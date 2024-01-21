Экс-тренер-аналитик «Спартака» и «Краснодара» Бьянки вошел в штаб «Урала»
Тренер-аналитик Андреа Бьянки вошел в тренерский штаб «Урала».
31-летний итальянец присоединился к екатеринбургскому клубу с первого дня работы на сборе в ОАЭ.
Бьянки знаком главному тренеру «Урала» Виктору Гончаренко по совместной работе в «Краснодаре».
Также итальянец работал в «Спартаке» при Паоло Ваноли и в «Вероне» – в штабе Сальваторе Боккетти.
Фото: fc-ural.ru
Кстати были случаи журналисты путались , вместо Урал говорили Реал, что было смешно, все смеялись, а слова материализуются, как говорят шаманы.