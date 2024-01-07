Широков о стадионах с крышей: «ЦСКА, «Спартак» строили новые арены – чего не позаботились? Это плюс 10-15 процентов к стоимости, они бы окупились» 

Теги Спартак ЦСКА Роман Широков премьер-лига Россия Лукойл Арена ВЭБ Арена стадионы Футбол

Роман Широков считает, что стадионов с крышей в России должно быть больше.

– Не удивляет, что в таких климатических условиях только «Зенит» обладает опцией в виде крыши?

– Когда мы строили стадионы к 2018 году, почему этот момент никто не предусмотрел? Как говорят, это плюс 10-15 процентов к стоимости стадиона. Я не думаю, что это космические деньги. Они бы окупились все. 

ЦСКА, «Спартак» строили новые стадионы – чего они не позаботились? И ведь уже к моменту проектирования стадионов было известно, что мы перешли на эту систему. Зачем мы тогда переходили на «осень – весна», если никакую инфраструктуру к этому не подготовили? И, видимо, даже не планировали, – сказал экс-игрок сборной России.

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11 комментариев
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Какой он умный, этот Шариков!)) Зенит свой стадион на халяву получил. За рупь денег. Богоугодное заведение однако. И строил его не за свои и не за заемные. В отличие от Федуна и Гинера. Можно этих двоих и не любить, но факт есть факт.
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Широков в одном лице экономист , проектировщик и футбольный манагер. Пустые слова , как из рога изобилия. А в школе , наверное, был двоечником .
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Не подготовили! Он серьёзно? У нас в стране новый асфальт в октябре кладут, крыши ремонтируют в декабре, где-то на Урале модернизация инфраструктуры трамвайных путей также происходит в декабре. Умом это всё не понять .
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Да тупо это не распрастраненно было (ну вот сколько таких арен как у зенита с крышей в мире), раньше только о козырьках думали, что и сделали
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кто эти́м дурачкам придумал сказку про 10-15% , как строитель вжизнь не поверю про такую небольшую разницу
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Ответ tankist231
Ты вроде и прав, но по честному они бы не обеднели, но думаю просто как то раньше не думали об этом
кто не обеднел? ЦСКА, который из-за постройки стадиона был вынужден аж ВЭБу продаться в итоге, чтобы из долгов вылезти, и строил свой стадион 10 лет, не имея возможности лишнюю копейку потратить на трансферы?

Это у Широкова в фантазиях крыша - это +10-15% к стоимости и потом отбивается на билетах. По факту это примерно +100% к стоимости сразу, минимум пара лет дополнительно к стройке и еще дохреллион к эксплуатации этой крыши и уходу за газоном. В нашем футболе, где билетами не окупается даже организация матча на обычном стадионе.

Возлагать такое на частников - бред, никто, кто считает свои деньги, на такое не пойдет. Государство могло, но в Москве нет гос.стадионов такого уровня кроме Лужников, там крыша не нужна тем более.
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Откуда у Широкова сведения о стоимости строительства крыш? ОБС или луч из космоса? Просто странное совпадение, что только в СПб стадион с крышей. Если бы, например, это был самый холодный из регионов с новым стадионом- ЕКб, то это бы объяснялось климатом, а не преимуществом субъективного характера.
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Вот почему Широков этого раньше не сказал?
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Ответ Kit244098
Какой он умный, этот Шариков!)) Зенит свой стадион на халяву получил. За рупь денег. Богоугодное заведение однако. И строил его не за свои и не за заемные. В отличие от Федуна и Гинера. Можно этих двоих и не любить, но факт есть факт.
Тут я согласен, добавиль нечего🤡
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Ответ Kit244098
Какой он умный, этот Шариков!)) Зенит свой стадион на халяву получил. За рупь денег. Богоугодное заведение однако. И строил его не за свои и не за заемные. В отличие от Федуна и Гинера. Можно этих двоих и не любить, но факт есть факт.
Ты вроде и прав, но по честному они бы не обеднели, но думаю просто как то раньше не думали об этом
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