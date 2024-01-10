Сборной Аргентины и клубам может грозить отстранение из-за решения президента Милея преобразовать клубы в общества с ограниченной ответственностью

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Аргентинская спортивная конфедерация протестует против решения президента страны.

Как передает La Nacion, CAD пытается добиться отмены положений Декрета о необходимости и срочности (DNU), подписанного Хавьером Милеем. Так, речь идет о поправках к Закону о спорте, который в новой редакции будет предполагать преобразование футбольных клубов в общества с ограниченной ответственностью.

Аргентинская спортивная конфедерация потребовала признать DNU неконституционным и считает, что КОНМЕБОЛ будет иметь основания для исключения аргентинских клубов из своих соревнований. Также под угрозой будет участие сборной Аргентины в Кубке Америки.

«Аналогичным образом МОК и паралимпийский комитет могут приостановить участие спортсменов, представляющих нашу страну в Париже во время следующей Олимпиады», – говорится в документе, подготовленном организацией.

Это связано с тем, что в статуте Международного олимпийского комитета (аналогично – ФИФА) предусмотрены жесткие меры в случае вмешательства государства в деятельность спортивных организаций.

Сам Милей в интервью Radio Mitre заявлял, что изменения необходимы и должны быть внесены срочно, поскольку есть арабские бизнес-группы, готовые инвестировать «вплоть до 3 млрд долларов», и сотрудничество с ними окажет позитивное влияние на развитие спорта.

Он подчеркнул, что готов принять то, что некоторые клубы считают необходимым остаться некоммерческими общественными организациями, но отметил: «Я фанат «Боки». Если инвестиционная группа придет и вложит целое состояние в «Боку», после чего она постоянно начнет побеждать, а «Ривер» – проигрывать, возникает вопрос: где мне расписаться?»

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61 комментарий
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Мы можем составить мнение о президенте Аргентины только по российским СМИ. Однако эта новость говорит о том что умом он не блещет.
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Ответ Назар Игорь
Мы можем составить мнение о президенте Аргентины только по российским СМИ. Однако эта новость говорит о том что умом он не блещет.
Вернулся из Буэнос Айреса буквально на прошлой неделе, жил там 4 месяца, он просто популист, а рулят в правительстве другие люди, из команды Булрич. Он уже дает заднюю по куче своих предвыборных обещаний. Такой трамп на минималках)
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милей это та самая декорация с помощью которой тестируют новую систему управления шебесгоями?
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Ничего плохого в этом нету. Спартак, Барселона, Реал, Порту т.д - это все общества с огр. ответственностью, и вывести их на биржу бьёт лишь по тем, кто доит клубы сидя на постах, естественно они будут против. Аргентина когда-то была второй страной по ВВП на душу, но потом пришли социалисты разных мастей вкупе с хунтами и результат на лицо
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Популизм, и ничего больше. Причём глупый популизм. Если работает существующий принцип функционирования клубов - лучше его не ломать всякими "умными" политическими действиями.
так и в пещере все работало. странный аргумент про не трогай, если раьотает. он же не для прикола предлагает это изменить, а для привлечения инвестиций
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"Повезло" аргентинцам! ) Доведет их новоизбранный президент с бензопилой до ручки.
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Популизм, и ничего больше. Причём глупый популизм.
Если работает существующий принцип функционирования клубов - лучше его не ломать всякими "умными" политическими действиями.
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Ответ кэпко
эти боты с вами в одной комнате сейчас, вы их наблюдаете?
Будешь доказывать, что двенадцатилетний аккаунт, на котором ВНЕЗАПНО начались комментарии с августа 23 года, не является ботом?)

