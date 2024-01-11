Клопп о 2:1 с «Фулхэмом»: «Было тяжело, сами создали себе проблемы в 1-м тайме. Во 2-м был настоящий «Ливерпуль»

Теги Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Футбол

Юрген Клопп недоволен первой половиной игры с «Фулхэмом» (2:1) в Кубке лиги.

«Было очень тяжело. В первом тайме мы сами себе создали кое-какие проблемы. Соперник оборонялся очень компактно, и нам пришлось вносить изменения в перерыве. После него парни сыграли очень хорошо.

У «Фулхэма» были очень опасные контратаки, но затем мы доминировали, забили – и все наладилось. Это не лучший наш матч, но все мы люди.

Мы играли слишком медленно, пришлось это изменить. После этого игра шла хорошо. Фанаты все время нас поддерживали, просто мы не давали им особых поводов для радости. Однако во втором тайме был настоящий «Ливерпуль».

Ответная игра будет открытой. Мы хотим пройти в финал, и мы сделаем это, если сыграем действительно хорошо. Если нет – поздравляю «Фулхэм» с финалом», – сказал в эфире Sky Sports главный тренер «Ливерпуля».

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8 комментариев
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Брэдли супер-матч выдал, браво 👏
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Как же я люблю Дарвина, и весь Ливерпуль ❤️❤️👑
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Нуньес харош был сегодня
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Все таки когда есть длинная скамейка кайф лютый
По сути выход Жоты, Дарвина, Гакпо может любой матч перевернуть
А там ещё в полузащите конкуренция назревает, Кертис, Элиот, Эндо, Гравенбах
Всегда думал почему у Клоппа так плохо с заменами, раньше делал замены на 85 минуте почти всегда и я с этого горел
А оказывается вот оно что, выпускать некого было
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Ответ sbtqg59825
Брэдли супер-матч выдал, браво 👏
это да , достойно заменил ТАА
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Дарвин конечно может навести шороху, молодец. Но когда бабкин сглаз пройдёт - будет очень крутым. Просто невезение с голами.
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По любому Ливерпуль сильно барахлит.
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Бредли! Так играть - то Трент спокойно в опорную.
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