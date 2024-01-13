У Сане больше всех ассистов (10) в чемпионате в топ-5 лигах. Он побил свой рекорд за сезон в Бундеслиге

Лерой Сане сделал больше всех ассистов в текущих чемпионатах в топ-5 лигах Европы.

Вингер «Баварии» отдал два результативных паса в матче 17-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (3:0). Теперь у него 10 голевых передач – это его новый рекорд за сезон в Бундеслиге.

выступает в мюнхенском клубе с 2020 года, ранее он играл за «Шальке». Подробнее его статистика – здесь.

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