Иско забил «Барсе» два гола за три минуты и сравнял счет – 2:2. Хавбек 9 лет играл за «Реал»

Теги Барселона Реал Мадрид Бетис Ла Лига Иско Футбол

Бывший полузащитник «Реала» оформил дубль в матче с «Барселоной».

«Блауграна» обыгрывала «Бетис» на выезде со счетом 2:0 до 56-й минуты матча 21-го тура Ла Лиги. После этого за хозяев дважды забил Иско – на 56-й и 59-й минутах.

Теперь на счету 31-летнего испанца 5 голов в текущем чемпионате. Это его лучший результат с сезона-2017/18 – тогда было 7 мячей за «Реал».

Подробно со статистикой Иско, 9 лет выступавшего за «Мадрид», можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев
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Как же он хорош. Здорово, что Иско нашел свою команду. Вернул любовь к футболу и сразу же стал лидером Бетиса. Волшебник 🪄.
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Ну Иско в этом сезоне феерит как в лучшие годы) Наверное, с сезона 17-18 впервые его вижу в таком огне. Очень за него рад.
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Ответ Zidan GOAT
БЧК сегодня в слезах, ожидаются осадки )
Да наплевать, там Ферран хет-трик сделал, вот это событие 😉
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Почему-то в матче Реал - Альмерия судьи на ВАР отмотали момент с 3 голом гостей, показав что фол был, и отменили гол.

Почему здесь никто ничего не сказал судье в моменте фола Сократиса на Педри - любопытный вопрос.
+15
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+8
Ответ sports!
Где там фол? чистый отбор без касания педри
Серьезно ?)
А то, что Сократис шипами попал в ногу Педри - это так, мелочи ?)
+11
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+5
Зачем такие провокационные заголовки? Теперь добавьте что команда иско снова получила 4 от барсы
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+3
Ответ Zidan GOAT
БЧК сегодня в слезах, ожидаются осадки )
Какие-то комплексы, связанные с Барселоной? С чего решили, что кто-то в слезах сегодня будет?))))
+3
0
+3
Ответ Zidan GOAT
БЧК сегодня в слезах, ожидаются осадки )
Осадки отменяются. Нужны огнетушители для зидана
+2
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+2
Ответ Zidan GOAT
БЧК сегодня в слезах, ожидаются осадки )
не точный у тебя прогноз погоды)
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Ответ Zidan GOAT
БЧК сегодня в слезах, ожидаются осадки )
Ну и как там? Не утонули в лужах?
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Ответ Zidan GOAT
БЧК сегодня в слезах, ожидаются осадки )
В Альмерии вообще искуственный град прошёл и ничего
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Ответ Zidan GOAT
БЧК сегодня в слезах, ожидаются осадки )
С чего ты взял?
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искитто молодец
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Ответ Zidan GOAT
БЧК сегодня в слезах, ожидаются осадки )
Ага
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Хахаха, Иско игрок матча 😅
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Ответ misha___97
Да наплевать, там Ферран хет-трик сделал, вот это событие 😉
А кто это ?
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Ответ misha___97
Да наплевать, там Ферран хет-трик сделал, вот это событие 😉
А кто это ?
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Комментарий удален пользователем
Ответ Pertinax Gandi
И по обеим голам у Барселоны наверное будут вопросы.
По второму голу вопросов лично у меня нет: Френки не сделал офсайд, а второй игрок Бетиса не коснулся мяча, который долетел до Иско и тот забил.

А вот по первому немного непонятно.
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Ответ Pertinax Gandi
И по обеим голам у Барселоны наверное будут вопросы.
Вопросы только к организации игры :-)
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