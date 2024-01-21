Де Йонг о «Барсе»: «Худший момент – поражение от «Баварии» 2:8. Лучший – победа в Ла Лиге»
Френки де Йонг назвал худший и лучший моменты в «Барселоне».
Нидерландский полузащитник выступает за каталонский клуб с 2019 года.
«Худшим моментом был матч с «Баварией» в Лиге чемпионов, а лучшим – победа в Ла Лиге в прошлом году», – сказал де Йонг.
Напомним, в августе 2020 года «Барса» уступила «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.
Но барса к нему готовилась, а после продолжила позориться в ЛЧ:
3:0 от Ювентуса в 2017
3:0 от Ромы в 2018
4:0 от Ливерпуля в 2019
Тот самый исторический позор от Баварии в 2020
4:1 от ПСЖ в 2021
После этих унижений барса решила, что дальше в ЛЧ позориться не вариант, и два раза подряд вылетела в ЛЕ, попутно отлетев в группе от Баварии
3:0 от в 2021
Еще раз 3:0 в 2022😸😸
Жаль, что Бавария 10:2 не сделала, могла изи.
Понятно, что клуб находится в экономической яме, но и при таком бюджете и при такой игре Хави свет в конце туннеля, к сожалению, пока ещё не виден