«Тоттенхэм» предложил 25+5 млн евро за Дрэгушина. На защитника «Дженоа» претендует «Бавария»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Дженоа Раду Дрэгушин Футбол

«Тоттенхэм» сделал «Дженоа» официальное предложение по Раду Дрэгушину.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Тоттенхэм» предложил за румынского защитника 25 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.

«Бавария», также претендующая на Дрэгушина, пока не делала предложений по защитнику – ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы заплатить за трансфер 30 млн евро.

Интерес к футболисту также проявляли «Наполи», «Милан» и «Барселона».

Подробную статистику выступлений Дрэгушина можно посмотреть здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
на чемпе уже написали что обо всём договорились и сделка завершена
+1
0
+1
20% вроде капнет Юве, хоть какая-то копейка в текущих реалиях, возьмём поломанного Джало)
+1
0
+1
Ответ Aleks Del Piero
20% вроде капнет Юве, хоть какая-то копейка в текущих реалиях, возьмём поломанного Джало)
Копейка очень даже приличная получается.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий