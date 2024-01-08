Вратарь «Ростова» Медведев недоволен 10-м местом в РПЛ: «Будем двигаться вперед. У нас все получится»

Теги Ростов премьер-лига Россия Никита Медведев Футбол

Никита Медведев хочет, чтобы «Ростов» занимал более высокое место в Мир РПЛ.

После 18 туров дончане идут в таблице десятыми.

«Ни для кого не секрет, что футболисты «Ростова» недовольны тем местом, на котором сейчас находимся. Будем делать определенные выводы, исправлять ошибки и двигаться вперед. Думаю, у нас все получится. 

Если говорить о месте, на котором должен находиться «Ростов», то здесь все просто — чем выше мы будем, тем будет лучше. Самое лучшее — первое место, но посмотрим, где мы окажемся. 

Сейчас никак не чувствую, на каком месте мы можем быть, но есть задача занимать строчку в таблице выше, чем «Ростов» сейчас», — сказал вратарь «Ростова».

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3 комментария
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Неинтересен наш чемп, почти все команды на госбюджете без целей и задач прилично заработать, да ещё и бан в еврокубки.
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