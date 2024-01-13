У Сане больше всех ассистов (10) в чемпионате в топ-5 лигах. Он побил свой рекорд за сезон в Бундеслиге

Теги Бавария бундеслига Германия рекорды Лерой Сане Футбол

Лерой Сане сделал больше всех ассистов в текущих чемпионатах в топ-5 лигах Европы.

Вингер «Баварии» отдал два результативных паса в матче 17-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (3:0). Теперь у него 10 голевых передач – это его новый рекорд за сезон в Бундеслиге.

Сане выступает в мюнхенском клубе с 2020 года, ранее он играл за «Шальке». Подробнее его статистика – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий