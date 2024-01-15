«Эмполи» уволил Андреаццоли и назначил Николу. Клуб идет 19-м в Серии А и не побеждает 8 матчей подряд

«Эмполи» объявил о смене главного тренера.

, который в сентябре 2023-го в четвертый раз возглавил клуб из Тосканы, был отправлен в отставку.

Новым главным тренером «синих» стал 50-летний .

Экс-тренер «Кротоне», «Удинезе», «Дженоа», «Торино» и «Салернитаны» подписал контракт по схеме «1+1».

« » не побеждает 8 матчей подряд – 5 поражений, 3 ничьих. Клуб идет 19-м, в зоне вылета, на 5 баллов отставая от 17-й строчки.