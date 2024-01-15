Каррера считает, что Семак сможет возглавить сборную Бразилии в будущем: «Он знает рабочие привычки и культуру бразильцев»
Массимо Каррера считает, что Сергей Семак сможет возглавить сборную Бразилии.
– Сможет ли Семак возглавить сборную Бразилии в будущем? Есть ли у него потенциал?
– Я думаю, что да. Он сможет это сделать, так как знает рабочие привычки и культуру бразильцев, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Клуб из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров.
Это уже крепкая ирония))))
Перевозить все семейство из России ему будет крайне тяжело. Да и его здесь не плохо кормят.