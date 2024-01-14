Президент «Оренбурга» о возвращении Адамова в «Зенит»: «Из питерского клуба никто не обращался, но данная опция в контракте есть»
Президент «Оренбурга» оценил вероятность досрочного возвращения Арсена Адамова в «Зенит».
Защитник играет за «Оренбург» на правах аренды. Сообщалось, что «Зенит» может вернуть его зимой в связи с вероятным уходом Данила Кругового в ЦСКА.
«По досрочному возвращению Арсена Адамова в «Зенит» к нам из питерского клуба никто не обращался, но данная опция в контракте есть.
Сам игрок на данный момент находится на сборах вместе с «Оренбургом», — сказал Василий Еремякин.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам