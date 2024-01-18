Лепехин о том, что Клаудиньо назвал «Зенит» европейским грандом: «Он погорячился. Команда недотягивала до этого статуса, даже когда выступала в еврокубках» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Константин Лепехин Клаудиньо Футбол

Константин Лепехин считает, что «Зенит» нельзя называть европейским грандом.

«Сейчас «Зенит» точно не является грандом европейского футбола, даже на первый взгляд без глубокого анализа такая характеристика не приходит в голову. Каждый футболист хочет считать свой клуб самым сильным и лучшим.

Допустим, человек играет в «Урале», он думает, что выступает за гранд российского футбола. Те, кто в «Зените» находятся, могут считать, что петербургский клуб — это гранд европейского футбола.

Никакой проблемы нет в том, что Клаудиньо так говорил в разговоре с новичком Артуром, может быть, заманивал его так. На данный момент мы никак не можем говорить, что являемся большим клубом по европейским меркам. Когда «Зенит» выступал в еврокубках, то и тогда команда недотягивала до статуса гранда. Клаудиньо, пожалуй, немного погорячился с таким высказыванием.

Возможно, бразилец имел в виду, что «Зенит» — большой клуб по организационным процессам, финансовым возможностям, по инфраструктуре и отлаженной работе внутри команды. По таким показателям можно сказать, что «Зенит» — гранд, а по чисто футбольным характеристикам пока нет», — сказал бывший игрок «Зенита».

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51 комментарий
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Зенит клуб с мощным админресурсом только и
всего. А грандом европейского футбола он никогда
не станет.
+52
-22
+30
Гранд по зарплатам для слабеньких бразильцев.
+44
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+27
абилардо имел ввиду гранту, ладу гранту)) типа мы как лада гранта в европе т.е никто о них не знает
+32
-15
+17
Ответ Artur Sekhian
Просто клаудиньо очень любит получать деньги народного достояния
Где та самая грань между газом и нефтью, которые добыты в российских недрах? Вот первое - народное достояние, а второе - нет, почему-то
+12
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+8
Честно говоря, перед всеми подобными рассуждениями надо было бы сначала договориться, что такое "европейский гранд". Потому что если таковых будет 5-6, то ответ один, а если 25-30 - другой.

