Гари Невилл: «ФФП мне не нравится. Он был введен для защиты элитных клубов и мешает командам вроде «Ньюкасла»

Теги Гари Невилл Ньюкасл премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей Футбол

Гари Невилл призвал изменить финансовые правила в футболе.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» высказался на фоне новости о том, что «Ньюкасла» отчитался об убытках в 73,4 млн фунтов за сезон-2022/23, из-за чего клубу, возможно, придется продавать игроков.

«Я хотел бы увидеть поправки к финансовому фэйр-плей. Я никогда не был согласен с ним в том виде, в котором он есть сейчас. Он мешает таким клубам, как «Ньюкасл Юнайтед» с богатыми владельцами, подняться на вершину.

Он был введен элитными клубами для защиты элитных клубов, поскольку они являются командами с наибольшим доходом. Мне это не нравится, и нужно изменить правила», – заявил телеэксперт в подкасте The Overlap.

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38 комментариев
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Реал берёт кредиты на покупку Роналду, Кака и Бензема - это можно)
Владелец условного Ньюкасла тратит свои деньги на команду - низя)
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Факты
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А ведь прав. Если какой клуб реально хочет стать как Челси, Сити, ПСЖ - ему надо 10 лет растить молодёжь, грамотно перепродавать футболистов и копить денюшки? С такой системой ни португальцы ни условная Боруссия супер-топами не стали. Зато тем, кто успел запрыгнуть в последний вагон и вбухать миллиарды - везде дорога открыта.
+19
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+19
Ответ АРХАТ
Реал берёт кредиты на покупку Роналду, Кака и Бензема - это можно) Владелец условного Ньюкасла тратит свои деньги на команду - низя)
ФФП если и быть, то должен работать против кредитных мешков, а не тех у кого есть деньги.
Потому что кредиты могут обанкротить предприятие, а личные деньги нет
+13
-3
+10
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А ведь прав. Если какой клуб реально хочет стать как Челси, Сити, ПСЖ - ему надо 10 лет растить молодёжь, грамотно перепродавать футболистов и копить денюшки? С такой системой ни португальцы ни условная Боруссия супер-топами не стали. Зато тем, кто успел запрыгнуть в последний вагон и вбухать миллиарды - везде дорога открыта.
Копить денюшки не получится. Придет какой-нибудь Реал и заберет игрока. Не будь богатого владельца в ПСЖ, Мбаппе уже давно бы уехал в Мадрид, а так прославляет Францию
+15
-5
+10
Согласен с Гариком по этому вопросу
+12
-4
+8
Ответ rigobersong
Да это позорище просто, люди приходят со своими деньгами и им ставят палки в колеса, а Перес у банков берет кредиты на 100 лет вперед и может тратить безгранично и без санкций, полнейшая клоунада:))
Так и есть. Ругают шейхов, а сами местный политпроект на невозвратных кредитах
+11
-3
+8
Так-то он прав. Нужны ограничения на зарплаты и трансферы, чтобы не раздувать пузырь, но ФФП ограничивает в первую очередь инвестиции.
+5
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+5
Ответ #SharkTeam
ФФП если и быть, то должен работать против кредитных мешков, а не тех у кого есть деньги. Потому что кредиты могут обанкротить предприятие, а личные деньги нет
При разумном подходе кредиты - очень хороший инструмент. Но и при вливании личных финансов есть риск банкротства - владелец наигрался, перестает финансировать команду, а обязательства в виде зарплат, аренды и прочих расходов исполнять клубу все еще нужно.
+5
0
+5
Ответ #SharkTeam
Копить денюшки не получится. Придет какой-нибудь Реал и заберет игрока. Не будь богатого владельца в ПСЖ, Мбаппе уже давно бы уехал в Мадрид, а так прославляет Францию
не будь богатого владельца в ПСЖ - уверен, Мбаппе там бы и не сыграл вообще ни одного матча)
+7
-4
+3
Ответ А.В. Бубнов
Странно, что Невилл впрягся за Ньюкасл с арабами, а не за Эвертон, который огребает уже не в первый раз... Занесли, что ли, что бы замолвил словечко? ФФП "полумерное 0" зло, в таком виде, в каком существует. Если уж решили драконить Лигу, то пусть как в Формуле 1. Слабо так завинтить болты владельцам?
Бубу всюду ущемляют, да и здесь минуса накидали(
+3
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+3
База
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+3
Ответ #SharkTeam
Копить денюшки не получится. Придет какой-нибудь Реал и заберет игрока. Не будь богатого владельца в ПСЖ, Мбаппе уже давно бы уехал в Мадрид, а так прославляет Францию
Да это позорище просто, люди приходят со своими деньгами и им ставят палки в колеса, а Перес у банков берет кредиты на 100 лет вперед и может тратить безгранично и без санкций, полнейшая клоунада:))
+11
-8
+3
