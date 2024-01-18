Пулишич признан футболистом года в США в 4-й раз. Вингер «Милана» повторил рекорд Донована

Кристиан Пулишич признан лучшим американским футболистом года.

Вингер сборной США и «Милана» завоевал эту награду в четвертый раз в карьере. Ранее ему это удавалось в 2017-м, 2019-м и 2021-м.

Пулишич повторил рекорд Лэндона Донована, побеждавшего в 2003-м, 2004-м, 2009-м и 2010-м.

Лучшим молодым футболистом года признан 20-летний полузащитник Кевин Паредес, представляющий «Вольфсбург».