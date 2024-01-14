«Реал» выиграл Суперкубок Испании в 13-й раз. У «Барселоны» на один трофей больше

«Реал» в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Барселону» (4:1) в финале. Теперь у мадридцев 13 трофеев – это второй результат в истории турнира.

Лидирует « » – у нее 14 побед. Также она 11 раз становилась второй – против 6 у « ».

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