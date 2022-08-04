«Севилья» будет платить Теллесу всю зарплату. «МЮ» отдает его в аренду без права выкупа

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Ла Лига возможные трансферы Алекс Теллес Фабрицио Романо Футбол

Алекс Теллес переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью» на правах аренды.

По данным The Athletic, у андалусийского клуба не будет права или обязательства выкупа игрока. «Севилья» возьмет на себя всю зарплату бразильца.

Ночью Теллес прилетел в Испанию. Сегодня утром он пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Севильей», сообщает Фабрицио Романо.

Аренда игрока, перешедшего в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» осенью 2020 года примерно за 15 млн евро, будет рассчитана до лета 2023 года.

Статистику 29-летнего левого защитника можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные