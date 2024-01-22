Сергеев о вере: «Чувствую, что мне это нужно: что-то попросить, кому-то простить, подумать – правильно это или нет. Никогда не сомневался»
Иван Сергеев рассказал о роли религии в своей жизни.
– Хочется спросить об отношениях с верой и религией. Они ведь занимают большую часть вашей жизни?
– Да, мама приучила, мы раньше с ней много ходили в церковь, на службу. И сейчас, в Петербурге, мы с Ковалем часто можем зайти в храм, который рядом с нашей базой. Мне кажется, это важно.
На рождественскую службу в этом году я не попал, потому что уезжал к родителям, но перед отъездом на сборы зашел, помолился, поставил свечи за здравие близких, внутри спокойнее стало.
– Что для вас вера? Она поддерживает вас, помогает?
– Скорее оберегает. Я крещеный человек, чувствую, что мне это нужно. Что-то попросить, что-то кому-то простить. Перед тем, как сделать что-нибудь, подумать – правильно это или нет.
– Часто обращаетесь к высшим силам?
– Перед игрой всегда перекрещусь, попрошу о помощи, чтобы все прошло удачно, чтобы не было травм и команда побеждала – и выхожу на поле. Есть еще то, что проговариваю про себя, но об этом не расскажу.
– Бывали моменты, когда сомневались, стоит ли вообще верить?
– Никогда не сомневался. Самое главное – не опускать руки, потому что удача всегда вознаградит тебя. Если идешь до конца, то все сбудется и тебе помогут, – сказал нападающий «Зенита».
Ничего против атеистов не имею. Веру нельзя ни в коем случае навязывать. Человек должен сам понимать: надо это ему или нет. Но то как местные доказывают обратное всем подряд - вызывает удивление. Ну хочет человек верить - пусть верит. Наверняка умирать морально будет проще в самом конце. Но тут прям осуждают за это… не понимаю чего они добиваются
Кажется, ты свой внутренний диалог сюда притащил...
Есть то, во что каждый верит. Одни поклоняются инопланетянам, другие уверены, что Земля плоская и поддерживается трехкитовой конструкцией. Некоторые утверждают, что черное – это на самом деле белое. Кто-то верит в то, что ему все должны по праву рождения и все его проблемы из-за кого-то. Кто-то считают, что только их мнение истинное, кто так не думает, являются рабами... И все эти убеждения тоже можно рассматривать как своего рода религию.
А сегодня вы еще и хозяевами страны обласканы, что позволяет вам оскорбившись, настучать на неугодного товарищу майору.
1. Выборы из двух и более кандидатов
2. На всю жизнь приколоченная гвоздями несменяемая власть
Есть очень много других.
Но речь не об этом. Речь о том, что простые граждане должны кушать, какать, упахиваться на работе и платить как можно больше налогов. А влиять на управление государством они не должны. Потому что это очень вредно для государства.
Никто. На данном этапе развития однозначно правильных алгоритмов человечество пока не придумало.
А кто должен определять, когда нужно проводить выборы, а когда нет?
Ну ка объясни? А из скольки кандидатов должны быть выборы? Из одного? Из ста?
(Можете не утруждать себя с ответом. Люди – вот кто создал вашего Бога, а если точнее: придумал.)