«Милан» отдал 19-летнего вингера Ромеро в аренду «Альмерии» до конца сезона
Лука Ромеро перешел в «Альмерию» на правах аренды.
19-летний вингер «Милана» будет выступать за испанский клуб до конца сезона. Сегодня Ромеро провел первую тренировку в «Альмерии».
В нынешнем сезоне вингер отыграл за «Милан» 4 матча в Серии А, проводя на поле в среднем 21 минуту. Его статистика – здесь.
Милан грубо говоря «застолбил» его за собой, а пока можно дать «обрасти мясом» в более слабой команде, где сможет больше играть. Дальше уже будет понятно, угадали или нет
если эта Альмерия будет и дальше также биться, как с Жироной и Реалом.