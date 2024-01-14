У Салаха гол и ассист в 1-м матче Кубка Африки – Египет сыграл 2:2 с Мозамбиком

Мохамед Салах совершил 2 результативных действия в первом матче Кубка Африки.

В 1-м туре группового этапа сборная Египта сыграла вничью с командой (2:2).

На 2-й минуте матча отдал голевую передачу на , открывшего счет в матче. На 7-й добавленной ко 2-му тайму минуте форвард, представляющий « », реализовал пенальти и сравнял счет.

В оставшихся матчах группового этапа сборная сыграет с Ганой и Кабо-Верде.

Все-все-все про Кубок Африки. Вот буквально все 😳

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