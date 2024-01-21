Де Йонг о «Барсе»: «Худший момент – поражение от «Баварии» 2:8. Лучший – победа в Ла Лиге»

Френки де Йонг назвал худший и лучший моменты в «Барселоне».

Нидерландский полузащитник выступает за каталонский клуб с 2019 года.

«Худшим моментом был матч с «Баварией» в Лиге чемпионов, а лучшим – победа в Ла Лиге в прошлом году», – сказал де Йонг.

Напомним, в августе 2020 года «Барса» уступила «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.