Юрген Клопп: «Ни один крупный трансфер «Ливерпуля» не провалился – мы думаем дважды, трижды, четырежды. Кто-то назовет Нуньеса, но он выдающийся игрок»

Юрген Клопп считает, что у «Ливерпуля» не было ни одного провального трансфера.

«В « » по-особенному работают над трансферами. Перед ними мы должны подумать дважды, трижды, четырежды. Нужна полная уверенность в том, что все получится.

Я не думаю, что хоть один наш крупный трансфер провалился. Кто-то назовет , но он выдающийся игрок, и я очень счастлив, что он с нами, а не с кем-то еще. Первый год был сложным для него, но он уже забил приличное количество голов. Возможно, их все еще мало, учитывая, сколько у него моментов, но я полностью доволен.

Игрокам нужно время. какое-то время после перехода сидел на скамейке. Фабиньо тоже потребовалось время. Одним нужно время на адаптацию, у других все получается сразу. забил в первой игре, как и , хоть это вообще не его работа. Сделать все правильно – это большой вызов.

Несмотря на все эти горячие обсуждения на тему трансферов и дня дедлайна, мы должны сохранять спокойствие и действовать правильно. Иногда это непросто из-за давления со стороны. Если ты почувствуешь это, то совершишь покупку из-за паники», – сказал тренер «Ливерпуля».