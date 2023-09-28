«МЮ» хочет продлить контракт с Межбри. Хавбек интересен «Севилье»

«Манчестер Юнайтед» намерен заключить новое соглашение с Аннибалем Межбри.

Переговоры между манкунианцами и 20-летним хавбеком могут начаться скоро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт Межбри рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

По данным источника, в июле игрока хотела приобрести « », которая продолжает следить за тунисцем.

Статистика Межбри – здесь.

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