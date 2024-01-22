«Милан» отдал 19-летнего вингера Ромеро в аренду «Альмерии» до конца сезона

Лука Ромеро перешел в «Альмерию» на правах аренды.

19-летний вингер « » будет выступать за испанский клуб до конца сезона. Сегодня Ромеро провел первую тренировку в «Альмерии».

В нынешнем сезоне вингер отыграл за «Милан» 4 матча в Серии А, проводя на поле в среднем 21 минуту. Его статистика – здесь.