Иско забил «Барсе» два гола за три минуты и сравнял счет – 2:2. Хавбек 9 лет играл за «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» оформил дубль в матче с «Барселоной».

«Блауграна» обыгрывала « » на выезде со счетом 2:0 до 56-й минуты матча 21-го тура . После этого за хозяев дважды забил Иско – на 56-й и 59-й минутах.

Теперь на счету 31-летнего испанца 5 голов в текущем чемпионате. Это его лучший результат с сезона-2017/18 – тогда было 7 мячей за «Реал».

Подробно со статистикой , 9 лет выступавшего за «Мадрид», можно ознакомиться здесь.