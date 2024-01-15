«Милан» сделает 2-е предложение о трансфере Буонджорно. «Торино» оценивает защитника в 40 млн евро
«Милан» предпримет новую попытку подписать Алессандро Буонджорно.
«Россонери» намерены укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно. «Торино» уже отклонил первое предложение о трансфере Буонджорно.
Ожидается, что в ближайшие дни «Милан» предпримет новую попытку подписать игрока. По информации Sky Sport, туринский клуб оценивает Алессандро в 40 миллионов евро, но миланцы попытаются сбить цену, включив в сделку 21-летнего нападающего Лоренцо Коломбо.
Ранее сообщалось, что «россонери» также проявляют интерес к Раду Дрэгушину, однако румынский футболист перешел из «Дженоа» в «Тоттенхэм».
В текущем сезоне Серии А Буонджорно провел 17 матчей, в которых забил 3 гола. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
не пойдут на такие траты