по себе это априори невозможно, ничто не может произойти само по себе, и уж тем более такой сложный организм как человеческий.. уже не говорю о нужном расположении луны для поддержания жизни на земле, существования звезды (солнца), на необходимом расстоянии от земли, что бы все функционировало так, как оно есть, шанс, что все это могло произойти просто по случайности, даже невозможно вообразить в теории вероятности, но они, т.е атеисты, пытаются доказывать что Бога не существует, считая себя предками обезьян, это нонсенс, и все из за того, что люди не хотят размышлять и изучать. Для начала надо изучить все религии, а уже потом судить о существовании Всевышнего. Это тоже самое, что утверждать, что физики не существует, когда человек никогда не открывал книгу по физики
Встречный вопрос: кто в таком случае Бога создал?

(Можете не утруждать себя с ответом. Люди – вот кто создал вашего Бога, а если точнее: придумал.)
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Ответ Ярик01
Это стеб в словах? Или возврат к религиозной бытовухе, когда и раздевалку "освятят" и барашка убьют и кровью ворота ради победы окропят, это развитие и Новое Время?
Интересно, а In God we trust это откуда?
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