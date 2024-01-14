«Реал» выиграл Суперкубок Испании в 13-й раз. У «Барселоны» на один трофей больше

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Реал» в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Барселону» (4:1) в финале. Теперь у мадридцев 13 трофеев – это второй результат в истории турнира.

Лидирует «Барселона» – у нее 14 побед. Также она 11 раз становилась второй – против 6 у «Реала». 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

98 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ямаль самый молодой игрок Барселоны, который проиграл Реалу
+138
-3
+135
Ответ Дядя ТУРА
ямаль самый молодой игрок Барселоны, который проиграл Реалу
И это в 17 лет!
+65
-1
+64
Эх, жаль Гуру заблокирован, как бы я сейчас хотел посмотреть на его лицо… в сливках! 😂😂😂
+65
-2
+63
Прекрасная игра и результат, абсолютно заслуженная победа. Жаль, что Мадрид всегда благородно поступает и никогда не бежит убивать соперника, будь Барселоне на месте Мадрида, они бы обязательно побежали забивать еще.
+32
-4
+28
Отгрузить 9 голов АТМ и бчк - это было мощно, спасибо, команда!
+26
-1
+25
первый трофей Белингема в Реале, с почином)))
+26
-1
+25
На дайте им забить 5))
+21
-1
+20
🗣Чапи: мы не довольны сегодняшним матчем, ведь на после отсутствовали Негрейра и Осасуна.
+18
-2
+16
Жаль, что Реал бросил играть после 70мин )) хотелось увидеть унижение барсы не только на поле, но и по счету ) 4:1 мало по такой игре. Команды разного класса )
+18
-3
+15
Реал с победой!!!Без помощи Негрейры у нашей Барсы не было шансов.
+15
-2
+13
Больше всего хочется отметить Карло! После стольких травм, "подарков" от клуба с подписанием топ форварда, новым ЦЗ, он берет и показывает просто феноменальный результат. Любой другой топ тренер не смог бы на такой дистанции повторить подобное, даже Пеп. А Карло смог, демонстрируя при этом красивую яркую игру. А какая атмосфера в команде, это просто вау. Ловишь кайф наблюдая за этими ребятами. Браво, маэстро👏👏👏
+12
-3
+9
Ответ corazn blanco
Прекрасная игра и результат, абсолютно заслуженная победа. Жаль, что Мадрид всегда благородно поступает и никогда не бежит убивать соперника, будь Барселоне на месте Мадрида, они бы обязательно побежали забивать еще.
Это и бесила как то, хотелось бы 5-6 увидеть, но увы
+10
-2
+8
Ответ JENNINGS
Эх, жаль Гуру заблокирован, как бы я сейчас хотел посмотреть на его лицо… в сливках! 😂😂😂
Ригобера достаточно
Жаль правда от этой нечисти никогда не избавится
+7
0
+7
извините меня но фермин Лопес просто идиот
+7
0
+7
Поздравляю адекватных болельщиков Реала. Заслуженная победа.

Барса была ужасна как и на протяжении всего сезона.

А хейтерам с издевательскими комментариями хочу пожелать только здоровья. Жизнь не заканчивается баталиями в спортс
+6
-1
+5
Ответ Дядя ТУРА
ямаль самый молодой игрок Барселоны, который проиграл Реалу
"..в Эр Рияде со счётом 1-4."
уточняй рекорды, а то у Ямаля их много - потом запутаешься.
+4
0
+4
С Осасуной посложнее было бы
+4
0
+4
Ответ Фруктовый Кефир
Комментарий удален модератором
а он чё? он же за Интер Майями давно болеет) а до этого ПСЖ.
+4
0
+4
Так буднично, что я и забыл, что это игра за титул! Кажется, что Реал мог размазать Барселону в конце полностью, но игра с Атлетико через 4 дня накладывает свои обязательства. Это чувствуется, вместо этого просто тихо доиграли матч. Как будто с командой 4 дивизиона сегодня играли.
+4
0
+4
должен признать,Реал выйграл по делу!
+4
0
+4
Хави - доминировали с 10м по 30м. но не повезло
+3
0
+3
Разгром по делу
+4
-1
+3
Реал играл лениво.Могли все 8 забивать
+3
0
+3
И зачем Реалу Мбаппе?!🤔
+3
0
+3
Давно не наблюдал настолько мощной самоотдачи, абсолютное доминирование, с 1–ой до 90-ой минуты, без шансов.
+3
0
+3
Ждите ,щас будут писать что мы отскочили и везде офсайды)
+3
-1
+2
"Если бы у него была нога как у Джуда, то он не был бы Браимом" - комментатор зажёг)
+3
-1
+2
Ответ Дядя ТУРА
ямаль самый молодой игрок Барселоны, который проиграл Реалу
в нашу барсу входит больше, чем в Сашу Грей((
+5
-3
+2
самый молодой игрок, проигравший в финале суперкубка Испании ЛАМИН ЯМАЛ
+2
0
+2
Ответ Ruslan3132
Жаль, что Реал бросил играть после 70мин )) хотелось увидеть унижение барсы не только на поле, но и по счету ) 4:1 мало по такой игре. Команды разного класса )
Реалу в четверг вновь с Матрасами рубиться.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий