«После войны тяжелая ситуация с электричеством, бензином, отоплением, много разрушений, зато люди добрые. Портреты президента Асада – везде». Вратарь молодежки ЦСКА о Сирии

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная Сирии по футболу Политика Максим Сарраф Футбол

Вратарь молодежной команды ЦСКА описал ситуацию в Сирии.

– Когда ты впервые побывал в Сирии?

– В детстве мы каждый год ездили к бабушке в Алеппо, там у нас много родственников. Но я это время почти не помню. Только помню, какое там было вкусное мороженое, еда и классные бассейны.

С 2010 года мы туда уже не летали из-за военных действий, это было небезопасно. И вот только в 2023-м прилетел на неделю к родне.

– Это куда?

– В Дамаск. В Сирии сейчас тяжелая ситуация с электричеством, бензином, отоплением домов, много разрушений после войны. Я такого никогда прежде не видел. Зато люди добрые, и видно, что непростая ситуация их закалила, они все сильные духом!

– Фотографии Путина в Сирии встречал?

– Нет, но портреты президента Асада – везде. В магазинах, в кафе, в отелях, – сказал Максим Сарраф.

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27 комментариев
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Отлично справляются, можно не переживать за них. Портрет Асада от всех бед защитит…
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какая страна-то? север заняли турки и повстанцы, восток курды, на юге в пустыне шалят запрещенные ребята, осталось только побережье и алеппо, и офтальмолог в качестве почетной петрушки, а заправляют всем иранцы
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Ответ Трент Резнор
Отлично справляются, можно не переживать за них. Портрет Асада от всех бед защитит…
Ты думаешь их туда простой народ вешает ?
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мммм, в Сирии тоже вкусный пломбир)
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Ответ Adam Almurzaev
К сожалению в Сирии погибло более 300 тысяч людей.
а кто бомбил Алеппо?
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В подмосковных школах, что без тепла уже неделю сидят, наверное тоже портреты президента висят
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Ответ Николай Бойко
Ох что здесь будет
Ни в одной "Пятерочке" на стенде "Лучший работник месяца" портрета президента не видел
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Да уж, "ЗАКАЛИЛА НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ". Что в голове у человека...
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К сожалению в Сирии погибло более 300 тысяч людей.
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С Сирией связана одна из величайших операций России, в современной мировой истории вообще и лично Путина. Одним выстрелом избавились от террористической угрозы, прикончили проект газопровода из Катара в Европу и убрали с рынка контрабандную дешманскую нефть и щелкнули по лбу американцам, у которых были противоположные планы.

И заодно подняли рейтинг как обеспечителя безопасности среди народов и правителей Ближнего Востока. Можно только пожелать сирийскому народу и президенту Асаду скорейшего восстановления от шока войны.
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Ответ kost68
какая страна-то? север заняли турки и повстанцы, восток курды, на юге в пустыне шалят запрещенные ребята, осталось только побережье и алеппо, и офтальмолог в качестве почетной петрушки, а заправляют всем иранцы
Спасибо за краткий курс ближневосточной геополитики, о котором никто не просил, но запрещённых ребят разгромили ещё в 19 году, а большая часть территории сейчас находится под контролем центрального правительства. Но ты продолжай держать нас в курсе сирийских дел 🤡
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Главное портреты, с ними и без отопления тепле будет.
можно ещё флаги украины повесить. европе например очень помогают
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Ответ Пикачу82
От США и их детища ИГИЛ защитил же, а это дорогого стоит!
Ага, против своего же народа использовал хим. оружие в этом весь Асад и батя его такой же был
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Ответ Трент Резнор
Отлично справляются, можно не переживать за них. Портрет Асада от всех бед защитит…
а портрет Байдена/Трампа помог бы прям
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Ответ Abu Ibrahim
Ты думаешь их туда простой народ вешает ?
А кто их вешает в магазинах, кафе и отелях?) Специальная портретная служба?
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Ответ Трент Резнор
Отлично справляются, можно не переживать за них. Портрет Асада от всех бед защитит…
От США и их детища ИГИЛ защитил же, а это дорогого стоит!
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Ответ Пикачу82
От США и их детища ИГИЛ защитил же, а это дорогого стоит!
Защитит только если у него самого висит портрет Путина. По-другому не работает.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Пускай топят дома, Портретами президента Асада
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Типичные союзники России, портреты, диктат и талоны, Иран, Сирия, Сев.Корея, Куба... Жиза.
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Главное портреты, с ними и без отопления тепле будет.
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Ответ Okaka
а кто бомбил Алеппо?
А шо тут такова, надо было защитить русскоязычное население в Сирии.
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Ответ Sgt. Elias Grodin
Всех злых людей убили?
пока нет, американцы продолжают оккупацию сирийской территории
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Ох что здесь будет
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