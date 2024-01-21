Юрген Клопп: «Ни один крупный трансфер «Ливерпуля» не провалился – мы думаем дважды, трижды, четырежды. Кто-то назовет Нуньеса, но он выдающийся игрок»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп трансферы Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Эндрю Робертсон Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп считает, что у «Ливерпуля» не было ни одного провального трансфера.

«В «Ливерпуле» по-особенному работают над трансферами. Перед ними мы должны подумать дважды, трижды, четырежды. Нужна полная уверенность в том, что все получится.

Я не думаю, что хоть один наш крупный трансфер провалился. Кто-то назовет Дарвина Нуньеса, но он выдающийся игрок, и я очень счастлив, что он с нами, а не с кем-то еще. Первый год был сложным для него, но он уже забил приличное количество голов. Возможно, их все еще мало, учитывая, сколько у него моментов, но я полностью доволен.

Игрокам нужно время. Энди Робертсон какое-то время после перехода сидел на скамейке. Фабиньо тоже потребовалось время. Одним нужно время на адаптацию, у других все получается сразу. Мо Салах забил в первой игре, как и Вирджил ван Дейк, хоть это вообще не его работа. Сделать все правильно – это большой вызов.

Несмотря на все эти горячие обсуждения на тему трансферов и дня дедлайна, мы должны сохранять спокойствие и действовать правильно. Иногда это непросто из-за давления со стороны. Если ты почувствуешь это, то совершишь покупку из-за паники», – сказал тренер «Ливерпуля».

