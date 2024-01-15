«Милан» сделает 2-е предложение о трансфере Буонджорно. «Торино» оценивает защитника в 40 млн евро

Теги Милан Торино серия А Италия возможные трансферы Алессандро Буонджорно Лоренцо Коломбо Футбол

«Милан» предпримет новую попытку подписать Алессандро Буонджорно.

«Россонери» намерены укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно. «Торино» уже отклонил первое предложение о трансфере Буонджорно.

Ожидается, что в ближайшие дни «Милан» предпримет новую попытку подписать игрока. По информации Sky Sport, туринский клуб оценивает Алессандро в 40 миллионов евро, но миланцы попытаются сбить цену, включив в сделку 21-летнего нападающего Лоренцо Коломбо.

Ранее сообщалось, что «россонери» также проявляют интерес к Раду Дрэгушину, однако румынский футболист перешел из «Дженоа» в «Тоттенхэм». 

В текущем сезоне Серии А Буонджорно провел 17 матчей, в которых забил 3 гола. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь

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9 комментариев
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Ответ Cristiano Ronaldo
Зачем? Есть умничка Симич, есть Томори, Кьер, Калулу, Габбия и Пеллегрино на подмену.
Тьяв ещё, но Кьер старый, габбия не тянет, пеллегрино сырой, да и по правде говорю в жизни не поверю что Милан за него больше 15-18 лямов даст
+3
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+3
Зачем? Есть умничка Симич, есть Томори, Кьер, Калулу, Габбия и Пеллегрино на подмену.
+4
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сказкии.
не пойдут на такие траты
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Если уж вкладываться в защитника то пусть это будет Скальвини, это будущий бриллиант обороны скуадры, хотя и Буонджорно хорош, вообще у Торино хорошая связка дефов Схюррс и Буоджорно.
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Думал молодой талант, типа Скальвини... оказалось ровесник Бастони.
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Вспомнил анекдот про вежливого лося посему то
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Да это Каиро, но скорее всего мы с ним сможем договориться, придется на большие уступки пойти. Коломбо, Побега+ деньги 20 или даже 25 млн. Для футбола Юрича и Салемакерс может хорошо зайти.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Зачем? Есть умничка Симич, есть Томори, Кьер, Калулу, Габбия и Пеллегрино на подмену.
Калулу скорее всего продадим. Кьер последний сезон доигрывает.
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Ответ Vlados 86
Думал молодой талант, типа Скальвини... оказалось ровесник Бастони.
молодых талантов в Милане полно. Нужен игрок, который сходу бы усилил защитную линию.
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