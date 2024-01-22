«Ювентус» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 21:3. Поражений нет 18 игр – с сентября

Теги Ювентус серия А Италия Лечче Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» продлил серию без поражений до 18 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри разгромила «Лечче» (3:0) в 21-м туре Серии А.

Туринцы одержали седьмую победу подряд, общий счет в этих матчах – 21:3.

Последнее поражение «бьянконери» потерпели 23 сентября. С тех пор они выиграли 15 раз и трижды сыграли вничью.

27 января «Ювентус» проведет матч против «Эмполи».

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не останавливайте эту машину!
+15
-2
+13
Юве хорош. Пора возвращаться в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.
+8
0
+8
неужели я вижу Юве который бежит вперёд после 1:0? почему нельзя играть так если не постоянно, то хотя бы половину игр в сезоне? получается же! приятно смотреть, ребята удовольствие получают от этого
+6
-1
+5
А куда делись все эти "Аллегри аут"? Сколько хейта было в его сторону, а он просто продолжил работать и дает результат.
+6
-3
+3
Думаю, можно поздравлять с очередным чемпионством. Интер поплывет наверняка. Индзаги только жалко - хорошо работает, хоть бы одно чемпионство ему взять.
+3
0
+3
Так Аллегри топ, что тут удивительного. Рано или поздно он должен был поставить игру высокого уровня.
Но плевались в него знатно еще год назад фанаты Юве)
+5
-3
+2
Ответ Fulyan
неужели я вижу Юве который бежит вперёд после 1:0? почему нельзя играть так если не постоянно, то хотя бы половину игр в сезоне? получается же! приятно смотреть, ребята удовольствие получают от этого
Это работа тренера Маньянелли во многом, который из Сассуоло пришёл летом, он в штабе Аллегри отвечает за атаку, после его прихода стало намного интереснее впереди, а не просто закинь на Влаховича и сделай 100500 навесов, глядишь чего и замкнёт
+3
-1
+2
Ответ Vikeif
А куда делись все эти "Аллегри аут"? Сколько хейта было в его сторону, а он просто продолжил работать и дает результат.
судить надо по факту. 2 сезона при Аллегри были ужасны во всех направлениях, и справедливо писали "Аллегри аут".

сейчас стало лучше, перестали писать. в чем проблема?
+1
0
+1
Ответ Proper Chels
Так Аллегри топ, что тут удивительного. Рано или поздно он должен был поставить игру высокого уровня. Но плевались в него знатно еще год назад фанаты Юве)
Какая игра и результаты были, так и оценивали. Чай не первый год команду возглавлял.
+3
-2
+1
Цифры показывают - те, кто критиковал Аллегри за антифутбол, были правы.
Стоило команде начать играть смелее и активнее, она стала создавать больше опасных моментов - пошли голы и стабильные результаты.
+1
-1
0
Ответ Шухрат Кесикбаев
в прошлом сезоне без португальца вообще седьмое место заняли
По очкам третье место разделили с интером
+2
-2
0
Ответ Игорь Климов
Ювентус в этом сезоне борется за чемпионство в СерииА, а когда в его составе находился этот Португалец7 с зарплатой 31 млн, то команда заняла 4-е место, вот и вся разница)
приплетено
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий