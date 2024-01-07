Широков о стадионах с крышей: «ЦСКА, «Спартак» строили новые арены – чего не позаботились? Это плюс 10-15 процентов к стоимости, они бы окупились»
Роман Широков считает, что стадионов с крышей в России должно быть больше.
– Не удивляет, что в таких климатических условиях только «Зенит» обладает опцией в виде крыши?
– Когда мы строили стадионы к 2018 году, почему этот момент никто не предусмотрел? Как говорят, это плюс 10-15 процентов к стоимости стадиона. Я не думаю, что это космические деньги. Они бы окупились все.
ЦСКА, «Спартак» строили новые стадионы – чего они не позаботились? И ведь уже к моменту проектирования стадионов было известно, что мы перешли на эту систему. Зачем мы тогда переходили на «осень – весна», если никакую инфраструктуру к этому не подготовили? И, видимо, даже не планировали, – сказал экс-игрок сборной России.
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Это у Широкова в фантазиях крыша - это +10-15% к стоимости и потом отбивается на билетах. По факту это примерно +100% к стоимости сразу, минимум пара лет дополнительно к стройке и еще дохреллион к эксплуатации этой крыши и уходу за газоном. В нашем футболе, где билетами не окупается даже организация матча на обычном стадионе.
Возлагать такое на частников - бред, никто, кто считает свои деньги, на такое не пойдет. Государство могло, но в Москве нет гос.стадионов такого уровня кроме Лужников, там крыша не нужна тем более.