Семшов о Круговом и ЦСКА: «Зенит» его не отпустит. Левый защитник — дефицитная позиция. Может, новость создана, чтобы ему предложили новый выгодный контракт» 

Игорь Семшов не верит в уход Данилы Кругового из «Зенита» в ЦСКА летом.

«Не понимаю трансфер Кругового в . Он часто играет за «Зенит», неплохо действует. Может, такая новость создана для того, чтобы «Зенит» предложил Круговому новый выгодный контракт (30 июня защитник может стать свободным агентом – прим. Sports.ru). «Зенит» его не отпустит.

Левый защитник — дефицитная позиция, и еще непонятно, что будет с в будущем. Круговой — боевая единица для «Зенита», он основной игрок команды, который приносит пользу.

Если он потеряет место в составе, тогда другой разговор. Сейчас он нужен «Зениту», — сказал бывший игрок « ».

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