«Ювентус» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 21:3. Поражений нет 18 игр – с сентября

«Ювентус» продлил серию без поражений до 18 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри разгромила « » (3:0) в 21-м туре Серии А.

Туринцы одержали седьмую победу подряд, общий счет в этих матчах – 21:3.

Последнее поражение «бьянконери» потерпели 23 сентября. С тех пор они выиграли 15 раз и трижды сыграли вничью.

27 января « » проведет матч против «Эмполи».