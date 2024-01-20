Три игрока «Интера» забили по 10+ голов в сезоне – Лаутаро, Чалханоглу и Тюрам. В топ-5 лиг столько же футболистов лишь у «Реала» и «Ман Сити»

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Три игрока «Интера» забили не менее 10 голов в текущем сезоне во всех турнирах.

На счету Лаутаро Мартинеса 20 мячей, Хакана Чалханоглу и Маркуса Тюрама – по 10.

Среди клубов топ-5 лиг Европы только у «Реала» (Джуд Беллингем, Родриго, Хоселу) и «Манчестер Сити» (Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Филип Фоден) три футболиста также забили по 10+ голов.

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34 комментария
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сильно,спору нет. красавцы интер.
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+25
Ответ ya_za_ac_milan
Комментарий скрыт
Очередное нытье второго миланского
+23
-2
+21
Наверное Интер сейчас в топ-3 лучших команд после Ман сити и Реала
+24
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+19
Маркус Тьюрам перешёл в Интер свободным агентом, а мог бы играть за Баварию, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси. Мюнхенцы купили Кейна, это понятно, а вот остальные де-факто прогодали. Джексон разочарование, Хейлунд забивает по праздникам, у Арсенала вообще Нкетиа на подмене у Жезуса. Селекции Интера аплодирую стоя
+13
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+12
Заиграл Тюрам в Интере, да как надо заиграл. Индзаги конечно крутой дядька, один из сильнейших менеджеров современности. Пора Интеру ЛЧ брать.
+14
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+12
Ответ ya_za_ac_milan
Комментарий скрыт
Если убрать все забитые пенальти (которые в эпоху ВАР ставят в 95% случаев после просмотров с нескольких камер бригадой ассистентов) - у Интера всё равно первая атака в серии А будет (40 голов). Такие дела. Да ты и сам знаешь, что сейчас Интер и Милан это команды разного уровня.
+11
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Ответ Е.Р.
Тьюрама брали на лавке сидеть. Основным должен был быть Лакака. Поэтому никто на Тьюрама ставку не делал. Селекция Интера сама в ахрене как оно так получилось
Ерунда. Тюрьма брали в основу, тогда было уже ясно, что треногий отвалился.
И удивляться его игре нет причин - он свой класс до Интера показал.
+11
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+11
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
Какие там личности были? Кроме Айялы и Канисареса, остальные просто игроки чуть выше среднего. Бараха, кто его вообще помнит, кроме болельщиков Валенсии? Обычный опорник, во времена, когда это была одна из самых важный позиций на поле, звёздами были Виера, Рой Кин, Гаттузо, Хаби Алонсо, Де Росси и др. Это просто обычный игрок.
+8
-1
+7
Сначала подумал, что Родриго хоселу один человек)))
+4
-2
+2
Ответ Igor Shalamov
слушай, парень выше пишет херню, но Валенсия была тогда топ. Бараха был тоже топовым, игроком сборной Испании. Его пик был с 2002 по 2005, потом потихоньку возраст сказался. Бараха это как сейчас ты бы назвал Брозовича средним игроком.
Если бы он общался должным образом - было бы другое отношение к его словам.
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Ответ Е.Р.
хронология событий была другой. и план был другой. ставку делали на Лакаку, а потом все остальные. т.е. Тюрам это все остальные. Поэтому никто на Тюрама не рассчитывал. Ничего выдающегося в Германии он не показывал. Плохая реализация что там, что тут. Этот сезон у него однозначно лучший в карьере. И это стечение обстоятельств, удача, а главное магия Индзаги.
Интер интересовался Тюрамом, когда в команде был Лукаку, и даже делал предложение Боруссии о его покупке, но на тот момент рассматривался вариант продажи Лаутаро.
Когда же стало понятно, что Лаутаро останется, но не будут продлять аренду Лукаку, уйдет Джеко, то сделка состоялась.
И в первом, и во втором случае Тюрам рассматривался как игрок основы.
10 голов и 7 голевых в 28 матчах дебютного сезона, играя второго форварда - надо понимать, что Тюрам пришел не воробьев пугать, с его зп, тем более.
В нестабильной, в последние годы, Боруссии он был основным форвардом, при этом, частенько играл слева и по всей ширине поля в атаке, будучи весьма командным игроком, имел очень приличную стату 44 забитых и 29 голевых в 134 играх. Всегда играл на команду, никогда номер не отбывал и востребован был при всех тренерах немцев. Я много матчей Гладбаха смотрел, и знаю о чем говорю.
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Важный показатель что зависимости от одного игрока нет.
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Интер очень хорош. Состав отличный и тренер. Обидно только, что Наполи сдулся. Серии А нужны мощные клубы как в былые времена.
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Хорошее достижение. Плохо, что в нападении за кэпом и Тюрамом пропасть
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Ответ ya_za_ac_milan
Комментарий скрыт
как же ты задолбал ныть
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Ответ За Валенсию с 1999
Бараха - это тот, который возил лицом об газон твою черносинюю мерду. Хотя ты наверное в то время ещё не родился, если пишешь подобный бред
Валенсия - обычный середняк, который прыгнул выше головы при Купере и Бенитесе. Все эти Барахи и Альбельды - только для таких как ты звёзды. Даже Депортиво на стыке 90-00 был более яркой командой со звёздами (настоящими, а не Барахами) - Ривалдо, Рой Макай.
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Ответ За Валенсию с 1999
Бараха - это тот, который возил лицом об газон твою черносинюю мерду. Хотя ты наверное в то время ещё не родился, если пишешь подобный бред
Что такое "звёзды" Валенсии показал их переход в топовые клубы топового на тот момент чемпионата. Фаринос -один из провалов Интера, Меьдеьетта - вообще посмешище, особенно учитывая его цену. Один пьохо Лопес ещё что-то показал...если считать показал тело 30 голов за более чем 100 матчей...
Местечковые звёзды местечкового клуба.
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Думаю у Реала еще Винисиус десяточку то соберет
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Думал у Рекоба тоже десяточка уже есть.
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Справедливости ради надо заметить, что голы Какана почти все с пенальти.
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Ответ giant
Что такое "звёзды" Валенсии показал их переход в топовые клубы топового на тот момент чемпионата. Фаринос -один из провалов Интера, Меьдеьетта - вообще посмешище, особенно учитывая его цену. Один пьохо Лопес ещё что-то показал...если считать показал тело 30 голов за более чем 100 матчей... Местечковые звёзды местечкового клуба.
слушай, парень выше пишет херню, но Валенсия была тогда топ. Бараха был тоже топовым, игроком сборной Испании. Его пик был с 2002 по 2005, потом потихоньку возраст сказался. Бараха это как сейчас ты бы назвал Брозовича средним игроком.
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Ответ giant
Если бы он общался должным образом - было бы другое отношение к его словам.
возможно
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Ответ За Валенсию с 1999
Бараха - это тот, который возил лицом об газон твою черносинюю мерду. Хотя ты наверное в то время ещё не родился, если пишешь подобный бред
ещё один знаток
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Ответ За Валенсию с 1999
Бараха - это тот, который возил лицом об газон твою черносинюю мерду. Хотя ты наверное в то время ещё не родился, если пишешь подобный бред
да вы совсем обезумели,батенька такое пишите. хотя все понятно. с такой игрой вашей команды. да и осознания,что вы в своей жизни больше титулов валенсии не увидите,любого сведет куда угодно
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Ответ За Валенсию с 1999
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Все-таки Бараха и Чалханоглу слишком разные по своим функциям на поле. Чалханоглу логичнее сравнивать с Мендьетой (и здесь Гаиска действительно выигрывает, хотя, нигде кроме Валенсии и сборной Испании на Евро-2000, по сути, себя и не проявил)... Бараха, как по мне, индивидуально действительно уступал классным опорникам своего времени, но при этом игра у Валенсии была действительно вышколенная (изначально Эктором Купером, потом еще Бенитес добавил, ну а потом валенсийцы начали потихоньку скатываться)...
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Ответ rusik krasav4ik
Думаю у Реала еще Винисиус десяточку то соберет
Браим ещё должен
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