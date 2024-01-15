Семшов о Круговом и ЦСКА: «Зенит» его не отпустит. Левый защитник — дефицитная позиция. Может, новость создана, чтобы ему предложили новый выгодный контракт» 

Теги ЦСКА Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Дуглас Сантос Данил Круговой Футбол

Игорь Семшов не верит в уход Данилы Кругового из «Зенита» в ЦСКА летом.

«Не понимаю трансфер Кругового в ЦСКА. Он часто играет за «Зенит», неплохо действует. Может, такая новость создана для того, чтобы «Зенит» предложил Круговому новый выгодный контракт (30 июня защитник может стать свободным агентом – прим. Sports.ru). «Зенит» его не отпустит.

Левый защитник — дефицитная позиция, и еще непонятно, что будет с Сантосом в будущем. Круговой — боевая единица для «Зенита», он основной игрок команды, который приносит пользу. 

Если он потеряет место в составе, тогда другой разговор. Сейчас он нужен «Зениту», — сказал бывший игрок «Зенита».

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1 комментарий
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Почему нет? Поддавливать руководство клуба (при переговорах о новом контракте) возможным переходом к конкурентами - это достаточно стандартный ход. И придуман он уже давно. Очень давно. Ничего нового.
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