Ланс – ПСЖ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Франции 14 января
В воскресенье, 14 января, сыграют Ланс и ПСЖ в 18 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Болларт-Делелис».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ланс – ПСЖ
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости