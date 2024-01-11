«Севилья» ближе к подписанию Межбри, чем «Эвертон», несмотря на желание «МЮ» оставить хавбека в АПЛ. Директор испанцев Орта хотел подписать Аннибаля в августе

Аннибаль Межбри близок к переходу в «Севилью».

Сообщалось, что переговоры о трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» также ведет « ».

Согласно оценке Relevo, шансы «Севильи» подписать Межбри составляют примерно 70% против 30% у «Эвертона». Испанский клуб надеется закрыть сделку в ближайшее время, несмотря на желание «МЮ» оставить хавбека в .

Отмечается, что решающее значение оказала заинтересованность в подписании Межбри со стороны спортивного директора «Севильи» Виктора Орты – он хотел осуществить трансфер Межбри еще в августе, но главный тренер « » наложил вето, так как хотел сохранить в составе.

В текущем сезоне Межбри выходил на поле в составе «МЮ» в 5 матчах, проводя на поле в среднем по 26 минут. Его статистика – здесь.

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