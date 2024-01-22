«Милан» отдал 19-летнего вингера Ромеро в аренду «Альмерии» до конца сезона

Теги Милан серия А Италия Ла Лига трансферы Альмерия Лука Ромеро Футбол

Лука Ромеро перешел в «Альмерию» на правах аренды.

19-летний вингер «Милана» будет выступать за испанский клуб до конца сезона. Сегодня Ромеро провел первую тренировку в «Альмерии».

В нынешнем сезоне вингер отыграл за «Милан» 4 матча в Серии А, проводя на поле в среднем 21 минуту. Его статистика – здесь.

6 комментариев
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А ведь когда уходил из Лацио, были споры что возможно будущая звезда, и его надо продлить. Пока что то не тянет на звезду
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Ответ KataDiaz
Альмерии спасаться надо а не обкатывать для клубов посолиднее ее игроков, нужны готовые игроки.
10 очков отставания от спасительного 17 места. шансы 1%
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
А ведь когда уходил из Лацио, были споры что возможно будущая звезда, и его надо продлить. Пока что то не тянет на звезду
Пока еще слишком «зеленый».
Милан грубо говоря «застолбил» его за собой, а пока можно дать «обрасти мясом» в более слабой команде, где сможет больше играть. Дальше уже будет понятно, угадали или нет
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отдать в аренду клубу, борющемуся за выживание (пусть там и практически безнадежно) - довольно грамотный ход,
если эта Альмерия будет и дальше также биться, как с Жироной и Реалом.
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Альмерии спасаться надо а не обкатывать для клубов посолиднее ее игроков, нужны готовые игроки.
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