Каррера считает, что Семак сможет возглавить сборную Бразилии в будущем: «Он знает рабочие привычки и культуру бразильцев»

Массимо Каррера считает, что Сергей Семак сможет возглавить сборную Бразилии.

– Сможет ли Семак возглавить сборную Бразилии в будущем? Есть ли у него потенциал?

– Я думаю, что да. Он сможет это сделать, так как знает рабочие привычки и культуру бразильцев, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Клуб из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров.