Сборной Аргентины и клубам может грозить отстранение из-за решения президента Милея преобразовать клубы в общества с ограниченной ответственностью

Аргентинская спортивная конфедерация протестует против решения президента страны.

Как передает La Nacion, CAD пытается добиться отмены положений Декрета о необходимости и срочности (DNU), подписанного Хавьером Милеем. Так, речь идет о поправках к Закону о спорте, который в новой редакции будет предполагать преобразование футбольных клубов в общества с ограниченной ответственностью.

Аргентинская спортивная конфедерация потребовала признать DNU неконституционным и считает, что КОНМЕБОЛ будет иметь основания для исключения аргентинских клубов из своих соревнований. Также под угрозой будет участие сборной Аргентины в Кубке Америки.

«Аналогичным образом и паралимпийский комитет могут приостановить участие спортсменов, представляющих нашу страну в Париже во время следующей Олимпиады», – говорится в документе, подготовленном организацией.

Это связано с тем, что в статуте Международного олимпийского комитета (аналогично – ) предусмотрены жесткие меры в случае вмешательства государства в деятельность спортивных организаций.

Сам Милей в интервью Radio Mitre заявлял, что изменения необходимы и должны быть внесены срочно, поскольку есть арабские бизнес-группы, готовые инвестировать «вплоть до 3 млрд долларов», и сотрудничество с ними окажет позитивное влияние на развитие спорта.

Он подчеркнул, что готов принять то, что некоторые клубы считают необходимым остаться некоммерческими общественными организациями, но отметил: «Я фанат «Боки». Если инвестиционная группа придет и вложит целое состояние в «Боку», после чего она постоянно начнет побеждать, а «Ривер» – проигрывать, возникает вопрос: где мне расписаться?»

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