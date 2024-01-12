«После войны тяжелая ситуация с электричеством, бензином, отоплением, много разрушений, зато люди добрые. Портреты президента Асада – везде». Вратарь молодежки ЦСКА о Сирии

Вратарь молодежной команды ЦСКА описал ситуацию в Сирии.

– Когда ты впервые побывал в Сирии?

– В детстве мы каждый год ездили к бабушке в Алеппо, там у нас много родственников. Но я это время почти не помню. Только помню, какое там было вкусное мороженое, еда и классные бассейны.

С 2010 года мы туда уже не летали из-за военных действий, это было небезопасно. И вот только в 2023-м прилетел на неделю к родне.

– Это куда?

– В Дамаск. В Сирии сейчас тяжелая ситуация с электричеством, бензином, отоплением домов, много разрушений после войны. Я такого никогда прежде не видел. Зато люди добрые, и видно, что непростая ситуация их закалила, они все сильные духом!

– Фотографии Путина в Сирии встречал?

– Нет, но портреты президента Асада – везде. В магазинах, в кафе, в отелях, – сказал Максим Сарраф.

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