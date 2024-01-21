Клопп о 4:0 с «Борнмутом»: «В 1-м тайме «Ливерпуль» не показал хорошей игры. Потом мы оказали давление и забили несколько красивых голов»

Юрген Клопп прокомментировал победу над «Борнмутом».

В матче 21-го тура « » одержал выездную победу со счетом 4:0.

«Я доволен больше, чем после 1-го тайма, потому что он был трудным. Мы не показали хорошей игры.

Было очевидно, что нам нужно что-то менять. Мы сделали это, и это сработало. Все улучшилось, включая контрпрессинг – мы оказали давление и забили несколько красивых голов – в любом случае, игра была отличной.

Нам не хватает еще нескольких игроков – не хватало , который выиграл для нас Лигу чемпионов, [Александера-Арнолда], который был довольно хорош, выбывшего Доминика Собослаи, и Байчетича, которые не вышли в стартовом составе, и прежде всего Ватару Эндо.

Сейчас мы нашли решение, и ребята должны потихоньку возвращаться. Мы играем каждые три дня – полуфинал [Кубка лиги], Кубок, затем «Челси» и «Арсенал». Нам лучше сыграть хорошо, иначе у нас будут проблемы», – сказал главный тренер «Ливерпуля».