«Реал» отметил победу в Суперкубке Испании мемом из «Пингвинов Мадагаскара»: «Ковальски, доложите обстановку – Мы суперчемпионы!»

«Реал» в шутливой форме отреагировал на свою победу в финале Суперкубка Испании.

Накануне мадридцы разгромили «Барселону» (4:1).

« » использовал мем из мультсериала «Пингвины Мадагаскара», главными героями которого являются пингвины-коммандос.

- Ковальски, доложите обстановку.

– Мы суперчемпионы! – говорится в сообщении «сливочных».

Винисиус покорил класико: самый быстрый хет-трик века! «Реал» вынес «Барсу» (4:1) и взял Суперкубок

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