Нуньес – первый игрок с 10+10 в клубе АПЛ в этом сезоне. Форвард «Ливерпуля» забил дважды «Борнмуту»

Дарвин Нуньес первым среди игроков АПЛ забил за клуб 10 голов и отдал 10 пасов.

Сегодня форвард « » оформил дубль в игре с « » (4:0) в 21-м туре .

На счету уругвайца теперь 7 голов и 6 ассистов в чемпионате Англии, 2+1 – в , 1+3 – в Кубке английской лиги.

Больше ни один из футболистов, выступающих в высшей английской лиге, в этом сезоне не набрал 10+10.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.