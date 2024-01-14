Президент «Оренбурга» о возвращении Адамова в «Зенит»: «Из питерского клуба никто не обращался, но данная опция в контракте есть» 

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Арсен Адамов Василий Еремякин Футбол

Президент «Оренбурга» оценил вероятность досрочного возвращения Арсена Адамова в «Зенит».

Защитник играет за «Оренбург» на правах аренды. Сообщалось, что «Зенит» может вернуть его зимой в связи с вероятным уходом Данила Кругового в ЦСКА.

«По досрочному возвращению Арсена Адамова в «Зенит» к нам из питерского клуба никто не обращался, но данная опция в контракте есть. 

Сам игрок на данный момент находится на сборах вместе с «Оренбургом», — сказал Василий Еремякин.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий