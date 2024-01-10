Ланс — ПСЖ: прогноз на матч 14 января 2023, Чемпионат Франции

14 января в Лансе состоится матч 18 тура Чемпионата Франции. Матч пройдет на стадионе «Боллар-Делелис». Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.

Лидер таблицы Лиги 1 отправится на непростой выезд в Ланс, где одноименная команда постарается отобрать очки и улучшить свое турнирное положение. «Ланс» неплохо играет в обороне в этом сезоне и всеми силами будет пытаться сдержать натиск звездной атаки соперника, которому нужно закрепиться на вершине таблицы. Ну а чья возьмет, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П2, ОЗ (да).

Ланс

Команда из Ланса в текущем сезоне Лиги 1 особо не блещет результатами и сейчас располагается на скромной 7 строчке в турнирной таблице и пока за бортом еврокубковых мест. В их активе 26 баллов, набранных в 17 турах и в них добыто 7 побед. При этом от соседа по таблице шестого «Марселя» отставание всего в 1 балл, недалеко и до третьего «Монако» – 7 очков. В спину же также дышат несколько оппонентов, ближайший из которых «Реймс», у которого столько же очков, но они ниже из-за худших дополнительных показателей. «Ланс» выдает неплохую оборонительную игру и пропустил 17 голов в 17 турах, что является 5 результатом в Лиге 1. А вот в атаке не так все гладко и всего 21 забитый мяч и это 7 показатель в первенстве. Лучший голеадор команды в чемпионате Уэс Саид, у которого 5 гола в активе.

«Ланс» в последних 5 турах французского чемпионата смог одержать победу в 3 матчах и по разу был проигрыш и ничья. Сначала был в гостях обыгран «Клермон» (3:0), где казалось бы в равном матче удалось преуспеть в реализации моментов и надежно сыграть в обороне.

Следом в домашнем матче была добыта непростая победа над «Лионом» (3:2), где команда из Ланса пропустила первой и смогла в концовке матча вырвать победу после точного удара Франковски, который оформил в этой встрече голевой дубль.

В рамках 15 тура чемпионата была безголевая ничья (0:0) с «Монпелье», где случился равный матч по количеству голевых моментов и результат стал закономерным.

В 16 туре удалось обыграть на домашней арене соседа по таблице «Реймс» (2:0), где удалось забить по 1 голу в каждом из таймов и в обороне сыграть уверенно, не дав сопернику много что создать у своих ворот.

А вот в 17 туре случилось поражение от второй в таблице «Ниццы» (0:2), где в течении 3 минут в концовке игры были пропущены голы.

Последнюю свою встречу «Ланс» проводил в рамках Кубка Франции, где в стадии 1/32 финала уступили в серии пенальти (5:6) «Монако», после счета (2:2) в основное время матча. Клуб из Ланса, проигрывая (0:2) уже на 21 минуте встречи, наши себе в силы отыграться, но все же в затяжной серии пенальти мастерства им не хватило и на 1 удар точнее был соперник.

Результаты «Ланса» в 5 последних сыгранных матчах:

07.01.24 «Ланс» — «Монако» 2:2, в серии пенальти (5: 6 );

); 21.12.23 «Ницца» — «Ланс» 2 :0;

— «Ланс» :0; 17.12.23 «Ланс» — «Реймс» 2 :0;

— «Реймс» :0; 12.12.23 «Ланс» — «Севилья» 2 :1;

— «Севилья» :1; 09.12.23 «Монпелье» — «Ланс» 0:0.

Интересные статические факты «Ланса»:

В 12 последних встречах команда проиграла лишь 1 раз в основное время матча;

В последних 2 матчах в активе клуба нет побед;

В последней домашней встрече была зафиксирована ничья;

В 2 из 4 последних матчах клуба из Ланса забивают обе команды;

В 5 из 8 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 1 гол за игру;

Клуб отличается голом в 3 из 4 последних поединках.

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ПСЖ

В текущем розыгрыше французского чемпионата у ПСЖ дела идут достаточно неплохо и тому доказательство их лидирующая 1 строчка в турнирной таблице и 40 баллов в активе после 17 сыгранных туров, в которых было всего 1 поражение и 12 побед. У парижан сейчас неплохой гандикап в 5 баллов над второй «Ниццей» и в 7 очков от третьего «Монако». Парижане являются самой результативной командой Лиги 1 с большим отрывов в 10 мячей и наколотили уже 42 мяча в 17 турах первенства, а Киллиан Мбаппе забил львиную долю этих мячей (18 голов) и является сейчас лучшим бомбардиром Лиги 1 с отрывом в 10 мячей от второго Бен Йеддера. Пропустил же ПСЖ 14 мячей и имеет второй показатель в чемпионате в этом компоненте.

ПСЖ в последних 5 турах Первой Лиги 4 раза одержал победу и 1 раз сыграл вничью и набрал неплохой ход в чемпионате. Важнейшая виктория случилась в рамках 13 тура, когда удалось в домашней встрече уверенно обыграть «Монако» (5:2), где удалось переломить ход встречи в концовке второго тайма.

Следом удалось в гостях обыграть крепкий «Гавр» (2:0) в непростом для себя матче, где удаление у парижан случилось уже на 10 минуте игры, когда за серьезный фол красная карточка была показана их голкиперу Доннарумме. Мбаппе и Витинья забили по голу в каждом из таймов и принесли победу клубу.

В 15 туре в домашнем матче с трудом удалось обыграть скромный «Нант» (2:1), где вырвать победу удалось лишь в концовке встречи после точного удара Коло-Муани на 83 минуте игры.

А ничья случилась в матче 16 тура в гостевой игре с клубом «Лилль» (1:1). Победа была для парижан очень близко и ушла с их рук в концовке встречи, когда на 93 минуте был пропущен гол от хозяев, которые его заслужили и выдали неплохую игру и дали приличный отпор своему именитому сопернику.

В последнем сыгранном 17 туре Лиги 1 в родных стенах был обыгран «Мец» (3:1), где Мбаппе отличился дважды, а парижане мало что дали создать своему сопернику, который реализовал чуть ли не свой единственный голевой момент.

Свой последний поединок ПСЖ провел в рамках Кубка Франции, где удалось в гостях разгромно обыграть скромный клуб Revel (9:0), где Мбаппе оформил хет-трик, а Коло-Муани дубль.

Результаты «ПСЖ» в 5 последних сыгранных матчах:

07.01.24 Revel — «ПСЖ» 0: 9 ;

0: ; 03.01.24 «ПСЖ» — «Тулуза» 2 :0;

— «Тулуза» :0; 21.12.23 «ПСЖ» — «Мец» 3 :1;

— «Мец» :1; 17.12.23 «Лилль» — «ПСЖ» 1:1;

14.12.23 «Боруссия Д» — «ПСЖ» 1:1.

Интересные статические факты «ПСЖ»:

В 10 последних встречах команда не проигрывала, побеждая при этом в 7 играх;

В последней гостевой игре была одержана победа;

В 4 из 6 последних матчах «ПСЖ» забивают обе команды;

В 2 из 3 последних матчах было забито более 3 мячей за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает около 3 мячей за игру;

Команда отличается голом в 17 последних поединках.

Ланс – ПСЖ: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 89 очных поединков. 25 из них стали победными для «Ланса», а у «ПСЖ» в активе 43 победы. А 21 встреча закончилась ничейным результатом.

«Ланс» в этих матчах забивал в среднем 1.30 гола (116 мячей), а «ПСЖ» 1.76 (157 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (4:0), такой результат удавался обеим командам. «ПСЖ» же с разницей в 4 мяча обыгрывал оппонента еще и со счетом (5:1).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

26.08.23 «ПСЖ» – «Ланс» ( 3 :1).

– «Ланс» ( :1). 15.04.23 «ПСЖ» – «Ланс» ( 3 :1).

– «Ланс» ( :1). 01.01.23 «Ланс» – «ПСЖ» ( 3 :1).

– «ПСЖ» ( :1). 23.04.22 «ПСЖ» – «Ланс» (1:1).

05.12.21 «Ланс» – «ПСЖ» (1:1).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов клуб из Ланса одержал 1 раз викторию, и дважды была в них победа команды из Парижа. В последней очной встрече парижане обыграле в домашней игре соперника (3:1) в рамках 3 тура текущего сезона Лиги 1. Последний раз «Ланс» обыграл оппонента (3:1) в рамках Первой Лиги прошлого сезона 1 января 2023 года.

В 5 последних матчах обе команды забивали друг другу и в 3 последних поединках было забито более 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ланс – ПСЖ

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «ПСЖ» с приличной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Ланса» — 3.68;

Ничья — 3.98;

Победа «ПСЖ» — 1.92;

1Х — 1.90;

Х2 — 1.27;

Ф1 (0) — 2.86;

Ф2 (0) — 1.44;

Ф1 (1) — 1.49;

Ф2 (-1) — 1.68;

ТБ (2,5) — 1.63;

ТМ (2,5) — 2.33;

ТБ (3) — 2.04;

ТМ (3) — 1.80;

ОЗ (да) — 1.58;

ОЗ (нет) — 2.39.

Несмотря на то что ПСЖ играет в гостях, все же предпочтение в этой встрече я отдаю именно им. Парижане набрали хороший ход в своих последних встречах и неплохо порезвились в кубке, где дали отдохнуть многим игрокам. Команда из Ланса же провела в непростую трудозатратно кубковую встречу с неудачным для себя результатом, да и в последнем матче чемпионата потерпели неудачу.

Здесь можно заключить пари на П2, за приличный коэффициент 1.92.

Обе команды в текущем первенстве Лиги 1 показывают хорошую атакующую игру и в своих последних матчах зачастую отличаются голами. Да и в 5 последних очных встречах обе команды забивали друг другу. Здесь можно сделать ставку на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.58.

Где смотреть матч Ланс – ПСЖ

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