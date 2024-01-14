Президент «Оренбурга» о возвращении Адамова в «Зенит»: «Из питерского клуба никто не обращался, но данная опция в контракте есть» 

Президент «Оренбурга» оценил вероятность досрочного возвращения Арсена Адамова в «Зенит».

Защитник играет за «Оренбург» на правах аренды. Сообщалось, что « » может вернуть его зимой в связи с вероятным уходом Данила Кругового в ЦСКА.

«По досрочному возвращению в «Зенит» к нам из питерского клуба никто не обращался, но данная опция в контракте есть.

Сам игрок на данный момент находится на сборах вместе с « », — сказал Василий Еремякин.

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