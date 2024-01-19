Гари Невилл: «ФФП мне не нравится. Он был введен для защиты элитных клубов и мешает командам вроде «Ньюкасла»

Гари Невилл призвал изменить финансовые правила в футболе.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» высказался на фоне новости о том, что «Ньюкасла» отчитался об убытках в 73,4 млн фунтов за сезон-2022/23, из-за чего клубу, возможно, придется продавать игроков.

«Я хотел бы увидеть поправки к финансовому фэйр-плей. Я никогда не был согласен с ним в том виде, в котором он есть сейчас. Он мешает таким клубам, как «Ньюкасл Юнайтед» с богатыми владельцами, подняться на вершину.

Он был введен элитными клубами для защиты элитных клубов, поскольку они являются командами с наибольшим доходом. Мне это не нравится, и нужно изменить правила», – заявил телеэксперт в подкасте The Overlap.