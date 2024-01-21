Де Йонг о «Барсе»: «Худший момент – поражение от «Баварии» 2:8. Лучший – победа в Ла Лиге»

Теги Бавария Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг назвал худший и лучший моменты в «Барселоне».

Нидерландский полузащитник выступает за каталонский клуб с 2019 года.

«Худшим моментом был матч с «Баварией» в Лиге чемпионов, а лучшим – победа в Ла Лиге в прошлом году», – сказал де Йонг.

Напомним, в августе 2020 года «Барса» уступила «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.

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10 комментариев
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То историческое унижение вообще самое позорное в современном клубном футболе.
Но барса к нему готовилась, а после продолжила позориться в ЛЧ:

3:0 от Ювентуса в 2017
3:0 от Ромы в 2018
4:0 от Ливерпуля в 2019
Тот самый исторический позор от Баварии в 2020
4:1 от ПСЖ в 2021
После этих унижений барса решила, что дальше в ЛЧ позориться не вариант, и два раза подряд вылетела в ЛЕ, попутно отлетев в группе от Баварии
3:0 от в 2021
Еще раз 3:0 в 2022😸😸
+22
-9
+13
Те 2:8 это конечно сказка прям была, немцы эксперты в исторических унижениях распиаренных команд, то бразилы выхватили, то бчк
+7
-1
+6
Ответ Shuller18
Комментарий удален модератором
повторюсь: это объективно самое позорное унижение в клубном футболе. Реально прям унижение без каких либо «но».
Жаль, что Бавария 10:2 не сделала, могла изи.
+6
-2
+4
Ответ 72bp4cq2tr
То историческое унижение вообще самое позорное в современном клубном футболе. Но барса к нему готовилась, а после продолжила позориться в ЛЧ: 3:0 от Ювентуса в 2017 3:0 от Ромы в 2018 4:0 от Ливерпуля в 2019 Тот самый исторический позор от Баварии в 2020 4:1 от ПСЖ в 2021 После этих унижений барса решила, что дальше в ЛЧ позориться не вариант, и два раза подряд вылетела в ЛЕ, попутно отлетев в группе от Баварии 3:0 от в 2021 Еще раз 3:0 в 2022😸😸
И все унижения в плей-офф лч были ознаменованы пятилетним контрактом арга на 500 лямов, когда ему купили в помощь дембеле за 135, коутиньо за 135, гризманна за 120 и де Йонга за 85
+5
-3
+2
К сожалению для Френки, сам он перешёл в «Барселону» как рад перед таким тяжёлым периодом в клубной истории, где пиком кризиса были как раз те самые 2:8 от «Баварии» и 2 вылета из ЛЕ подряд
Понятно, что клуб находится в экономической яме, но и при таком бюджете и при такой игре Хави свет в конце туннеля, к сожалению, пока ещё не виден
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
Френки ещё молод и у него ещё много хорошего впереди . Барселоне нужен тренер и тогда победы придут .
+1
-1
0
Ответ 72bp4cq2tr
повторюсь: это объективно самое позорное унижение в клубном футболе. Реально прям унижение без каких либо «но». Жаль, что Бавария 10:2 не сделала, могла изи.
Именно так. Клеймо пожизненное на всех участниках того матча.
+3
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0
Ответ ljolik888
Френки ещё молод и у него ещё много хорошего впереди . Барселоне нужен тренер и тогда победы придут .
Барсе нужны деньги, а их нет. Значит так и будут в составе играть распиаренные академики типа гави, фермина, середняки типа феррана, ромеу и неликвид типа феликса, но там хоть аренда
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-2
0
Ответ SWAGG
Барсе нужны деньги, а их нет. Значит так и будут в составе играть распиаренные академики типа гави, фермина, середняки типа феррана, ромеу и неликвид типа феликса, но там хоть аренда
Состав у Барселоны очень даже не плох . В каждой линии собраны отличные футболисты . Конечно финансовые проблемы есть и их никуда не денешь , но правда и в том , что здесь больше проблем в тренере и его идеях . Сейчас они полностью отсутствуют и не видно , как Хави может чего-то поменять .
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