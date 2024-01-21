Атлетик – Барселона, прогноз на матч 24 января 2024, Кубок Испании

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Баталии Кубка Испании на ранних этапах представляют собой по сути встречи звёзд Ла Лиги с любителями со всей Испании. И этим встречам рады больше именно любители, желавшие увидеть звёзд, чем профессионалы, которым нужно просто победить. Таких встреч было немало в предыдущих раундах. Но приближается пора решающих матчей, в которых играть будут лучшие из лучших, среди которых большую часть составляют именно опытные и звёздные игроки Ла Лиги. 24 января состоится четвертьфинальный матч Кубка Испании между «Атлетиком» из Бильбао и «Барселоной». В каком состоянии к этому матчу подходят баски и каталонцы?

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Атлетик

 

«Атлетик», которым руководит Эрнесто Вальверда, сейчас находится в зоне Лиги чемпионов на 4-м месте и борется за лигочемпионскую путёвку. Однако его длительной беспроигрышной серии был положен конец в предыдущем туре Ла Лиги: этому способствовало поражение от «Валенсии» со счётом 0:1, которое осложнило борьбу за место в главном европейском клубном турнире. В настоящее время «Атлетик Бильбао» набрал 41 очко и на три очка опережает почти что своего тёзку по имени «Атлетико Мадрид», но у того два матча в запасе. Отсюда следует вывод, что «Атлетику» снова придётся быть в роли догоняющих, если только команда Диего Симеоне не преподнесёт своим конкурентам подарок, проиграв хотя бы в одном из двух ближайших туров.

Что касается кубка Испании, то на предыдущем этапе, то есть на стадии 1/8 финала «Атлетик» победил «Алавес» со счётом 2:0. В четвертьфинале ему достаётся соперник, которого маленькие клубы-любители не из Ла Лиги мечтали к себе выбрать, только чтобы заполучить заветный мастер-класс… а вот большие клубы стремятся избежать. Из 20 предыдущих встреч с «Барселоной» победы у «Атлетика» зафиксированы только 5 раз. Лучшим бомбардиром клуба на текущий момент в Ла Лиге является Иньяки Уильям с 8 забитыми мячами.

Барселона

 

Из Саудовской Аравии, как уже известно, каталонцы вернулись без трофея: в финале их буквально разнёс «Реал» со счётом 4:1. Да и в Ла Лиге они уступают не только «Реалу», но и «Жироне», которая решила вмешаться эту вечную борьбу двух титулованных клубов. С нервами у каталонцев не всё в порядке: в предыдущем туре против «Бетиса» они повели 2:0 благодаря дубль от Феррана Торреса, но великодушно позволили Иско тоже оформить дубль за три минуты и заодно сравнять счёт. И только в самые последние минуты матча Жоау Феликс и Ферран Торрес выгрызли многострадальную победу и добавили в копилку ещё три очка.

Правда, даже с их учётом «Барсе» ещё предстоит отбивать отставание в 8 очков от «Жироны». Она лидирует в чемпионате, к великому неудовольствию и каталонцев, и «Реала»: от Карло Анчелотти и его подопечных «Барса» отстаёт на 7 очков. С 8 голами Роберт Левандовский остаётся лучшим бомбардиром клуба, но он даже в Топ-5 бомбардиров не попадает на данный момент: 11 голов у Антуана Гризманна из «Атлетико Мадрид», занимающего 5-е место в гонке бомбардиров.

В кубке дела обстоят кривовато: даже победа 3:1 над «Унионистас Саламанка» выглядела как-то неубедительно, ведь пропустили каталонцы первыми (хорошо, что сравнять успели к перерыву). И тем не менее, Хави уверен в том, что оформит требл по итогам сезона.

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Прогноз

 

Итак, вот входные данные на эту встречу. Место проведения – стадион «Сан-Мамес». Время проведения – 24 января, 23:30 по московскому времени. Google напоминает, что в предыдущих пяти очных встречах с «Барсой» команда из Бильбао потерпела четыре поражения. Предыдущая победа была одержана аж 2 года тому назад, 22 января 2022 года, но как раз в Кубке Испании со счётом 3:2! Ну а теперь давайте перейдём к делу и посмотрим, что предлагают букмекеры на эту встречу. Букмекеры BetBoom, разумеется.

Первым пунктом у нас будет исход: с учётом того, что каталонцы сейчас однозначно переживают некий спад, их шансы и шансы басков немного уравнялись. На победу «Атлетика» предлагается коэффициент 2.78, на ничью – 3.46, на победу «Барселоны» – 2.43. Конечно, уравнялись не до конца: разница между кэфами на победу составляет 0.35 пунктов. И, конечно, мы имеем в виду победу в основное время матча. Впрочем, вопрос о выходе в полуфинал тоже заставляет задуматься: 2.05 на итоговую победу «Атлетика» и 1.8 на итоговую победу «Барселоны». Разрыв минимальный. Возможно, предпочтение каталонцам отдаётся из-за их громкого имени и опыта? Коэффициенты с двойным шансом вносят ещё большую путаницу: 1.31 на то, что победителя определят без всяких овертаймов; 1.57 на то, что победит «Атлетик» или будет ничья после 90 минут игры; 1.44 на победу «Барселоны» или ничью в основное время. Хотя, с другой стороны, кубковый матч никто не захочет растягивать на 120 минут. Просто не хватит сил у команд столько бегать.