Разумным, на мой взгляд было бы разрешение владельцам клубов добавлять денег до уровня доходов самого богатого топ-клуба, зарабатывающего деньги "честно". Например, до уровня Реала. А за превышение этого лимита уже бить по рукам. Так и новые топы получат шансы на развитие и развеется опасение владельцев старых топов, что новые подомнут всех лучших игроков под себя.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А ведь прав. Если какой клуб реально хочет стать как Челси, Сити, ПСЖ - ему надо 10 лет растить молодёжь, грамотно перепродавать футболистов и копить денюшки? С такой системой ни португальцы ни условная Боруссия супер-топами не стали. Зато тем, кто успел запрыгнуть в последний вагон и вбухать миллиарды - везде дорога открыта.
Так это было понятно ещё в момент введения так называемого ффп. Доходило до абсурда. На тот же Краснодар накладывали ограничения за то что Галицкий вкладывал в стадион и академию
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Ответ Сергей
И каким образом ффп помешал Ньюкаслу? Они за 5 посл. лет потратили больше чем Ливерпуль, Атлетико, Интер, Бавария и т.д. Чтобы стать топ-клубом нужны топ-футболисты, количество которых крайне ограничено, их на всех банально не хватит. Родри, КДБ или Холанд, имея на руках оффер от МС, пошли бы в Ньюкасл? Мбаппе хоть на секунду будет рассматривать вариант с "сороками" даже если те ему миллиард дадут? Нет конечно. И это применимо к любому крутому футболисту.
Где был Сити до прихода шейхов? Пришли они и пришли игроки,так что же в Касл они не пойдут по такой логике?
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Ответ #SharkTeam
Копить денюшки не получится. Придет какой-нибудь Реал и заберет игрока. Не будь богатого владельца в ПСЖ, Мбаппе уже давно бы уехал в Мадрид, а так прославляет Францию
Реал в одно окно может позволить потратить себе не больше 100 млн, в то время английские могут в два, а то и в три раза больше. Реал как раз копит денежки заработанные с турниров и продаж, а потом тратит их
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классика капитализма. богатые богатеют, а бедные беднеют.
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Ну тут все по факту. ФФП это инструмент влияния и контроля. За период введения ффп никто из средних клубов не разбогател и уровень доходов не выровнялся.
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Я считаю ФФП это ввести закон что бы клубы не имели права платить игроку к примеру больше 1 млн евро в год, а если клуб поймают на том что они конвертом дали игроку допольнительно зп, то вести к ним жёсткие санкции и штрафы, прям что бы игра не стоило этих свеч. Тогда топ клубы не смогут переманивать игроков, как они делают сейчас, потому что команда из 20 места Испании тоже сможет платить 1 млн зп. Вот это справедливо, а не вот это "защита топ клубов от конкурентов"
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Вот-вот, а не байки для "того чтобы не было повторения краха Малаги"))
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Ответ spartak-v
При разумном подходе кредиты - очень хороший инструмент. Но и при вливании личных финансов есть риск банкротства - владелец наигрался, перестает финансировать команду, а обязательства в виде зарплат, аренды и прочих расходов исполнять клубу все еще нужно.
Клуб продает игроков и сокращает зарплатную ведомость. А кредиты не сократишь.
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Ответ sintenced
Абсолютно. Ощущение такое, что ФФП в Англии введен с учетом нужд МанСити и после консультации с ними.
поэтому его ввели когда у Сити появились деньги и они начали скупать игроков?
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Ответ Axs Men
поэтому его ввели когда у Сити появились деньги и они начали скупать игроков?
Его ввели в 13/14, когда Сити уже был чемпионом.
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Ответ Axs Men
Я считаю ФФП это ввести закон что бы клубы не имели права платить игроку к примеру больше 1 млн евро в год, а если клуб поймают на том что они конвертом дали игроку допольнительно зп, то вести к ним жёсткие санкции и штрафы, прям что бы игра не стоило этих свеч. Тогда топ клубы не смогут переманивать игроков, как они делают сейчас, потому что команда из 20 места Испании тоже сможет платить 1 млн зп. Вот это справедливо, а не вот это "защита топ клубов от конкурентов"
Ты не учёл другие источники доходов от популяризации бренда игрока, которые могут дать только топ-клубы.
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Не, ФФП мне не нравится
Несправедливый он какой-то, однобокий
Одним словом - развод
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Ответ rigobersong
Да это позорище просто, люди приходят со своими деньгами и им ставят палки в колеса, а Перес у банков берет кредиты на 100 лет вперед и может тратить безгранично и без санкций, полнейшая клоунада:))
Это не позорище, а защита своего бизнеса)))
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Ответ #SharkTeam
Согласен с Гариком по этому вопросу
тогда сити будет туго
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Ответ ман сити фейк
Невилл сидит на спортсе
какой ник у него?
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что правда - то правда.
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