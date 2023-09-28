«МЮ» хочет продлить контракт с Межбри. Хавбек интересен «Севилье»
«Манчестер Юнайтед» намерен заключить новое соглашение с Аннибалем Межбри.
Переговоры между манкунианцами и 20-летним хавбеком могут начаться скоро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Действующий контракт Межбри рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.
По данным источника, в июле игрока хотела приобрести «Севилья», которая продолжает следить за тунисцем.
Статистика Межбри – здесь.
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Больше, чем любой игрок «Юнайтед» в этом сезоне. Больше, чем любой игрок «Юнайтед» с тех пор, как пришел Тен Хаг.
🗞Sky Sports
Ну и занимает на сегодня первое место по прессингу в АПЛ вообще в пересчете на проведенные минуты. Да, играл всего в двух матчах, но это показатель.
Эрик Тен Хааг лучший тренер в мире!
это то что ТХ любит.
Он его не продаст.