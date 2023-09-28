«МЮ» хочет продлить контракт с Межбри. Хавбек интересен «Севилье»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Ла Лига возможные трансферы Аннибаль Межбри Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен заключить новое соглашение с Аннибалем Межбри.

Переговоры между манкунианцами и 20-летним хавбеком могут начаться скоро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт Межбри рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

По данным источника, в июле игрока хотела приобрести «Севилья», которая продолжает следить за тунисцем.

Статистика Межбри – здесь.

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21 комментарий

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a2wai
Надо продлевать, игрок перспективный. Вне зависимости от того, останется он в итоге в МЮ, или же его продадут, продлевать молодежь и давать ей шансы, учитывая текущую ситуацию в клубе просто необходимо.
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Olimjon Nazarov
Ответ №7
Либо продавать миллионов за 60 либо подписывать с небольшой зп.
За 60 МЮ купить может, но продавать это уже не к МЮ...
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Dmitry__HiLL
Ответ United_LP
Продать. Очередной Клеверли, Пауэл и т.п. Абсолютно не умеет дават. обостряющие пасы даже, когда они очевидны.
На «Терф Мур» Ганнибал пробежал больше всего, чем любой другой игрок на поле, преодолев 12,9 км.

Больше, чем любой игрок «Юнайтед» в этом сезоне. Больше, чем любой игрок «Юнайтед» с тех пор, как пришел Тен Хаг.

🗞Sky Sports

Ну и занимает на сегодня первое место по прессингу в АПЛ вообще в пересчете на проведенные минуты. Да, играл всего в двух матчах, но это показатель.
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United_LP
Ответ Алексей Галкин
Тебя бы туда, ты бы показал класс да?
Непонятны такие рассуждения, когда сразу кого-то вместо другого ставят. Каждый делает свою работу и в своём деле имеет определенный уровень. Он же слаб для МЮ. Так и какой-нибудь врач из поликлиники может быть слабым для научного центра. Играя за топ клуб нужно соответствовать требованиям, а не быть просто лучше чем кто-то, кто вообще не футболист.
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Алексей Галкин
Ответ United_LP
Продать. Очередной Клеверли, Пауэл и т.п. Абсолютно не умеет дават. обостряющие пасы даже, когда они очевидны.
Тебя бы туда, ты бы показал класс да?
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Someone from Internet
Ответ rigobersong
Он же Ганнибал:)) А так надо продлевать, гол забил можно и зп 400 в месяц сделать, как любит маню:)
Зато МЮ может себе это позволить без разных рычагов👆
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№7
Либо продавать миллионов за 60 либо подписывать с небольшой зп.
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Stretford End
rigobersong:
Эрик Тен Хааг лучший тренер в мире!
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Someone from Internet
В Севилье любят марроканцев и тунисцев)
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Огюст
Думаю МЮ продлит с Межбри контракт ещё на год !
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Marcus-light
Севилья, у которой распродажа?
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Алексей Галкин
Ответ United_LP
Непонятны такие рассуждения, когда сразу кого-то вместо другого ставят. Каждый делает свою работу и в своём деле имеет определенный уровень. Он же слаб для МЮ. Так и какой-нибудь врач из поликлиники может быть слабым для научного центра. Играя за топ клуб нужно соответствовать требованиям, а не быть просто лучше чем кто-то, кто вообще не футболист.
Да ему 20 лет, и вполне себе он играет для такого возраста.
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United_LP
Ответ Алексей Галкин
Да ему 20 лет, и вполне себе он играет для такого возраста.
Ну не топ игрок он. Для ротации разве что годится
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Алексей Галкин
Ответ United_LP
Ну не топ игрок он. Для ротации разве что годится
Ну ты много топарей в 20 видел?)
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United_LP
Ответ Алексей Галкин
Ну ты много топарей в 20 видел?)
Так потенциал сразу замечается. По движению, пасам, обработке мяча и т.д. А у него лишь беготня, да фолы.
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Stretford End
Ответ United_LP
Так потенциал сразу замечается. По движению, пасам, обработке мяча и т.д. А у него лишь беготня, да фолы.
У него прекрассный прессинг.
это то что ТХ любит.
Он его не продаст.
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United_LP
Ответ Stretford End
У него прекрассный прессинг. это то что ТХ любит. Он его не продаст.
Смысл от прессинга, если после отбора дальнейшего продвидения/обострения нет?
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avcgloronalduMU
за 15 млн потом продадут
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