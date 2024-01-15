«Реал» отметил победу в Суперкубке Испании мемом из «Пингвинов Мадагаскара»: «Ковальски, доложите обстановку – Мы суперчемпионы!»
«Реал» в шутливой форме отреагировал на свою победу в финале Суперкубка Испании.
Накануне мадридцы разгромили «Барселону» (4:1).
«Реал» использовал мем из мультсериала «Пингвины Мадагаскара», главными героями которого являются пингвины-коммандос.
- Ковальски, доложите обстановку.
– Мы суперчемпионы! – говорится в сообщении «сливочных».
Винисиус покорил класико: самый быстрый хет-трик века! «Реал» вынес «Барсу» (4:1) и взял Суперкубок
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Как раньше в журналах и газетах описывали игру (хорошо описывали)