«Тоттенхэм» предложил 25+5 млн евро за Дрэгушина. На защитника «Дженоа» претендует «Бавария»

«Тоттенхэм» сделал «Дженоа» официальное предложение по Раду Дрэгушину.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, « » предложил за румынского защитника 25 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.

« », также претендующая на , пока не делала предложений по защитнику – ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы заплатить за трансфер 30 млн евро.

Интерес к футболисту также проявляли «Наполи», «Милан» и «Барселона».

Подробную статистику выступлений Дрэгушина можно посмотреть здесь.

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