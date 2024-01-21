Экс-тренер-аналитик «Спартака» и «Краснодара» Бьянки вошел в штаб «Урала»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал отставки Виктор Гончаренко Краснодар Футбол

Тренер-аналитик Андреа Бьянки вошел в тренерский штаб «Урала».

31-летний итальянец присоединился к екатеринбургскому клубу с первого дня работы на сборе в ОАЭ.

Бьянки знаком главному тренеру «Урала» Виктору Гончаренко по совместной работе в «Краснодаре». 

Также итальянец работал в «Спартаке» при Паоло Ваноли и в «Вероне» – в штабе Сальваторе Боккетти.

Фото: fc-ural.ru

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наверное жену русскую нашёл, жизнь как ни крути в России становится более комфортной, чем в загнивающей Европе..
+9
-7
+2
Не фига себе Урал уже и итальянцев в тренерский штаб вводит, становится постепенно Реалом из Екатеринбурга.
Кстати были случаи журналисты путались , вместо Урал говорили Реал, что было смешно, все смеялись, а слова материализуются, как говорят шаманы.
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий