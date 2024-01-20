Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл саудовский «Аль-Охдуд»
«Локомотив» провел товарищеский матч с «Аль-Охдудом» из Саудовской Аравии (2:0).
Товарищеский матч
Абу-Даби, ОАЭ
«Локомотив» Россия – «Аль-Охдуд» Саудовская Аравия – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сарвели (50), 2:0 – Батраков (65).
«Локомотив» (1-й тайм): Гильерме, Тикнизян, Кузьмичев, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Глушенков, Дзюба.
«Локомотив» (2-й тайм): Худяков, Митай, Лукиных, Погостнов, Самошников, Щетинин, Батраков, Сарвели, Пиняев, Раков, Сулейманов.