«Боруссия» арендовала Матсена. Перед уходом защитник продлил контракт с «Челси» до 2026-го

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Иан Матсен Футбол

«Боруссия» арендовала у «Челси» защитника Иана Матсена.

Дортмундский клуб сообщил, что арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В среду игрок прошел медосмотр. В новой команде Иан взял 22-й номер.

«Челси» подтвердил, что Матсен будет выступать за «Боруссию» до конца сезона на правах аренды, и сообщил, что перед уходом игрок продлил контракт. Теперь соглашение рассчитано до 2026 года. 

«Боруссия» многое сделала, чтобы подписать меня. Я давно слежу за клубом и его фанатами, а осенью 2022-го даже посетил игру Лиги чемпионов в Манчестере, чтобы увидеть эту команду вживую.

Очень счастлив, что сейчас аренду удалось организовать. Обещаю, что отдам все силы ради успеха команды. С нетерпением жду, когда увижу «желтую стену», – сказал Матсен.

Фото: bvb.de

В этом сезоне 21-летний левый защитник сыграл 376 минут в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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9 комментариев
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Не понимаю чем он не угодил всем людям в клубе, разве что он воспитанник и продать его выгодно.
Зато полгода смотрим на мучения Колвилла.
+6
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+5
Дортмунд решил усилиться во всех линиях.
Удачи Шмелям!
+5
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+5
Ответ KeriLLo
Не понимаю чем он не угодил всем людям в клубе, разве что он воспитанник и продать его выгодно. Зато полгода смотрим на мучения Колвилла.
Паренёк проиграл конкуренцию всем кому можно и нельзя, а когда все таки выходил ничего не показывал.
Но лучше написать что-то плюсоемкое - типа его невзлюбили, выдавливают из клуба и проч.
+5
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Перспективный парень. Жаль, в Челси ему мало времени давали
+1
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Вроде зимой взяли неплохих игроков. Посмотрим что будет во второй половине сезона.
+1
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Welcome!
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Ответ KeriLLo
Не понимаю чем он не угодил всем людям в клубе, разве что он воспитанник и продать его выгодно. Зато полгода смотрим на мучения Колвилла.
Он вингера правого играл, и в данной роли слабее наверное даже Мадуэке
+1
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Ответ Dottore
Дортмунд решил усилиться во всех линиях. Удачи Шмелям!
за второе место по боятся
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