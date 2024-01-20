Три игрока «Интера» забили по 10+ голов в сезоне – Лаутаро, Чалханоглу и Тюрам. В топ-5 лиг столько же футболистов лишь у «Реала» и «Ман Сити»

Три игрока «Интера» забили не менее 10 голов в текущем сезоне во всех турнирах.

На счету 20 мячей, и – по 10.

Среди клубов топ-5 лиг Европы только у « » (Джуд Беллингем, Родриго, Хоселу) и « » (Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Филип Фоден) три футболиста также забили по 10+ голов.