Константин Лепехин считает, что «Зенит» нельзя называть европейским грандом.

«Сейчас «Зенит» точно не является грандом европейского футбола, даже на первый взгляд без глубокого анализа такая характеристика не приходит в голову. Каждый футболист хочет считать свой клуб самым сильным и лучшим.

Допустим, человек играет в «Урале», он думает, что выступает за гранд российского футбола. Те, кто в « » находятся, могут считать, что петербургский клуб — это гранд европейского футбола.

Никакой проблемы нет в том, что Клаудиньо так говорил в разговоре с новичком Артуром, может быть, заманивал его так. На данный момент мы никак не можем говорить, что являемся большим клубом по европейским меркам. Когда «Зенит» выступал в еврокубках, то и тогда команда недотягивала до статуса гранда. , пожалуй, немного погорячился с таким высказыванием.

Возможно, бразилец имел в виду, что «Зенит» — большой клуб по организационным процессам, финансовым возможностям, по инфраструктуре и отлаженной работе внутри команды. По таким показателям можно сказать, что «Зенит» — гранд, а по чисто футбольным характеристикам пока нет», — сказал бывший игрок «Зенита».