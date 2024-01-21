Иско забил «Барсе» два гола за три минуты и сравнял счет – 2:2. Хавбек 9 лет играл за «Реал»
Бывший полузащитник «Реала» оформил дубль в матче с «Барселоной».
«Блауграна» обыгрывала «Бетис» на выезде со счетом 2:0 до 56-й минуты матча 21-го тура Ла Лиги. После этого за хозяев дважды забил Иско – на 56-й и 59-й минутах.
Теперь на счету 31-летнего испанца 5 голов в текущем чемпионате. Это его лучший результат с сезона-2017/18 – тогда было 7 мячей за «Реал».
Подробно со статистикой Иско, 9 лет выступавшего за «Мадрид», можно ознакомиться здесь.
Почему здесь никто ничего не сказал судье в моменте фола Сократиса на Педри - любопытный вопрос.
А то, что Сократис шипами попал в ногу Педри - это так, мелочи ?)
А вот по первому немного непонятно.