«Боруссия» арендовала у «Челси» защитника Иана Матсена.

Дортмундский клуб сообщил, что арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В среду игрок прошел медосмотр. В новой команде Иан взял 22-й номер.

« » подтвердил, что Матсен будет выступать за «Боруссию» до конца сезона на правах аренды, и сообщил, что перед уходом игрок продлил контракт. Теперь соглашение рассчитано до 2026 года.

« » многое сделала, чтобы подписать меня. Я давно слежу за клубом и его фанатами, а осенью 2022-го даже посетил игру Лиги чемпионов в Манчестере, чтобы увидеть эту команду вживую.

Очень счастлив, что сейчас аренду удалось организовать. Обещаю, что отдам все силы ради успеха команды. С нетерпением жду, когда увижу «желтую стену», – сказал .

Фото: bvb.de

В этом сезоне 21-летний левый защитник сыграл 376 минут в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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