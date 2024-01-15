«Реал» отметил победу в Суперкубке Испании мемом из «Пингвинов Мадагаскара»: «Ковальски, доложите обстановку – Мы суперчемпионы!»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Класико Фильмы Футбол

«Реал» в шутливой форме отреагировал на свою победу в финале Суперкубка Испании.

Накануне мадридцы разгромили «Барселону» (4:1).

«Реал» использовал мем из мультсериала «Пингвины Мадагаскара», главными героями которого являются пингвины-коммандос.

- Ковальски, доложите обстановку.

– Мы суперчемпионы! – говорится в сообщении «сливочных».

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23 комментария
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На спортсе картинки могут писать словами, видео показывать скриншотами
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+85
барселона после суперкубка:Жибер,доложите обстановку
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+47
Ответ Стахович
барселона после суперкубка:Жибер,доложите обстановку
мы в дерьме
+35
-1
+34
Ответ ScaryClown.^
Комментарий скрыт
Не надоело позориться?
+12
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+11
вы хоть Опишите картинку подробно. а то я не помню этот мем, а посмотреть очень хочется 😆
+8
0
+8
Прошлое - Бензема, Бэйл, Криштиану, настоящее и будущее - Вини Родриго и Беллингем.
+7
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+7
Ответ ScaryClown.^
Комментарий скрыт
Я школьник, азиат с Кавказа, дальше что ?
+6
0
+6
Ответ ScaryClown.^
Комментарий скрыт
Когда никнейм, аватар и комменты - всё полностью дополняет друг друга
+7
-1
+6
Ответ ScaryClown.^
Комментарий скрыт
ты животное чем ты лучше перечисленных людей и откуда тебе знать кто за кого болеет
+3
0
+3
Ответ AlbertDav
На спортсе картинки могут писать словами, видео показывать скриншотами
нет там картинки, там фраза. и фотка пары игроков Реала на поле.
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Ответ AlbertDav
На спортсе картинки могут писать словами, видео показывать скриншотами
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Как раньше в журналах и газетах описывали игру (хорошо описывали)
+3
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Ответ Стахович
барселона после суперкубка:Жибер,доложите обстановку
))) браво
+2
0
+2
Ответ ScaryClown.^
Комментарий скрыт
Нормално да, за каталунцев толко европеоиды болеют, а чабуреки за Мадрид?)))
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Суперкубок у суперчемпионов.
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Ответ AlbertDav
На спортсе картинки могут писать словами, видео показывать скриншотами
Фантастика. У них по-моему вообще штат отсутствует, кто это мог бы делать.
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https://x.com/_Rayed22/status/1746642951441109252?s=20
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Ответ AlbertDav
На спортсе картинки могут писать словами, видео показывать скриншотами
Спортс застрял где то в этом в году 2010 😂
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Ответ dorff_nk
Спортс застрял где то в этом в году 2010 😂
2000
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Ни скриншота, ни указания где это было написано, что за халтурщик посты пишет ?
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Кстати в последние два года весьма неплохой смм менеджер у Мадрида в твиттере.
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