«Севилья» арендует Межбри у «МЮ» с правом выкупа за 20 млн евро

Аннибаль Межбри присоединится к «Севилье».

« » и « » согласовали переход 20-летнего полузащитника на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Игрок уже находится в расположении нового клуба и подписал контракт.

У испанцев будет право дальнейшего выкупа за 20 миллионов евро. Отмечается, что компания Ineos, владеющая 25% акций «Юнайтед», потребовала включить в сделку пункт об обратном выкупе хавбека.

В текущем сезоне Межбри выходил на поле в составе «МЮ» в 5 матчах, проводя на поле в среднем по 26 минут. Его статистика – здесь.