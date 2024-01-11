«Севилья» ближе к подписанию Межбри, чем «Эвертон», несмотря на желание «МЮ» оставить хавбека в АПЛ. Директор испанцев Орта хотел подписать Аннибаля в августе

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Севилья Ла Лига возможные трансферы Аннибаль Межбри Футбол

Аннибаль Межбри близок к переходу в «Севилью».

Сообщалось, что переговоры о трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» также ведет «Эвертон».

Согласно оценке Relevo, шансы «Севильи» подписать Межбри составляют примерно 70% против 30% у «Эвертона». Испанский клуб надеется закрыть сделку в ближайшее время, несмотря на желание «МЮ» оставить хавбека в АПЛ.

Отмечается, что решающее значение оказала заинтересованность в подписании Межбри со стороны спортивного директора «Севильи» Виктора Орты – он хотел осуществить трансфер Межбри еще в августе, но главный тренер «Манчестер Юнайтед» наложил вето, так как хотел сохранить Аннибаля в составе.

В текущем сезоне Межбри выходил на поле в составе «МЮ» в 5 матчах, проводя на поле в среднем по 26 минут. Его статистика – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что-то он так никого и не съел.
+2
0
+2
лучше в Эвертон, в Севилье продолжается страшный хаос
0
0
0
Ответ Я люблю картошку
Что-то он так никого и не съел.
Потому что он любит картошку
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий