Сборной Аргентины и клубам может грозить отстранение из-за решения президента Милея преобразовать клубы в общества с ограниченной ответственностью
Аргентинская спортивная конфедерация протестует против решения президента страны.
Как передает La Nacion, CAD пытается добиться отмены положений Декрета о необходимости и срочности (DNU), подписанного Хавьером Милеем. Так, речь идет о поправках к Закону о спорте, который в новой редакции будет предполагать преобразование футбольных клубов в общества с ограниченной ответственностью.
Аргентинская спортивная конфедерация потребовала признать DNU неконституционным и считает, что КОНМЕБОЛ будет иметь основания для исключения аргентинских клубов из своих соревнований. Также под угрозой будет участие сборной Аргентины в Кубке Америки.
«Аналогичным образом МОК и паралимпийский комитет могут приостановить участие спортсменов, представляющих нашу страну в Париже во время следующей Олимпиады», – говорится в документе, подготовленном организацией.
Это связано с тем, что в статуте Международного олимпийского комитета (аналогично – ФИФА) предусмотрены жесткие меры в случае вмешательства государства в деятельность спортивных организаций.
Сам Милей в интервью Radio Mitre заявлял, что изменения необходимы и должны быть внесены срочно, поскольку есть арабские бизнес-группы, готовые инвестировать «вплоть до 3 млрд долларов», и сотрудничество с ними окажет позитивное влияние на развитие спорта.
Он подчеркнул, что готов принять то, что некоторые клубы считают необходимым остаться некоммерческими общественными организациями, но отметил: «Я фанат «Боки». Если инвестиционная группа придет и вложит целое состояние в «Боку», после чего она постоянно начнет побеждать, а «Ривер» – проигрывать, возникает вопрос: где мне расписаться?»
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Если работает существующий принцип функционирования клубов - лучше его не ломать всякими "умными" политическими действиями.
Крым чей, не подскажешь?
Вообще, сравнить польских национал-консерваторов, с аргентинскими либерал-либертарианцами(или как он там себя называет), это пять.
2) Где гарантии, что стоит всех в ООО перевести и сразу потекут инвестиции?
3) Переводя клуб в ООО ему надо найти хозяина-учредителя с деньгами. И топам вы такое найдете, а аутсайдерам записным, которые неинтересны никому, кроме родного села? Даже если добровольно-принудительно найти такого на первое время, где гарантии, что он будет тащить клуб, а не бросит его через пару лет? И привет хоровод расформирования банкротов.
Реформы Милея - популизм и авантюра
главное не перепутать