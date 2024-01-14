У Салаха гол и ассист в 1-м матче Кубка Африки – Египет сыграл 2:2 с Мозамбиком
Мохамед Салах совершил 2 результативных действия в первом матче Кубка Африки.
В 1-м туре группового этапа сборная Египта сыграла вничью с командой Мозамбика (2:2).
На 2-й минуте матча Салах отдал голевую передачу на Мостафу Мохамеда, открывшего счет в матче. На 7-й добавленной ко 2-му тайму минуте форвард, представляющий «Ливерпуль», реализовал пенальти и сравнял счет.
В оставшихся матчах группового этапа сборная Египта сыграет с Ганой и Кабо-Верде.
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