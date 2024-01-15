«Севилья» арендует Межбри у «МЮ» с правом выкупа за 20 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Ла Лига возможные трансферы Аннибаль Межбри Футбол

Аннибаль Межбри присоединится к «Севилье».

«Манчестер Юнайтед» и «Севилья» согласовали переход 20-летнего полузащитника на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Игрок уже находится в расположении нового клуба и подписал контракт

У испанцев будет право дальнейшего выкупа Межбри за 20 миллионов евро. Отмечается, что компания Ineos, владеющая 25% акций «Юнайтед», потребовала включить в сделку пункт об обратном выкупе хавбека. 

В текущем сезоне Межбри выходил на поле в составе «МЮ» в 5 матчах, проводя на поле в среднем по 26 минут. Его статистика – здесь.

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6 комментариев
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Ответ Supreme Allah
Игрок на 100 млн в перспективе , отдают за 20
когда выходил за МЮ ничего талантливого он не показывал, поэтому цена адекватная... может и не заиграть, посмотрим)
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бай бек - 30 лямов фунтов
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Всё-таки смог тен Хаг избавиться от воспитанника. Летом не смог, зато сейчас получилось. А потом будет ныть, что игроков не хватает. Вредитель. Когда же его уберут?
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Ответ Supreme Allah
Игрок на 100 млн в перспективе , отдают за 20
У мю вся молодежь в перспективе на 100млн. А по факту - даже те кто на самом деле за 100млн - в аренду в дортмунд уходят.
+1
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