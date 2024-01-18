Матыцин встретился с послом Турции: «Рассчитываем, что ваш богатый опыт работы в России будет способствовать активному развитию российско-турецких спортивных связей»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Футбол

Олег Матыцин рассчитывает на развитие российско-турецких спортивных связей.

Об этом министр спорта РФ высказался на встрече с послом Турции в России Танжу Бильгичем. Стороны обсудили возможность организации в 2024 году дружеского турнира, посвященного 100-летию футбольного матча сборных СССР и Турции.

«Рассчитываем, что ваш богатый опыт работы в России будет способствовать активному развитию российско-турецких спортивных связей. В прошлом году в Баку состоялась встреча с Министром молодежи и спорта Турецкой Республики Османом Ашкын Баком. По ее итогам было принято решение о разработке Плана мероприятий по развитию спортивного сотрудничества до 2026 года.

С нашей стороны был подготовлен проект спортивной «Дорожной карты», который включает мероприятия по участию спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях по баскетболу, велоспорту, дзюдо, скалолазанию, фигурному катанию, футболу, хоккею, боксу, парусному спорту, спорту сверхлегкой авиации, конькобежному спорту, муайтай, лыжным гонкам, а также инициативы по развитию межвузовского сотрудничества и спортивной науки», – отметил Матыцин

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