Итак, переходим к тоталам. На текущий момент BetBoom предлагает тотал больше 2.5 за 1.72 и меньше 2.5 за 2.08. Очень стандартные цифры, но что они ещё могут сказать? Без упоминания предыдущих результатов у игрока нет уверенности в том, что нужно выбирать именно этот тотал, а не какой-нибудь более крутой. Начнём с хозяев: узнаем, как провели пять предыдущих встреч игроки «Атлетика».

  • 4 января. Ла Лига. Севилья 0:2 Атлетик.
  • 7 января. Кубок Испании. Эйбар 0:3 Атлетик.
  • 13 января. Ла Лига. Атлетик 2:1 Реал Сосьедад.
  • 16 января. Кубок Испании. Атлетик 2:0 Алавес.
  • 20 января. Ла Лига. Валенсия 1:0 Атлетик.

Последний раз «Атлетик» терпел поражение 22 октября 2023 года от той же «Барселоны» в Ла Лиге со счётом 0:1. Ну а дальше он не проигрывал на протяжении 14 матчей подряд, победив 16 декабря ещё и мадридский «Атлетико» 2:0. Увы, и этой серии пришёл конец. Что касается тоталов, то здесь тотал меньше 2.5 сыграл три раза, причём в предыдущем туре как раз был зафиксирован тотал меньше 1.5 (предлагается ныне за 4.35), формально трактующийся ещё и как тотал меньше 2 (кэф 3.3).

А теперь взглянем на «Барселону», у которой из пяти предыдущих встреч только одна прошла в рамках какого-либо тура Ла Лиги.

  • 7 января. Кубок Испании. Барбастро 2:3 Барселона.
  • 11 января. Суперкубок Испании. Барселона 2:0 Осасуна.
  • 14 января. Суперкубок Испании. Реал Мадрид 4:1 Барселона.
  • 18 января. Кубок Испании. Унионистас Саламанка 1:3 Барселона.
  • 21 января. Ла Лига. Бетис 2:4 Барселона.

На крупные тоталы в четырёх случаях «Барселона» не поскупилась, пройдя там отметку больше 3.5 (коэффициент 2.86): из них три раза оформлен тотал больше 4.5 (коэффициент 5.26), а ещё один случай попал под тотал больше 5.5 с коэффициентом 9.86. Но что мы имеем в сухом остатке? В финале Суперкубка шансов не было никаких, а в Кубке два матча проведены, мягко говоря, не совсем убедительно. В первом случае «Барбастро» дважды сокращал разрыв в счёте, пусть и забит второй гол был в компенсированное время. Во втором случае «Унионистас Саламанка» и вовсе открыли счёт, хотя Ферран Торрес незадолго до перерыва не дал «Барсе» уйти в раздевалку в статусе проигрывающей.

По индивидуальным тоталам у BetBoom следующие расклады. От «Атлетика» ожидают тотал в районе 1.25: либо больше него с коэффициентом 1.88, либо меньше него с коэффициентом 1.92. Хотя среднее арифметическое его голов за 5 предыдущих матчей составляло 1.75 в среднем за матч. У «Барселоны», как ни странно, точно такой же тотал тоже считается наиболее оптимальным: тотал больше отметки 1.25 за 1.72 и меньше этой отметки за 2.12. Альтернативным вариантом является для «Барсы» тотал больше 1.5 за 2.15 и меньше 1.5 за 1.7. При том, что среднее арифметическое голов за предыдущие 5 встреч составляет 2.6. В то же время нельзя отрицать, что некий паритет в этих тоталах является отражением того, насколько близко находятся друг к другу кэфы на победу «Атлетика» или «Барсы» в их очном противостоянии. Да и вообще букмекеры ждут голов от обеих команд (1.6), а не от одной максимум (2.33).

Что касается форы, то букмекеры BetBoom остановились опять же на нулевых форах: коэффициент 2.04 на фору в пользу «Атлетика», коэффициент 1.75 на фору в пользу «Барсы». Однако небольшое преимущество в пользу «Барсы» всё же очевидно и здесь. Ну а если предположить победу с минимальным перевесом, то в таком случае фора (-0.5) в пользу «Атлетика» предлагается с кэфом 2.81, а в пользу «Барсы» кэф на неё будет 2.44. Аналогично можно сказать и о том, у кого больше шансов открыть счёт (1.89 кэф в пользу «Барселоны», 2.07 в пользу «Атлетика», 14.5 в пользу нулевой ничьи за 90 минут). Ну а три фаворитов с шансами отличиться выглядит так: Роберт Левандовский (2.38 на его гол), Горка Гурусета и Анхель Аларкон (на каждого кэф 3).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 2.08.

Предсказать полуфиналиста будет трудно: «Атлетик» свою предыдущую победу над «Барсой» одержал именно в Кубке Испании, но сама «Барса» не собирается отдавать второй за месяц трофей и будет играть только на победу. «Атлетику» в таком случае остаётся рассчитывать на контратаки. Но вряд ли у каталонцев будет весомое преимущество, выраженное в голах: скорее всего, здесь будет небольшой тотал.

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Атлетик – Барселона
Дата проведения
24 января, 23.30, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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