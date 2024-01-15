Каррера считает, что Семак сможет возглавить сборную Бразилии в будущем: «Он знает рабочие привычки и культуру бразильцев»

Теги Зенит Сергей Семак Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера считает, что Сергей Семак сможет возглавить сборную Бразилии.

– Сможет ли Семак возглавить сборную Бразилии в будущем? Есть ли у него потенциал?

– Я думаю, что да. Он сможет это сделать, так как знает рабочие привычки и культуру бразильцев, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Клуб из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров. 

28 комментариев
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Ну....
Это уже крепкая ирония))))
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+27
Ответ Defulsh
Ну.... Это уже крепкая ирония))))
Это крепкий троллинг скорее😁
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+8
С таким тренером сборная Бразилия установит небывалый антирекорд, не выйдя из отоборочной группы 🤣
+10
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Семак никуда не поедет, если даже позовут.
Перевозить все семейство из России ему будет крайне тяжело. Да и его здесь не плохо кормят.
+6
0
+6
Ответ Владислав88
С таким тренером сборная Бразилия установит небывалый антирекорд, не выйдя из отоборочной группы 🤣
Задачи выйти не будет )
+3
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+3
А давайте закурим! По-нашему, по бразильски!!
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+2
Ну, к слову, не думаю, что Семак слабее Дунги. Бразильцам бы стоило задуматься
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сборную Уфы он скоро возглавит, если золото не возьмёт
+2
0
+2
Семаку только 8 «б» тренировать на физре в условной гимназии
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Тупой вопрос, тупой ответ
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Ответ Александр Васильев
они Абаскаля хотят)
За ним уже сборные России и Португалии следят.
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Ответ Владислав88
С таким тренером сборная Бразилия установит небывалый антирекорд, не выйдя из отоборочной группы 🤣
В 8 защитников будут играть )
+1
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+1
Ответ Никита Аксанов
Зачем коверкать имя уважаемого в российском футболе человека?
Уважаемого кем?
+2
-1
+1
Ответ Lenar Khayrullin
Семак никуда не поедет, если даже позовут. Перевозить все семейство из России ему будет крайне тяжело. Да и его здесь не плохо кормят.
Это ты про 15 бразильцев , и 9 негритят его жены ?
+1
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+1
Вот это Массимо шутканул!)))
+1
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Ну вот вопрос, если бразильцы захотят тренера из Европы, который знает бразильскую культуру, кого им брать? Анчелотти отказал, Мирча Луческу уже на пенсии. Остаётся Семак
+2
-1
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На чм займёт 4 место
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Комментарий удален модератором
Со скучным выражением лица Богданыча особо самбу на футбольном поле не попляшешь
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Роль 1000 уровня
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Ответ А ты?
Задачи выйти не будет )
это 5 с плюсом!
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Ответ Peter Parker
Ну, к слову, не думаю, что Семак слабее Дунги. Бразильцам бы стоило задуматься
они Абаскаля хотят)
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Симптоматично ,что разговор не про сборную России.
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