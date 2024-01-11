Клопп о 2:1 с «Фулхэмом»: «Было тяжело, сами создали себе проблемы в 1-м тайме. Во 2-м был настоящий «Ливерпуль»

Юрген Клопп недоволен первой половиной игры с «Фулхэмом» (2:1) в Кубке лиги.

«Было очень тяжело. В первом тайме мы сами себе создали кое-какие проблемы. Соперник оборонялся очень компактно, и нам пришлось вносить изменения в перерыве. После него парни сыграли очень хорошо.

У «Фулхэма» были очень опасные контратаки, но затем мы доминировали, забили – и все наладилось. Это не лучший наш матч, но все мы люди.

Мы играли слишком медленно, пришлось это изменить. После этого игра шла хорошо. Фанаты все время нас поддерживали, просто мы не давали им особых поводов для радости. Однако во втором тайме был настоящий « ».

Ответная игра будет открытой. Мы хотим пройти в финал, и мы сделаем это, если сыграем действительно хорошо. Если нет – поздравляю «Фулхэм» с финалом», – сказал в эфире Sky Sports главный тренер «Ливерпуля».

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