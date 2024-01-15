«Эмполи» уволил Андреаццоли и назначил Николу. Клуб идет 19-м в Серии А и не побеждает 8 матчей подряд

Теги Эмполи серия А Италия отставки Аурелио Андреаццоли Давиде Никола Футбол

«Эмполи» объявил о смене главного тренера.

Аурелио Андреаццоли, который в сентябре 2023-го в четвертый раз возглавил клуб из Тосканы, был отправлен в отставку.

Новым главным тренером «синих» стал 50-летний Давиде Никола.

Экс-тренер «Кротоне», «Удинезе», «Дженоа», «Торино» и «Салернитаны» подписал контракт по схеме «1+1».

«Эмполи» не побеждает 8 матчей подряд – 5 поражений, 3 ничьих. Клуб идет 19-м, в зоне вылета, на 5 баллов отставая от 17-й строчки.

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7 комментариев
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Вятский квас лучше.
+4
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+4
Интересно, он сможет показать тот же фокус в пятый раз? Других таких специалистов по занятию 17-го места, кажется, во всей истории Серии А не было.
+3
0
+3
Ответ stason79
Николу какого Питерского?
квас который
+2
0
+2
в Италии круговорот тренеров круче, чем у нас в РПЛ
+1
0
+1
Николу какого Питерского?
0
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почему Дрогба не склоняют, а Николу склоняют?
0
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Круговорот итальянских физруков в Сериале
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