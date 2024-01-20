Саудовский PIF хочет купить «Милан» до конца сезона и может заплатить 1,6 млрд евро за контрольный пакет акций (La Repubblica)

Теги Милан серия А Италия бизнес высшая лига Саудовская Аравия деньги Джерри Кардинале Футбол

Суверенный фонд Саудовской Аравии хочет стать совладельцем «Милана».

По сведениям La Repubblica, PIF (точнее, принадлежащая ему нефтяная компания Saudi Aramco) надеется приобрести у RedBird Capital контрольный пакет акций клуба. Сделку рассчитывают заключить до конца сезона.

Нынешние владельцы «Милана» могут получить не менее 1,6 млрд евро.

Считается, что Джерри Кардинале в краткосрочной перспективе не будет заинтересован в том, чтобы договариваться с PIF, но в то же время La Repubblica указывает, что именно руководство «россонери» прилетало в Саудовскую Аравию два месяца назад. Теперь же в Италию прибыли представители Суверенного фонда.

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8 комментариев
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Если они Милану стадион новый построят, будет круто
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Если купят, значит мои молитвы услышаны, с 2012 года как ушли ветераны, я мечтаю чтоб мой многострадальный за последнее время Милан стал мешком с кучей бабок, заслужили, историей
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Странно с начала января весь спортс ноёт какие саудовцы плохие, а как говорит современный классик За деньги - да. И тут уже просто начали вылизывать саудитам, только бы они вложили деньги в Милан.
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Если они Милану стадион новый построят, будет круто
и Мбаппе нам в довесок
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Если они Милану стадион новый построят, будет круто
Зачем им тратить на клуб ещё минимум пол миллиарда до тех пор пока он не станет приносить деньги?
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Ответ Astan4o
Если купят, значит мои молитвы услышаны, с 2012 года как ушли ветераны, я мечтаю чтоб мой многострадальный за последнее время Милан стал мешком с кучей бабок, заслужили, историей
Но с условием, что должны быть итальянцы в составе и мощная молодежная структура.
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Ответ Astan4o
Если купят, значит мои молитвы услышаны, с 2012 года как ушли ветераны, я мечтаю чтоб мой многострадальный за последнее время Милан стал мешком с кучей бабок, заслужили, историей
С приходом Пиоли результаты крайне достойные у Милана
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