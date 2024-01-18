Пулишич признан футболистом года в США в 4-й раз. Вингер «Милана» повторил рекорд Донована

Теги Вольфсбург Милан сборная США по футболу бундеслига Германия серия А Италия рейтинги Лэндон Донован рекорды Кристиан Пулишич Кевин Паредес Футбол

Кристиан Пулишич признан лучшим американским футболистом года.

Вингер сборной США и «Милана» завоевал эту награду в четвертый раз в карьере. Ранее ему это удавалось в 2017-м, 2019-м и 2021-м.

Пулишич повторил рекорд Лэндона Донована, побеждавшего в 2003-м, 2004-м, 2009-м и 2010-м.

Лучшим молодым футболистом года признан 20-летний полузащитник Кевин Паредес, представляющий «Вольфсбург».

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12 комментариев
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Неплохо показывает себя в Милане
+16
0
+16
Удачный трансфер для Милана за адекватные деньги 👍
+7
0
+7
Ответ Dmitry Rozanov
Неплохо показывает себя в Милане
постабильнее Браима по крайней мере
+6
-1
+5
Ответ kaka10
постабильнее Браима по крайней мере
Про Диаса с его приходом уже даже и не вспоминают, топ трансфер
+7
-2
+5
Ответ kaka10
постабильнее Браима по крайней мере
Милан получил хорошего игрока в лице Пулишича, прокачали Браима и теперь он шикарно использует каждую минуту, когда выходит на поле. Все довольны.
+4
0
+4
Отличный трансфер. Причем Пулишич не на родной позиции даже играет. Он левый вингер, а не правый. Несмотря на это лучший футболист Милана на данный момент, наряду с Реиндерсом.
+1
0
+1
Ответ kaka10
ну так Брахим после августа-сентября терялся а Пулишич в каждом матче хорош или средне- хорош
дружище, смотри шире на ситуацию) как играл Милан при браиме и при пулисике? был травмирован леао при браиме? единственное, что не менялось, дак это жиру в центре( Боже храни Жиру). в прошлом сезоне менялись крайние нападающие флангами? а в этом менялись, это потому что леао был травмирован. это как пример просто) мне нравилось как играл браим в Милане) если не переубедил тебя, то пускай так - каждый останется при своём мнении 😉
+1
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Согласен
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0
Ответ kaka10
постабильнее Браима по крайней мере
сейчас бы стабильность на середине сезона обсуждать...
0
0
0
Ответ Дима Седельник
сейчас бы стабильность на середине сезона обсуждать...
ну так Брахим после августа-сентября терялся
а Пулишич в каждом матче хорош или средне- хорош
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