А иначе это просто бессмысленное перетирание воды в ступе.
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Стабильно в тридцатку лучших входил, так что вполне себе гранд.
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Grand Zenith SS был нефтяным танкером, который затонул через некоторое время после 30 декабря 1976 года с потерей всего персонала.
Это из Википедии!
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Ответ Андрей Федоров
Ммм а твои узбекские любимчики брали какие-то европейские кубки или суперкубки?
Узбекские клубы европейские кубки?🤦🏻
Зря ты школу забросил конечно
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Ответ Artur Sekhian
Просто клаудиньо очень любит получать деньги народного достояния
А те кто получают деньги других госкомпаний - они не любят этого делать, так получается? Или монополист РЖД, Аэрофлот, Лукойл, Почта России, ВЭБ РФ, Казань оргсинтез и т.д. - это не народное достояние?
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Ответ Сергей Старчеус
А те кто получают деньги других госкомпаний - они не любят этого делать, так получается? Или монополист РЖД, Аэрофлот, Лукойл, Почта России, ВЭБ РФ, Казань оргсинтез и т.д. - это не народное достояние?
Газпром в отличие от Лукойла - гос компания, так что ставьте хоть миллион минусов, свою глупость и невежество не прикроете этим.
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Ответ Камбоджа Иванов
Где та самая грань между газом и нефтью, которые добыты в российских недрах? Вот первое - народное достояние, а второе - нет, почему-то
Грань в юридическом поле, есть частная компания, а есть государственная, если вы такие примитивные вещи не понимаете, то о чем разговор)
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Ответ Денис Иванов
Зенит гранд или нет, но недавно когда играл в еврокубках в 20ке сильнейших клубов по рейтингу был
а гранды это топ10, ну может 15
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Ответ Xm.md
Комментарий удален модератором
А можно без этого детского сада с прозвищами? Деградация населения во всей красе именно в таких мелочах. Даже если бы Семак был моим врагом номер один, я бы вырвал язык такому дикарю, который позволяет себе так пренебрежительно и высокомерно отзываться о человеке за его спиной. Ты его в лицо так не назовешь.
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Ответ Денис Иванов
Зенит гранд или нет, но недавно когда играл в еврокубках в 20ке сильнейших клубов по рейтингу был
Уже давно
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Ответ KoKoc769
А вы точно футбольный статистик? Зенит и вправду вылетал в пердив. Только вот с 89 по 91. Да и в общем туда так же попадали Спартак, ЦСКА, Локомотив и пр.
Да чуть не прав 1992 году когда создали высшую лигу Зенит туда включили,но увы он сразу вылетел и с 1993г по 1995г играл уже 1 лиге России.ну ,а 1996 начал в высшей.Спартак в 1977году играл в 1лиге.Локомотив почти большую часть наверное сов.истории.
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Ответ Сергей Фетисов
Зенит не считался грандом европейского футбола и ещё долго не будет.То что он,Зенит является лидером российского футбола,то это верно.Но это примерно лет 15 всего.1988гпо 1996 вообще играл в первой лиге.
А вы точно футбольный статистик? Зенит и вправду вылетал в пердив. Только вот с 89 по 91.
Да и в общем туда так же попадали Спартак, ЦСКА, Локомотив и пр.
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Ответ bestvideox
В чем переобувание? Или вы хотите сказать, что играют только свои воспитанники? Все футболисты, которых покупал Зенит были на ведущих ролях в своих клубах. Зенит может себе позволить, а Оренбург допустим нет.
А кого Зенит должен покупать? Второстепенных игроков? Зачем? =)
А уж если они не выдерживают конкуренцию со "слабенькими бразильцами" - кто в этом виноват?
Кстати и сейчас есть достаточно российских игроков, которые Зениту бы пригодились, но зачем платить больше?
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Ответ Жорег Борщофф
О, как. Лихо вы переобуваетесь. Не могли бы вы перечислить этих игроков?
В чем переобувание? Или вы хотите сказать, что играют только свои воспитанники? Все футболисты, которых покупал Зенит были на ведущих ролях в своих клубах. Зенит может себе позволить, а Оренбург допустим нет.
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Ответ Владислав88
Кого они там мочат, пешком по полю ходят, только Азмун и Малком бегали, да и те свалили
А, т.е. не Зенит чемпион последних лет?
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Ответ Жорег Борщофф
Эти слабенькие бразильцы мочат мощнейший российских игроков из года в год.
Кого они там мочат, пешком по полю ходят, только Азмун и Малком бегали, да и те свалили
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Ответ bestvideox
Мощнейшие российские игроки тоже скуплены в Зенит.
О, как. Лихо вы переобуваетесь.
Не могли бы вы перечислить этих игроков?
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Ответ Сербополяк
А можно без этого детского сада с прозвищами? Деградация населения во всей красе именно в таких мелочах. Даже если бы Семак был моим врагом номер один, я бы вырвал язык такому дикарю, который позволяет себе так пренебрежительно и высокомерно отзываться о человеке за его спиной. Ты его в лицо так не назовешь.
Как трогательно, я почти пустил слезу
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Комментарий удален модератором
Ответ Советник_042
Комментарий удален модератором
Ну, хоть что-то новенькое, а не привычные баяны... Так что вместо старенького баяна Вам приз "золотая малина" за вклад в мировой юмор.
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Если Зенит гранд, тогда Севилья кто?

Севилья не гранд, а Зенит молюсенький клуб по отношению к Севилье.
Это если опираться на еврокубки.

А Порто тогда мегагранд, хотя этот мегагранд является спутником настоящих грандов.

Вот позиция Зенита, в двух словах.
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ренегад???
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Он не погорячился, за такую зарплату он признает Зенит лучше межгалактической командой. Деньги не пахнут
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В общем, нужно определение понятия "гранд". Для меня "Зенит" в таком качестве не воспринимается, но без чёткого определения всё это дело вкуса.
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Каждый легионер выступающий за Спартак, считает что выступает за гранд мирового уровня.) По крайней мере им так говорят.)
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Если бы шейхи не проплатили бан России в еврокубках, то уже бы бросили свои МанСити и ПСЖ, ибо с Зенитом тягаться, знаете ли...
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