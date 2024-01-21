Атлетик – Барселона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Испании 24 января
В среду, 24 января, сыграют Атлетик и Барселона в рамках Кубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Атлетик – Барселона
- Начало матча запланировано на 23:30 по московскому времени.
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