«Милан» сделает 2-е предложение о трансфере Буонджорно. «Торино» оценивает защитника в 40 млн евро

«Милан» предпримет новую попытку подписать Алессандро Буонджорно.

«Россонери» намерены укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно. « » уже отклонил первое предложение о трансфере Буонджорно.

Ожидается, что в ближайшие дни « » предпримет новую попытку подписать игрока. По информации Sky Sport, туринский клуб оценивает в 40 миллионов евро, но миланцы попытаются сбить цену, включив в сделку 21-летнего нападающего .

Ранее сообщалось, что «россонери» также проявляют интерес к Раду Дрэгушину, однако румынский футболист перешел из «Дженоа» в «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Серии А провел 17 матчей, в которых забил 3 гола. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.