Три игрока «Интера» забили по 10+ голов в сезоне – Лаутаро, Чалханоглу и Тюрам. В топ-5 лиг столько же футболистов лишь у «Реала» и «Ман Сити»
Три игрока «Интера» забили не менее 10 голов в текущем сезоне во всех турнирах.
На счету Лаутаро Мартинеса 20 мячей, Хакана Чалханоглу и Маркуса Тюрама – по 10.
Среди клубов топ-5 лиг Европы только у «Реала» (Джуд Беллингем, Родриго, Хоселу) и «Манчестер Сити» (Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Филип Фоден) три футболиста также забили по 10+ голов.
И удивляться его игре нет причин - он свой класс до Интера показал.
Когда же стало понятно, что Лаутаро останется, но не будут продлять аренду Лукаку, уйдет Джеко, то сделка состоялась.
И в первом, и во втором случае Тюрам рассматривался как игрок основы.
10 голов и 7 голевых в 28 матчах дебютного сезона, играя второго форварда - надо понимать, что Тюрам пришел не воробьев пугать, с его зп, тем более.
В нестабильной, в последние годы, Боруссии он был основным форвардом, при этом, частенько играл слева и по всей ширине поля в атаке, будучи весьма командным игроком, имел очень приличную стату 44 забитых и 29 голевых в 134 играх. Всегда играл на команду, никогда номер не отбывал и востребован был при всех тренерах немцев. Я много матчей Гладбаха смотрел, и знаю о чем говорю.
Местечковые звёзды местечкового клуба.