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36 комментариев
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Кто-то назовёт Кейта, а не Нуньеса.
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Кейта это провал. Хотя, смотря другие клубы сколько платят за всякий неликвид, то Ливерпуль не так уж и много потерял.
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Ответ rwkq485579
Да с чего это трансферный провал то? Травмы нельзя было предсказать. А других вопросов к нему не было
Как раз вопросов было достаточно. Слишком долго набирал форму после травм, да и топовых матчей в его исполнении можно на пальцах сосчитать.
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Ответ kellhus
"мы думаем дважды, трижды, четырежды..." Ман Юнайтед: "у нас так не принято".
Главное не забыть приплести МЮ 🤦🏻‍♂️
+18
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"мы думаем дважды, трижды, четырежды..."
Ман Юнайтед: "у нас так не принято".
+20
-9
+11
Тиаго Алькантару брали как одного из лучших пз мира, в Ливерпуле растворился
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Ответ Случайно заскочил
Тиаго Алькантару брали как одного из лучших пз мира, в Ливерпуле растворился
Тиаго не крупный трансфер, за него заплатили копейки. Да и игрок шикарный, просто здоровья нет.
+7
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Ответ Случайно заскочил
Тиаго Алькантару брали как одного из лучших пз мира, в Ливерпуле растворился
Тьяго всю карьеру хрустальный, следовало ожидать что в апл он провалится
+5
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Кейта был очень крупный и очевидно провальный трансфер.
Нуньез если и не провал, то точно неоправданные надежды, как по мне. До сих пор не понимаю как проглядели это его феноменальное качество не уметь забивать в базовых моментах. Все голы Нуньеза это вопреки или уже просто статс. погрешность, по принципу, что когда-то же должно и залетать
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Нуньес прекрасный игрок, он отлично открывается, имеет шикарную технику, даже не всё время на мяч в ногах смотрит, как большинство ЦН современности, а видит хорошо и партнёров. Но это всё даёт плоды пока рядом есть Салах, который имеет те же самые навыки + еще забивает и является главной атакующей силой Ливерпуля и по этому в основном игроки обороны соперника сконцентрированы на нём, а не Нуньеса.
А будет показывать топ игру Нуньес без Салаха у меня очень большие сомнения, как главный нап топ клуба, он сомнительно выглядит.
+6
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+3
Трансфер Кейта всё-таки был провальным , если брать крупные
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Ответ Тухель
Нуньес прекрасный игрок, он отлично открывается, имеет шикарную технику, даже не всё время на мяч в ногах смотрит, как большинство ЦН современности, а видит хорошо и партнёров. Но это всё даёт плоды пока рядом есть Салах, который имеет те же самые навыки + еще забивает и является главной атакующей силой Ливерпуля и по этому в основном игроки обороны соперника сконцентрированы на нём, а не Нуньеса. А будет показывать топ игру Нуньес без Салаха у меня очень большие сомнения, как главный нап топ клуба, он сомнительно выглядит.
Не согласен, Нуньес и без Салаха шикарно играет, просто Салах это Салах)
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Реал Мадрид: Кто то назовет Азара, но он выдающийся игрок
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Ответ ArnoNeputevy
Комментарий удален пользователем
Больше чем атака Манчестер Юнайтед+считай и ассисты
Видно что ты глор предголевых Месси
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Ответ No Name
Главное не забыть приплести МЮ 🤦🏻‍♂️
хочешь плюсики? пиши шутки про МЮ, Антони и Челси ах да и про рычаг Барсы.
Но самое главное не забудь про шутку Эвертона и снятия очков из за МС 😂🤦
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Ответ ArnoNeputevy
Юрген, солнышко, думать надо уметь. И когда человек думать умеет, ему не нужно думать много раз. Луис Диас некрупный трансфер? По-моему, крупный. Так вот, он не подходит " Ливерпулю": неколлективный игрок. Активный, быстрый, с ударом, хорошо играет головой - но не командный, всегда сам по себе. Поэтому он мало полезен: посмотрите его статистику и сколько минут он сыграл. А Гакпо некрупный трансфер? Гакпо играл блестяще в Голландии: да, уровень сопротивления там другой - но тот Гакпо, который есть сейчас, и тот, которого они брали, - это разные игроки: нынешний намного хуже. А Жота прогрессирует? Когда в прошлый раз Салах уехал на КА, именно Жота стал в его отсутствие лидером - и тогда он играл блестяще. Жота неподходящий игрок на роль вечного запасного: это игрок, который полезен, когда ему доверяют, и особенно тогда, когда именно от него всё и зависит - а как запасной он очень посредственный. Думали над этим? Или специально брали, чтобы загубить талант? А Ориги. Он был очень одарённый, когда его брали, - где он сейчас? Пока он был в "Ливерпуле", Клопп прямо плакал от восторга от него, говорил, что Ориги чуть ли не лучший в мире. Просто у Клоппа такой стиль. Все его игроки - самые лучшие. Но на самом деле думали плохо.
Так то Жота игрок основы, когда в форме
А Ориги? После того как его сломали, прогресс остановился
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Ответ Паша Деревянко
Кейта был очень крупный и очевидно провальный трансфер. Нуньез если и не провал, то точно неоправданные надежды, как по мне. До сих пор не понимаю как проглядели это его феноменальное качество не уметь забивать в базовых моментах. Все голы Нуньеза это вопреки или уже просто статс. погрешность, по принципу, что когда-то же должно и залетать
За Уругвай нормально кладёт
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Ответ rwkq485579
Да с чего это трансферный провал то? Травмы нельзя было предсказать. А других вопросов к нему не было
Если ты платишь за игрока крупную сумму, а он лечится чаще, чем играет, это провал. Будь он хоть Месси, хоть Бебето по игре
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Ответ rwkq485579
Когда он долго форму набирал? Выходил и сразу играл почти без провалов. И топовые игры успевал показывать
Походу у нас разные представления топовой игры. Посредственный удар, посредственные передачи, посредственный прессинг, статистика середняка для его амплуа, и все это без учёта всех его травм. Из за этого он так и не стал железным игроком старта, даже когда был здоров, из тройки Фабиньо Хендерсон Вейналдум он никого не мог вытеснить.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Тухель
Нуньес прекрасный игрок, он отлично открывается, имеет шикарную технику, даже не всё время на мяч в ногах смотрит, как большинство ЦН современности, а видит хорошо и партнёров. Но это всё даёт плоды пока рядом есть Салах, который имеет те же самые навыки + еще забивает и является главной атакующей силой Ливерпуля и по этому в основном игроки обороны соперника сконцентрированы на нём, а не Нуньеса. А будет показывать топ игру Нуньес без Салаха у меня очень большие сомнения, как главный нап топ клуба, он сомнительно выглядит.
У него есть ещё куда прогрессировать. Да и Ливерпуль должен хотя бы процентов на 60 заменить Салаха.
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Ответ Джа-Джа Бинкс
Кто-то назовёт Кейта, а не Нуньеса.
Там просто травмы помешали. А когда выходил играл очень хорошо учитывая что не успевал на пик формы выходить
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Ответ No Name
Главное не забыть приплести МЮ 🤦🏻‍♂️
И это в эпоху Челси.
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Поэтому купите уже Инасиу
Английская пресса пестрит слухами про то что Ливерпуль интересуется разными ЦЗ
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Кейту называли чуть ли не богом полузащиты и абсолютнейшим универсалом, мол, и пас как у крооса, отборы как у давида, дрибблинг как у неймара, удары как у карлоса, скорость как у анри и т.д.
мне тогда так смешно было от такого рода восхвалений, называли его чуть ли не совершеннейшим полузащитником)
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