Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл саудовский «Аль-Охдуд»

Теги Локомотив премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Охдуд Футбол

«Локомотив» провел товарищеский матч с «Аль-Охдудом» из Саудовской Аравии (2:0).

Товарищеский матч

Абу-Даби, ОАЭ

«Локомотив» Россия – «Аль-Охдуд» Саудовская Аравия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сарвели (50), 2:0 – Батраков (65).

«Локомотив» (1-й тайм): Гильерме, Тикнизян, Кузьмичев, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Глушенков, Дзюба.

«Локомотив» (2-й тайм): Худяков, Митай, Лукиных, Погостнов, Самошников, Щетинин, Батраков, Сарвели, Пиняев, Раков, Сулейманов.

8 комментариев
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А за этот Аль-Охдуд, кстати, Соломон Кверквелия играет.
+17
-1
+16
Ответ Скорый поезд
А за этот Аль-Охдуд, кстати, Соломон Кверквелия играет.
Видел в телеге, как Баринов и Саба тепло обнялись 🙂
+12
-1
+11
Ответ Плацкарт Вагоныч
Видел в телеге, как Баринов и Саба тепло обнялись 🙂
Спасибо, что прислал, приятно было видеть такую теплую встречу.
+7
-1
+6
Интересно, успели шейхи за год сделать нормальную вышку для камер трансляции? Или опять глазами скамейки весь матч смотреть
+6
-1
+5
Ну и зачем было минусовать?
+7
-2
+5
Ответ Скорый поезд
Ну и зачем было минусовать?
Да мало злобствующих и обиженных вокруг )
+6
-1
+5
Молодёжь порадовала, надеюсь, будут прогрессировать и дальше)
+4
0
+4
Ответ Скорый поезд
Ну и зачем было минусовать?
Малой, в реальной жизни интереснее, чем в интернете, поверь.
+1
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+1
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