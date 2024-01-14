Рэшфорд забил за «МЮ» в двух матчах АПЛ подряд. Такого не было с февраля 2023 года
Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» в двух матчах лиги подряд.
26-летний нападающий, получив передачу от Расмуса Хейлунда, вывел свою команду вперед на 40-й минуте игры 21-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
30 декабря англичанин забил «Ноттингем Форест» (1:2).
В последний раз Рэшфорду удавалось отличиться в двух играх АПЛ кряду в феврале 2023 года.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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Остался Вернер и невозможное бинго случится
все мячи отдает сопернику
извините за такое сравнение, но Мбаппе тоже быстрый и играет он также со смещением с фланга. но он хотя бы обыгрывает их. а на что Маркус надеется каждый раз? почему не отдать передачу тому, кто может пробить или обыграть?
я смотрю далеко не все игры МЮ. только большие матчи.
Кто-то из фанатов МЮ может мне объяснить в чем его проблема?