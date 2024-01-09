«Тоттенхэм» предложил 25+5 млн евро за Дрэгушина. На защитника «Дженоа» претендует «Бавария»
«Тоттенхэм» сделал «Дженоа» официальное предложение по Раду Дрэгушину.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Тоттенхэм» предложил за румынского защитника 25 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.
«Бавария», также претендующая на Дрэгушина, пока не делала предложений по защитнику – ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы заплатить за трансфер 30 млн евро.
Интерес к футболисту также проявляли «Наполи», «Милан» и «Барселона».
Подробную статистику выступлений Дрэгушина можно посмотреть здесь.
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