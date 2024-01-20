Саудовский PIF хочет купить «Милан» до конца сезона и может заплатить 1,6 млрд евро за контрольный пакет акций (La Repubblica)

Суверенный фонд Саудовской Аравии хочет стать совладельцем «Милана».

По сведениям La Repubblica, PIF (точнее, принадлежащая ему нефтяная компания Saudi Aramco) надеется приобрести у RedBird Capital контрольный пакет акций клуба. Сделку рассчитывают заключить до конца сезона.

Нынешние владельцы « » могут получить не менее 1,6 млрд евро.

Считается, что в краткосрочной перспективе не будет заинтересован в том, чтобы договариваться с PIF, но в то же время La Repubblica указывает, что именно руководство «россонери» прилетало в Саудовскую Аравию два месяца назад. Теперь же в Италию прибыли представители Суверенного фонда.