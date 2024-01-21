Нуньес – первый игрок с 10+10 в клубе АПЛ в этом сезоне. Форвард «Ливерпуля» забил дважды «Борнмуту»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Кубок английской лиги Борнмут Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес первым среди игроков АПЛ забил за клуб 10 голов и отдал 10 пасов.

Сегодня форвард «Ливерпуля» оформил дубль в игре с «Борнмутом» (4:0) в 21-м туре АПЛ.

На счету уругвайца теперь 7 голов и 6 ассистов в чемпионате Англии, 2+1 – в Лиге Европы, 1+3 – в Кубке английской лиги.

Больше ни один из футболистов, выступающих в высшей английской лиге, в этом сезоне не набрал 10+10.

Подробно со статистикой Нуньеса можно ознакомиться здесь.

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34 комментария
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Нуньес 10 + 10
Антони 0 + 0
+81
-6
+75
Ответ Красный чай
Помню в том году болелы Мю благодарили Ливерпуль за то что купили Нуньеса, дескать им 100 млн спасли, но почему то забывая про Антони)
У Антони вообще топовая статистика - 0+0 😁 уверена, он тоже первый и единственный в АПЛ в своём роде 🤣
+72
-4
+68
Помню в том году болелы Мю благодарили Ливерпуль за то что купили Нуньеса, дескать им 100 млн спасли, но почему то забывая про Антони)
+63
-5
+58
Ответ Рита Ктинидина
Не такой уж и бесполезный он оказывается...
Бесполезным его уж никак не назовешь. То, что реализация порой хромает- да. Но он очень командный игрок, который дает команде большой объем работы, постоянно в прессинге, давит на защитников, уводит их за собой.
+48
0
+48
Ответ Отец Абду
Нуньес 10 + 10 Антони 0 + 0
Нуньес 10х10 = 100 млн
Антони 0х0 = 100 млн
Так и живем )
+28
0
+28
Игрок мирового уровня
Молод и быстр и прогрессирующий
Ливерпулю повезло!
+21
-1
+20
Дарвин прибавляет, и на фланге опасен и в прессинге полезен
+15
0
+15
Манся, шарктим - АПОРТ!
+15
-1
+14
Ответ Отец Абду
Нуньес 10 + 10 Антони 0 + 0
Я вот думаю, если б Антони в Ливерпуле играл, статистика бы у него гораздо лучше была бы)
+11
0
+11
Нуня хорош, даже если бы не забил, никто в Ливерпуле не создает такой хаос в штрафной соперника, Фирмино отличался умным прессингом, а Дарвин быстрым и агрессивным
+8
0
+8
был же мазилой? :) вамос, Дарвин!
+7
0
+7
Не такой уж и бесполезный он оказывается...
+5
0
+5
шах и мат дилетанты))
+5
0
+5
Вот тебе и провальный трансфер )))
+5
0
+5
неплохо, голов правда могло быть значительно больше) но лан, парень развивается, сегодня с Жотой просто уничтожили Борнмут)
+5
0
+5
Бум!
+6
-2
+4
Ответ Melissa Parker
Игрок мирового уровня Молод и быстр и прогрессирующий Ливерпулю повезло!
С реализацией был бы идеальный игрок для системы Клоппа)
+3
0
+3
Ответ Isa Babaev
Дарвин прибавляет, и на фланге опасен и в прессинге полезен
вот как раз на фланге ему лучше и играть, похоже. рывок есть. а с его габаритами шаг за полтора)
+3
0
+3
Ответ Салауат Нуралиев
Манся, шарктим - АПОРТ!
Они пытаются потушить заднюю точку после разгрома Борнмута Ливерпулем, им пока не до этого)
+3
0
+3
Впервые послушал голосовую новость: "двадцать один в Лиге Европы и тринадцать в Кубке Английской Лиги", - произносит голос.
Слушатель может сильно призадуматься, узнав, что напа с 47 результативными действиями у кого-то язык поворачивается называть неудачным приобретением, а не кандидатом номер 1 на ЗМ
+2
0
+2
Машина завелась 😁
+3
-1
+2
клопп делает из дарвина топ фрв. всё у него будет отлично. главная его проблем до сих пор языковой барьер. клопп отдельно подчёркивал и подчёркивает что учить язык наиважнейший пункт.
+1
0
+1
Дарвин поступил умно...Раз у него были проблемы с психологией,то стал раздовать ассисты....
+1
0
+1
Дарвин получил продых после 60й минуты, когда Забарный без Сенеси тупо устал играть за всю защиту, и стал на разрыв. До этого и Нуньес и Джонс были наглухо прочитаны и закрыты.
Но Дарвин тоже молодец, хоть позабивал сегодня все что было
+4
-3
+1
А че , как там лучший рикошетник из голубой цистерны? Пиара больше чем его губа.
0
0
0
Ну всё, вот и легитимная цель для шейхосудей...
+1
-1
0
Ну с Харрисом сыгрались, и стата пошла вверх. Красавец.
0
0
0
Ответ Supreme Allah
Но на 100 миллионов он так же и близко не играет.
А на сколько играет?
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Ответ Владимир Долгополов
А на сколько играет?
40-50 максимум
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Ответ Supreme Allah
40-50 максимум
Следуя вашей логике,цена Антони-шапка сухарей.Ведь так?
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