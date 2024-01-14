Рэшфорд забил за «МЮ» в двух матчах АПЛ подряд. Такого не было с февраля 2023 года

Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» в двух матчах лиги подряд.

26-летний нападающий, получив передачу от , вывел свою команду вперед на 40-й минуте игры 21-го тура АПЛ против « ».

30 декабря англичанин забил «Ноттингем Форест» (1:2).

В последний раз удавалось отличиться в двух играх кряду в феврале 2023 года.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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