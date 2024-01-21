Клопп о 4:0 с «Борнмутом»: «В 1-м тайме «Ливерпуль» не показал хорошей игры. Потом мы оказали давление и забили несколько красивых голов»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Борнмут Тиаго Алькантара Жоэль Матип Трент Александер-Арнолд Ватару Эндо Доминик Собослаи Стефан Байчетич Футбол

Юрген Клопп прокомментировал победу над «Борнмутом».

В матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал выездную победу со счетом 4:0.

«Я доволен больше, чем после 1-го тайма, потому что он был трудным. Мы не показали хорошей игры.

Было очевидно, что нам нужно что-то менять. Мы сделали это, и это сработало. Все улучшилось, включая контрпрессинг – мы оказали давление и забили несколько красивых голов – в любом случае, игра была отличной.

Нам не хватает еще нескольких игроков – не хватало Жоэля Матипа, который выиграл для нас Лигу чемпионов, Трента [Александера-Арнолда], который был довольно хорош, выбывшего Доминика Собослаи, Тиаго и Байчетича, которые не вышли в стартовом составе, и прежде всего Ватару Эндо.

Сейчас мы нашли решение, и ребята должны потихоньку возвращаться. Мы играем каждые три дня – полуфинал [Кубка лиги], Кубок, затем «Челси» и «Арсенал». Нам лучше сыграть хорошо, иначе у нас будут проблемы», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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22 комментария
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Ливерпуль несмотря на отъезд игроков и травмы только прогрессирует. А вот например Тоттенхэм после пары травм рассыпался. Я конечно скептически смотрел на возможность победы в апл, несмотря на победы в начале сезона, но команда впечатляет все больше и больше.
+35
-2
+33
Брэдли вышел и сыграл как будто он Милнер
+21
0
+21
Как же Клоппа приятно читать без всяких "доминирований" и я это не только про Артету
+18
0
+18
Ответ Melissa Parker
Брэдли вышел и сыграл как будто он Милнер
Он и вовсе забить мог, хорошо сыграл,но как Гомез на левом фланге чудеса творит, только глаз радуется.
+12
0
+12
Ответ Красный чай
Ливерпуль несмотря на отъезд игроков и травмы только прогрессирует. А вот например Тоттенхэм после пары травм рассыпался. Я конечно скептически смотрел на возможность победы в апл, несмотря на победы в начале сезона, но команда впечатляет все больше и больше.
Самое главное продолжать в том же духе, но плюс есть в одной травме, в травме Арнольда. С помощью неё Конор Брэдли смог проявить себя и можно уже давать шанс играть Тренту в полузащите, правда Конору не хватает немножко опыта, но всё ещё впереди
+11
0
+11
Ответ Амина Ибрагимова
Самое главное продолжать в том же духе, но плюс есть в одной травме, в травме Арнольда. С помощью неё Конор Брэдли смог проявить себя и можно уже давать шанс играть Тренту в полузащите, правда Конору не хватает немножко опыта, но всё ещё впереди
тоже возникла эта мысль, когда матч смотрел. Трент же сам получил шанс, когда у Клайна была травма, зацепился и понеслась, Брэдли конечно нужно еще обрасти мясом, и может сработает эта идея
+11
0
+11
Вообще восхищаюсь Ливерпулем и командой. Смотря этот матч я в очередной раз удивился - как хладнокровно команда играет . Никакого волнения , всю игру контролировали. Да, это казалось бы Борнмут , но как Красные играют: легко и просто. В очередной раз - браво Юрген Клопп!
+10
0
+10
Посмотрите фол Клюверта на Диасе и фол Алекса ,за который он получил без раздумий красную карточку , ещё раз посмотрите фол Клюверта на Диасе и фол Алекса,за который он получил без раздумий красную карточку.WTF?
+9
0
+9
Ответ Alexandr Sokolov
Как же Клоппа приятно читать без всяких "доминирований" и я это не только про Артету
Там ещё один доминатор добавился - де Росси
+6
0
+6
Ответ Сергей Пацаваца
Посмотрите фол Клюверта на Диасе и фол Алекса ,за который он получил без раздумий красную карточку , ещё раз посмотрите фол Клюверта на Диасе и фол Алекса,за который он получил без раздумий красную карточку.WTF?
Красные Джонса и Ван Дейка: ну да ну да пошли мы на#ер
+4
0
+4
Ответ Амина Ибрагимова
Самое главное продолжать в том же духе, но плюс есть в одной травме, в травме Арнольда. С помощью неё Конор Брэдли смог проявить себя и можно уже давать шанс играть Тренту в полузащите, правда Конору не хватает немножко опыта, но всё ещё впереди
Сейчас на паре кубков обкатается, три игры подряд на неделе - отличная закалка для таланта
+3
0
+3
В первом тайме хорош был только судья. Удавалось всё.
+3
0
+3
Кто-то думал, что Клопп ищет новую основную тройку нападения, но кажется Клоппа устраивает вариант, когда пять игроков конкурируют друг с другом. А учитывая, что за Салахом железное место справа, то получается по два качественных напа (Дарвин, Диас, Жота, Гакпо) на две позиции. Тут, конечно можно возразить, что Гакпо может сыграть в полузащите, но честно говоря, в полузащите ситуация с конкуренцией не сильно отличается)
+2
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+2
Ответ А.В. Бубнов
В первом тайме хорош был только судья. Удавалось всё.
и.. мячи, они круглые и не хотели влетать в сетки.., но во втором тайме устали видимо и понеслись, правда только в одни ворота...
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Ответ А.В. Бубнов
В первом тайме хорош был только судья. Удавалось всё.
Так ему только за первый тайм и заплатили.
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Ответ Красный чай
Ливерпуль несмотря на отъезд игроков и травмы только прогрессирует. А вот например Тоттенхэм после пары травм рассыпался. Я конечно скептически смотрел на возможность победы в апл, несмотря на победы в начале сезона, но команда впечатляет все больше и больше.
"А вот например Тоттенхэм после пары травм рассыпался."

Ничёсе, "после пары травм" 😅
В последних матчах, кроме линии обороны - все игроки подмены.
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Ответ Красный чай
Ливерпуль несмотря на отъезд игроков и травмы только прогрессирует. А вот например Тоттенхэм после пары травм рассыпался. Я конечно скептически смотрел на возможность победы в апл, несмотря на победы в начале сезона, но команда впечатляет все больше и больше.
ну,прогрессирует это громко сказано. добывает результат,да.
игры в центре как не было,так и нет. вся игра построена - бей вперёд,комбинация придет.
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моментов не так было на самом деле, Жота на спокойном конечно решает, но Дарвин порадовал, напомнило тот самый матч с Ньюкаслом и его выходом
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Ответ Сергей Пацаваца
Посмотрите фол Клюверта на Диасе и фол Алекса ,за который он получил без раздумий красную карточку , ещё раз посмотрите фол Клюверта на Диасе и фол Алекса,за который он получил без раздумий красную карточку.WTF?
Ты этим удивлен?
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Ответ Artras Grigas
Так ему только за первый тайм и заплатили.
Не, просто во втором тайме соперники никак ему не смогли помочь) Подставили
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