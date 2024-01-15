Моуринью вряд ли уволят – из-за крупной неустойки. Боссы идущей 9-й «Ромы» обсудят будущее Жозе
Руководство «Ромы» обеспокоено положением, в котором оказалась команда.
Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на La Repubblica, находящийся в США владелец клуба Дэн Фридкин планирует сегодня организовать видеоконференцию с участием руководителей, находящихся в Риме (включая его сына Райана и гендиректора Лину Соулуку).
В ходе мероприятия будет дана оценка сложившейся ситуации, а также, возможно, будет обсуждаться вопрос, касающийся потенциального продления контракта с главным тренером Жозе Моуринью.
«Рома» одержала лишь одну победу в 6 последних турах Серии А и занимает 9-е место, отставая от 4-й строчки на 5 баллов. На прошлой неделе она вылетела из Кубка Италии от «Лацио».
При этом увольнение Моуринью по ходу сезона маловероятно, пишет Il Napolista со ссылкой на La Repubblica. Это связано с величиной неустойки, которую придется выплатить португальцу в случае досрочного расторжения контракта, рассчитанного до лета 2024-го.
Или они Милан должны были обыгрывать?
С Моуром они туда еще ни разу не попали , а это огромные деньги
Футбол его команд последние лет 5 очень примитивен и строится на личностях.