Крым чей, не подскажешь?
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Ответ NIK7478
"Повезло" аргентинцам! ) Доведет их новоизбранный президент с бензопилой до ручки.
как будто у них до него было все хорошо
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Ответ Alex Serpen
Чтобы понимать финансовое положение клубов Аргентины: «Стоит отметить, что аргентинские футбольные клубы, действительно, испытывают серьезные финансовые проблемы. Так, например, долги только одного из клубов страны «Индепендьенте» достигли $20 миллионов и средства на выплату долгов летом собирали местные спортивные блогеры.» Так что решение президента об иностранных вложениях (в том числе и в инфраструктуру и детский спорт) выглядит адекватно
вот только он ничего не решает об иностранных вложениях, он просто предлагает изменить структуру организаций клубов, а будут ли деньги или нет - это бабка на двое сказала
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Ответ Writer 1
Ничего плохого в этом нету. Спартак, Барселона, Реал, Порту т.д - это все общества с огр. ответственностью, и вывести их на биржу бьёт лишь по тем, кто доит клубы сидя на постах, естественно они будут против. Аргентина когда-то была второй страной по ВВП на душу, но потом пришли социалисты разных мастей вкупе с хунтами и результат на лицо
только им не государство приказало стать такими) Вообще такие вещи государственными декретами не делаются
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Ответ vfhmsqqp7v
Комментарий скрыт
В чем позор,🐬? Во всех матчах играли лучше соперников, до турнира имели 37-матчевую беспроигрышную серию... Легендарные чемпионы мира!
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Ответ Radovan
так и в пещере все работало. странный аргумент про не трогай, если раьотает. он же не для прикола предлагает это изменить, а для привлечения инвестиций
В пещере не всё работало, поэтому люди из неё вылезли. А вот футбольные клубы вполне себе функционируют, в устоявшейся системе. Ломать не строить.
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Это абсолютно разные политики, с разной политической программой, и даже практический не связанной. Вообще, сравнить польских национал-консерваторов, с аргентинскими либерал-либертарианцами(или как он там себя называет), это пять.
Какая разница?))) Они все следуют интересам штатов))
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Ответ Параходыч
Такой ставленник, что весь Запад всю его карьеру во всех грехах обвиняет))
вы или молодой или запамятовали как Путин к Бушу на ранчо отдыхать ездил, лучшими друзьями были
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Жесть, не успел дела принять, а уже на корню страну распродать готов. Буквально всё, что к полу не приколочено.
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Чё с вами? Откуда негатив? Клубы станут открытыми для нормальных, не государственных вливаний. Это же то, чего мы все хотим, разве нет?
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Ответ Назар Игорь
Мы можем составить мнение о президенте Аргентины только по российским СМИ. Однако эта новость говорит о том что умом он не блещет.
Почему? Мы же тут все кричим о том, что футбол надо выводить из-под государства. А он не кричит, а делает.
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Ответ кэпко
что плохого в привлечении инвестиций в страну?
Интересно, а у вас-ботов какие цели и задачи вообще? То есть вам на утренней летучке говорят: заходите на российские сайты и спорите со всем? Или в чем практический смысл?
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а в каком виде сейчас там клубы существуют?
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Ответ Pigmalion
"Интересы штатов" - это какие? Ну кроме обоссаных парадных в РФ.
У куратора спроси))
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Ответ кэпко
вы или молодой или запамятовали как Путин к Бушу на ранчо отдыхать ездил, лучшими друзьями были
Конечно ездил, где пытались его своим сделать))
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Популизм, и ничего больше. Причём глупый популизм. Если работает существующий принцип функционирования клубов - лучше его не ломать всякими "умными" политическими действиями.
что значит работает? Не очень разбираюсь в этой реформе, поэтому не то, чтобы я был за, но что значит система работает? Клубы и чемпионат будут существовать и после реформы и до. Тут нужно говорить о минусах и плюсах реформы, что можно получить, а что потерять. Но это не значит, что есть риск, что профессиональный футбол в Аргентине вдруг исчезнет
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Ответ Параходыч
Американский ставленник, а они все такие: Зеленский, Дуда, Тихановская - все туда))
Это абсолютно разные политики, с разной политической программой, и даже практический не связанной.
Вообще, сравнить польских национал-консерваторов, с аргентинскими либерал-либертарианцами(или как он там себя называет), это пять.
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0
Ответ 14orange
Почему? Мы же тут все кричим о том, что футбол надо выводить из-под государства. А он не кричит, а делает.
Как ты смотришь если в твой дом вселять мигранта и скажеть, он очень богатый обклеить твой дом красивыми обоями, заменять дверь на железную т.д.ТЫ Очень будешь рад что твой дом похорошел?
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Ответ Radovan
так и в пещере все работало. странный аргумент про не трогай, если раьотает. он же не для прикола предлагает это изменить, а для привлечения инвестиций
1) Что мешает любому клубу, при наличии реального варианта инвестиций и бизнес-плана реорганизоваться и становится грандом? Ничего. Но не делают, значит реальных вариантов нет.
2) Где гарантии, что стоит всех в ООО перевести и сразу потекут инвестиции?
3) Переводя клуб в ООО ему надо найти хозяина-учредителя с деньгами. И топам вы такое найдете, а аутсайдерам записным, которые неинтересны никому, кроме родного села? Даже если добровольно-принудительно найти такого на первое время, где гарантии, что он будет тащить клуб, а не бросит его через пару лет? И привет хоровод расформирования банкротов.
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СВО - стабильность
Реформы Милея - популизм и авантюра
главное не перепутать
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Ответ Назар Игорь
Мы можем составить мнение о президенте Аргентины только по российским СМИ. Однако эта новость говорит о том что умом он не блещет.
что плохого в привлечении инвестиций в страну?
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Тут соглашусь. ) Военные хунты всё-таки в этой части мира немного перебрали с социальными подачками.
Не в хунтах дело, а в американских дипломатах,посадивших в свое время страны Азии и латинской Америки на кредитную иглу. Почитайте, это сейчас открыто в доступе везде
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Главное что бы в крупных и развитых странах такой кадр не пришёл, с желанием всё решить в один присест. Мировая экономика может уйти лет на 5-10 назад, из-за такого популиста в кресле.
Ну Аргентина все же особый случай) не думаю что там Ммлей - это худший выбор. Он хотя бы, как минимум, курс песо в порядок привел, уже плюсик есть.
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