Рэшфорд забил за «МЮ» в двух матчах АПЛ подряд. Такого не было с февраля 2023 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Футбол

Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» в двух матчах лиги подряд.

26-летний нападающий, получив передачу от Расмуса Хейлунда, вывел свою команду вперед на 40-й минуте игры 21-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

30 декабря англичанин забил «Ноттингем Форест» (1:2).

В последний раз Рэшфорду удавалось отличиться в двух играх АПЛ кряду в феврале 2023 года.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Забили Хойлунд, Ришарлисон и Рэшфорд.

Остался Вернер и невозможное бинго случится
+12
0
+12
И сделал такую рожу будто ему все теперь должны поклоняться)) у него моментов было минимум на дубль но он опять начинает исполнять перед воротами.
+5
0
+5
сколько уже ошибся, кроме гола, толку 0
все мячи отдает сопернику
+3
0
+3
Чудеса на новый год!
0
0
0
Рэшфорд довольно странный игрок. почему он из раза в раз пытается пробежать защитников насквозь?
извините за такое сравнение, но Мбаппе тоже быстрый и играет он также со смещением с фланга. но он хотя бы обыгрывает их. а на что Маркус надеется каждый раз? почему не отдать передачу тому, кто может пробить или обыграть?
я смотрю далеко не все игры МЮ. только большие матчи.
Кто-то из фанатов МЮ может мне объяснить в чем его проблема?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий