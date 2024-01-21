Нуньес – первый игрок с 10+10 в клубе АПЛ в этом сезоне. Форвард «Ливерпуля» забил дважды «Борнмуту»
Дарвин Нуньес первым среди игроков АПЛ забил за клуб 10 голов и отдал 10 пасов.
Сегодня форвард «Ливерпуля» оформил дубль в игре с «Борнмутом» (4:0) в 21-м туре АПЛ.
На счету уругвайца теперь 7 голов и 6 ассистов в чемпионате Англии, 2+1 – в Лиге Европы, 1+3 – в Кубке английской лиги.
Больше ни один из футболистов, выступающих в высшей английской лиге, в этом сезоне не набрал 10+10.
Антони 0 + 0
Антони 0х0 = 100 млн
Так и живем )
Молод и быстр и прогрессирующий
Ливерпулю повезло!
Слушатель может сильно призадуматься, узнав, что напа с 47 результативными действиями у кого-то язык поворачивается называть неудачным приобретением, а не кандидатом номер 1 на ЗМ
Но Дарвин тоже молодец, хоть позабивал сегодня все что было