«После войны тяжелая ситуация с электричеством, бензином, отоплением, много разрушений, зато люди добрые. Портреты президента Асада – везде». Вратарь молодежки ЦСКА о Сирии
Вратарь молодежной команды ЦСКА описал ситуацию в Сирии.
– Когда ты впервые побывал в Сирии?
– В детстве мы каждый год ездили к бабушке в Алеппо, там у нас много родственников. Но я это время почти не помню. Только помню, какое там было вкусное мороженое, еда и классные бассейны.
С 2010 года мы туда уже не летали из-за военных действий, это было небезопасно. И вот только в 2023-м прилетел на неделю к родне.
– Это куда?
– В Дамаск. В Сирии сейчас тяжелая ситуация с электричеством, бензином, отоплением домов, много разрушений после войны. Я такого никогда прежде не видел. Зато люди добрые, и видно, что непростая ситуация их закалила, они все сильные духом!
– Фотографии Путина в Сирии встречал?
– Нет, но портреты президента Асада – везде. В магазинах, в кафе, в отелях, – сказал Максим Сарраф.
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И заодно подняли рейтинг как обеспечителя безопасности среди народов и правителей Ближнего Востока. Можно только пожелать сирийскому народу и президенту Асаду скорейшего восстановления от шока войны.