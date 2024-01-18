Лепехин о том, что Клаудиньо назвал «Зенит» европейским грандом: «Он погорячился. Команда недотягивала до этого статуса, даже когда выступала в еврокубках»
Константин Лепехин считает, что «Зенит» нельзя называть европейским грандом.
«Сейчас «Зенит» точно не является грандом европейского футбола, даже на первый взгляд без глубокого анализа такая характеристика не приходит в голову. Каждый футболист хочет считать свой клуб самым сильным и лучшим.
Допустим, человек играет в «Урале», он думает, что выступает за гранд российского футбола. Те, кто в «Зените» находятся, могут считать, что петербургский клуб — это гранд европейского футбола.
Никакой проблемы нет в том, что Клаудиньо так говорил в разговоре с новичком Артуром, может быть, заманивал его так. На данный момент мы никак не можем говорить, что являемся большим клубом по европейским меркам. Когда «Зенит» выступал в еврокубках, то и тогда команда недотягивала до статуса гранда. Клаудиньо, пожалуй, немного погорячился с таким высказыванием.
Возможно, бразилец имел в виду, что «Зенит» — большой клуб по организационным процессам, финансовым возможностям, по инфраструктуре и отлаженной работе внутри команды. По таким показателям можно сказать, что «Зенит» — гранд, а по чисто футбольным характеристикам пока нет», — сказал бывший игрок «Зенита».
всего. А грандом европейского футбола он никогда
не станет.
А иначе это просто бессмысленное перетирание воды в ступе.
Это из Википедии!
Зря ты школу забросил конечно
Да и в общем туда так же попадали Спартак, ЦСКА, Локомотив и пр.
А уж если они не выдерживают конкуренцию со "слабенькими бразильцами" - кто в этом виноват?
Кстати и сейчас есть достаточно российских игроков, которые Зениту бы пригодились, но зачем платить больше?
Не могли бы вы перечислить этих игроков?
Севилья не гранд, а Зенит молюсенький клуб по отношению к Севилье.
Это если опираться на еврокубки.
А Порто тогда мегагранд, хотя этот мегагранд является спутником настоящих грандов.
Вот позиция Зенита, в двух словах.