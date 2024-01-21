Экс-тренер-аналитик «Спартака» и «Краснодара» Бьянки вошел в штаб «Урала»

Тренер-аналитик Андреа Бьянки вошел в тренерский штаб «Урала».

31-летний итальянец присоединился к екатеринбургскому клубу с первого дня работы на сборе в ОАЭ.

Бьянки знаком главному тренеру « » по совместной работе в « ».

Также итальянец работал в « » при Паоло Ваноли и в «Вероне» – в штабе Сальваторе Боккетти.

Фото: fc-ural.ru