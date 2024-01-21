Юрген Клопп: «Ни один крупный трансфер «Ливерпуля» не провалился – мы думаем дважды, трижды, четырежды. Кто-то назовет Нуньеса, но он выдающийся игрок»
Юрген Клопп считает, что у «Ливерпуля» не было ни одного провального трансфера.
«В «Ливерпуле» по-особенному работают над трансферами. Перед ними мы должны подумать дважды, трижды, четырежды. Нужна полная уверенность в том, что все получится.
Я не думаю, что хоть один наш крупный трансфер провалился. Кто-то назовет Дарвина Нуньеса, но он выдающийся игрок, и я очень счастлив, что он с нами, а не с кем-то еще. Первый год был сложным для него, но он уже забил приличное количество голов. Возможно, их все еще мало, учитывая, сколько у него моментов, но я полностью доволен.
Игрокам нужно время. Энди Робертсон какое-то время после перехода сидел на скамейке. Фабиньо тоже потребовалось время. Одним нужно время на адаптацию, у других все получается сразу. Мо Салах забил в первой игре, как и Вирджил ван Дейк, хоть это вообще не его работа. Сделать все правильно – это большой вызов.
Несмотря на все эти горячие обсуждения на тему трансферов и дня дедлайна, мы должны сохранять спокойствие и действовать правильно. Иногда это непросто из-за давления со стороны. Если ты почувствуешь это, то совершишь покупку из-за паники», – сказал тренер «Ливерпуля».
Ман Юнайтед: "у нас так не принято".
Нуньез если и не провал, то точно неоправданные надежды, как по мне. До сих пор не понимаю как проглядели это его феноменальное качество не уметь забивать в базовых моментах. Все голы Нуньеза это вопреки или уже просто статс. погрешность, по принципу, что когда-то же должно и залетать
А будет показывать топ игру Нуньес без Салаха у меня очень большие сомнения, как главный нап топ клуба, он сомнительно выглядит.
Видно что ты глор предголевых Месси
Но самое главное не забудь про шутку Эвертона и снятия очков из за МС 😂🤦
А Ориги? После того как его сломали, прогресс остановился
Английская пресса пестрит слухами про то что Ливерпуль интересуется разными ЦЗ
мне тогда так смешно было от такого рода восхвалений, называли его чуть ли не совершеннейшим полузащитником)