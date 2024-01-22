«Ювентус» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 21:3. Поражений нет 18 игр – с сентября
«Ювентус» продлил серию без поражений до 18 матчей.
Команда Массимилиано Аллегри разгромила «Лечче» (3:0) в 21-м туре Серии А.
Туринцы одержали седьмую победу подряд, общий счет в этих матчах – 21:3.
Последнее поражение «бьянконери» потерпели 23 сентября. С тех пор они выиграли 15 раз и трижды сыграли вничью.
27 января «Ювентус» проведет матч против «Эмполи».
Но плевались в него знатно еще год назад фанаты Юве)
сейчас стало лучше, перестали писать. в чем проблема?
Стоило команде начать играть смелее и активнее, она стала создавать больше опасных моментов - пошли голы и стабильные результаты.