Моуринью вряд ли уволят – из-за крупной неустойки. Боссы идущей 9-й «Ромы» обсудят будущее Жозе

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия отставки деньги Дэн Фридкин Футбол

Руководство «Ромы» обеспокоено положением, в котором оказалась команда.

Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на La Repubblica, находящийся в США владелец клуба Дэн Фридкин планирует сегодня организовать видеоконференцию с участием руководителей, находящихся в Риме (включая его сына Райана и гендиректора Лину Соулуку).

В ходе мероприятия будет дана оценка сложившейся ситуации, а также, возможно, будет обсуждаться вопрос, касающийся потенциального продления контракта с главным тренером Жозе Моуринью.

«Рома» одержала лишь одну победу в 6 последних турах Серии А и занимает 9-е место, отставая от 4-й строчки на 5 баллов. На прошлой неделе она вылетела из Кубка Италии от «Лацио».

При этом увольнение Моуринью по ходу сезона маловероятно, пишет Il Napolista со ссылкой на La Repubblica. Это связано с величиной неустойки, которую придется выплатить португальцу в случае досрочного расторжения контракта, рассчитанного до лета 2024-го.

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26 комментариев
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Ответ Анри Карлайл
Бред какой-то. С таким составом они отлично играют, просто все топы подряд попались в этом отрезке календаря. Или они Милан должны были обыгрывать?
У Болоньи или у Фиорентины прям супер состав? У Ромы в команде 2 чемпиона мира и 4 чемпиона Европы
+14
-3
+11
Бред какой-то. С таким составом они отлично играют, просто все топы подряд попались в этом отрезке календаря.
Или они Милан должны были обыгрывать?
+19
-10
+9
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее что было с Ромой после 2001
Нет. Спалетти лучше был
+10
-1
+9
Великий Моуриньо лучшее что было с Ромой после 2001
+27
-19
+8
Никогда такого не было и вот опять 😁
+6
-1
+5
Ответ Анри Карлайл
Бред какой-то. С таким составом они отлично играют, просто все топы подряд попались в этом отрезке календаря. Или они Милан должны были обыгрывать?
У Ромы очень хороший состав. Должны были без проблем занимать место в четверке.
+5
-1
+4
Да там кого не поставь Вместо Маура особого толка не будет от Ромы с таким набором игроков. Понятно, что 9-е место не их место. но и чемпионат еще не закончился.
+11
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+4
Поставить сбитого летчика, который уже с 10 лет ничего не показывает, насыпать ему бешенную неустойку, а теперь сидеть по видеоконференции и чего-то обсуждать как же так получилось. Идиоты
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-1
+3
Ответ zzzeeerrrooo
У них был полуфинал ЛЧ С Моуром они туда еще ни разу не попали , а это огромные деньги
Ди Франческо тогда проделал классную работу. На мой взгляд ту Рому развалил Мончи. Не самые лучшие продажи (кроме, пожалуй Алиссона), мог выжать гораздо больше с покупателей и просто ужасные замены ушедшим звездам, никто из них не заиграл, кроме разве что Дзаньоло. Да полуфинал Лиги Чемпионов это хороший результат, но тогда была сильнее команда по именам. Жозе не сказать, что прям проваливается в Роме. Финал Лиги Европы тоже весьма неплохое достижение. Выиграл Лигу Конференций - хоть какой-то трофей в клубный музей, который можно пощупать. Но конечно в этом сезоне результаты удручающие, а игра еще хуже.
+5
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+3
Моуринью нужны Холанд, Мбаппе, Беллингем, Салах, Родри, Рюдигер, Алиссон, Диаш, Хакими и Дэвис, чтобы попасть в топ-4 в Серии А.
+6
-3
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Гвардиола и трофеи, Моуриньо и неустойка - слова синонимы
+3
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+2
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее что было с Ромой после 2001
У них был полуфинал ЛЧ
С Моуром они туда еще ни разу не попали , а это огромные деньги
+12
-10
+2
Ответ Amalfitano
Да там кого не поставь Вместо Маура особого толка не будет от Ромы с таким набором игроков. Понятно, что 9-е место не их место. но и чемпионат еще не закончился.
Нормальный у них состав, по цене 5-6 место.
+2
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Неужели Маур настолько не успел за изменениями в футболе?
Футбол его команд последние лет 5 очень примитивен и строится на личностях.
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Пеллегрини, Спинацолла, Лукаку, Дибала, Ауар - игроки экстра класса. Но моур умудрился превратить их в бревна
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Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее что было с Ромой после 2001
Лучшее шестое место? Да уж, есть чем гордиться.
+3
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Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее что было с Ромой после 2001
спасибо, посмешил)))))))))
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0
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее что было с Ромой после 2001
Персофаны/сектанты Маврини просто уникальные)
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